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Tenere d’occhio casa, bambini o animali quando sei fuori non deve per forza richiedere un impianto costoso e complicato. La Tapo C100 oggi è proposta con uno sconto del 34%, diventando una soluzione accessibile per chi vuole iniziare con la videosorveglianza domestica senza rinunciare alle funzioni essenziali.

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Questa telecamera da interno punta sulla praticità: offre video in Full HD per immagini nitide, una visione notturna chiara fino a 9 metri per monitorare gli ambienti anche al buio e il rilevamento del movimento con notifiche in tempo reale per avvisarti subito di qualsiasi attività sospetta. A completare il quadro ci sono l’audio bidirezionale, così puoi parlare e ascoltare da remoto, e l’archiviazione locale su microSD fino a 512 GB, pensata per conservare i filmati in modo semplice e sicuro.

Tapo C100 in offerta su Amazon: sconto del 34% a meno di 20 euro

In questo momento puoi portarti a casa la Tapo C100 a soli 18,99€ grazie a uno sconto del 34% sul prezzo di listino. Parliamo di una cifra molto contenuta per una telecamera Wi‑Fi da interno con video FHD, visione notturna e rilevamento del movimento, quindi particolarmente competitiva rispetto a molti modelli della stessa fascia che spesso rinunciano a una parte di queste funzioni o a una memoria espandibile così ampia.

La telecamera Wi-Fi da interno con il video FHD e la visione notturna fino a 9 metri

Se cerchi un modo semplice per controllare gli ambienti interni quando non sei a casa, questa telecamera risponde al bisogno di sicurezza quotidiana senza complicazioni tecniche.

Video live cristallini in Full HD : la risoluzione 1080p con colori intensi e illuminazione bilanciata ti permette di riconoscere volti, oggetti e dettagli importanti anche da smartphone.

: la risoluzione 1080p con colori intensi e illuminazione bilanciata ti permette di riconoscere volti, oggetti e dettagli importanti anche da smartphone. Visione notturna fino a 9 metri : puoi monitorare corridoi, camere e soggiorno anche al buio, così controlli bambini che dormono o eventuali movimenti notturni senza lasciare luci accese.

: puoi monitorare corridoi, camere e soggiorno anche al buio, così controlli bambini che dormono o eventuali movimenti notturni senza lasciare luci accese. Rilevamento del movimento con notifiche di allarme : ogni movimento rilevato viene segnalato in tempo reale, utile per sapere subito se qualcuno entra in casa o se l’animale domestico si muove in una stanza dove non dovrebbe stare.

: ogni movimento rilevato viene segnalato in tempo reale, utile per sapere subito se qualcuno entra in casa o se l’animale domestico si muove in una stanza dove non dovrebbe stare. Archiviazione locale fino a 512 GB su microSD : puoi salvare molti giorni di registrazioni direttamente sulla scheda, senza abbonamenti cloud, mantenendo il controllo dei tuoi filmati in modo economico.

: puoi salvare molti giorni di registrazioni direttamente sulla scheda, senza abbonamenti cloud, mantenendo il controllo dei tuoi filmati in modo economico. Controllo vocale con Google Assistant e Amazon Alexa : integrazione con gli assistenti vocali per richiamare lo streaming video su dispositivi compatibili e gestire la telecamera con comandi semplici.

: integrazione con gli assistenti vocali per richiamare lo streaming video su dispositivi compatibili e gestire la telecamera con comandi semplici. Confezione completa e requisiti leggeri: nella scatola trovi telecamera, alimentatore, viti e modello di montaggio, mentre bastano dispositivi con iOS 10+ o Android 5.0+ per gestire tutto dall’app.

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Tapo C100, telecamera Wi‑Fi FHD da interno a 18,99€: approfitta dell’offerta lampo finché le scorte durano.

FAQ La Tapo C100 funziona al buio completo? Sì, integra visione notturna chiara fino a 9 metri, quindi inquadra l’ambiente anche al buio. Serve un abbonamento cloud per salvare i video della Tapo C100? No, i filmati possono essere archiviati localmente su schede microSD fino a 512 GB. Posso controllare la Tapo C100 con Alexa o Google Assistant? Sì, la telecamera è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per il controllo vocale. Quali smartphone sono compatibili con l’app Tapo per la C100? La Tapo C100 richiede dispositivi con iOS 10 o versioni successive e Android 5.0 o successivi.