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Kit con 2 telecamere da esterno al minimo storico: da non perdere

Sconto del 33% e prezzo a 59,99€. Confezione da 2, IP66 e visione notturna fino a 30 m. Offerta limitata: entra e cogli l’occasione.

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Telecamera di sorveglianza Tapo C310P2 per esterni su Amazon Amazon

Se cerchi una soluzione affidabile per la sicurezza domestica, questa offerta è da segnare: il pacchetto da due Tapo C310P2 è proposto con uno sconto del 33%. Parliamo di una videocamera Wi‑Fi da esterno pensata per chi vuole installare in pochi minuti un sistema di sorveglianza semplice e pratico, senza rinunciare alle funzioni essenziali.

Tapo C310P2

Tapo C310P2

59,99 €89,99 € -30,00 € (33%)

Nell’uso quotidiano si distingue per la qualità video a 3MP, chiara e dettagliata sia di giorno sia di notte, con una visione notturna fino a 30 m. La struttura IP66 resiste a pioggia e polvere, mentre l’installazione è flessibile grazie al Wi‑Fi o Ethernet. L’app Tapo è intuitiva: permette monitoraggio in tempo reale, regolazione della sensibilità e delle aree di rilevamento, oltre a gestire le notifiche di movimento istantanee. Non mancano audio bidirezionale e la compatibilità con Alexa; volendo, si attiva anche il protocollo RTSP per NVR o integrazione con Home Assistant. La registrazione avviene su microSD fino a 512 GB (da acquistare a parte) oppure tramite cloud a pagamento; serve alimentazione continua.

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Tapo C310P2 in offerta su Amazon: sconto del 33%

L’offerta è davvero interessante: il prezzo scende a 59,99€ con sconto del 33% sul pacchetto da due unità. In questo momento il Tapo C310P2 è disponibile con uno sconto del 33%, una cifra che rende l’upgrade della sicurezza domestica più accessibile. Se desideri una soluzione immediata e bilanciata tra prezzo e funzionalità, questa promozione è da prendere in considerazione.

La telecamera da esterno con la visione notturna fino a 30 m e la resistenza IP66

Il cuore del sistema è il sensore da 3MP che offre immagini nitide e dettagliate, affiancato da una visione notturna IR capace di coprire fino a 30 metri. La scocca con certificazione IP66 garantisce operatività continua anche sotto pioggia e polvere, mentre la doppia connettività Wi‑Fi/Ethernet consente un’installazione flessibile e stabile.

Per la sicurezza attiva sono presenti allarme sonoro e luminoso, rilevamento del movimento con notifiche push e audio bidirezionale per interagire con l’esterno. La memorizzazione locale supporta microSD fino a 512 GB, così hai lo storico sempre a portata di mano; in alternativa c’è il cloud Tapo (opzionale). L’ecosistema è completo: compatibilità con Alexa e RTSP per integrazione con NVR e automazioni domestiche. Un set di funzioni che rende questo kit una scelta concreta per chi vuole coprire ingressi, vialetti e giardini con due punti di ripresa coordinati.

Tapo C310P2

Tapo C310P2

59,99 €89,99 € -30,00 € (33%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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