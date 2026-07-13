Tapo C100 per interni, 34% di sconto sulla videosorveglianza domestica
Tapo C100, telecamera Wi-Fi da interno con video FHD, visione notturna fino a 9 metri, rilevamento movimento e audio bidirezionale oggi al 34% di sconto.
Tenere d’occhio casa, bambini o animali quando sei fuori non deve per forza richiedere un impianto costoso e complicato. La Tapo C100 oggi è proposta con uno sconto del 34%, diventando una soluzione accessibile per chi vuole iniziare con la videosorveglianza domestica senza rinunciare alle funzioni essenziali.
Questa telecamera da interno punta sulla praticità: offre video in Full HD per immagini nitide, una visione notturna chiara fino a 9 metri per monitorare gli ambienti anche al buio e il rilevamento del movimento con notifiche in tempo reale per avvisarti subito di qualsiasi attività sospetta. A completare il quadro ci sono l’audio bidirezionale, così puoi parlare e ascoltare da remoto, e l’archiviazione locale su microSD fino a 512 GB, pensata per conservare i filmati in modo semplice e sicuro.
Tapo C100 in offerta su Amazon: sconto del 34% a meno di 20 euro
In questo momento puoi portarti a casa la Tapo C100 a soli 18,99€ grazie a uno sconto del 34% sul prezzo di listino. Parliamo di una cifra molto contenuta per una telecamera Wi‑Fi da interno con video FHD, visione notturna e rilevamento del movimento, quindi particolarmente competitiva rispetto a molti modelli della stessa fascia che spesso rinunciano a una parte di queste funzioni o a una memoria espandibile così ampia.
La telecamera Wi-Fi da interno con il video FHD e la visione notturna fino a 9 metri
Se cerchi un modo semplice per controllare gli ambienti interni quando non sei a casa, questa telecamera risponde al bisogno di sicurezza quotidiana senza complicazioni tecniche.
- Video live cristallini in Full HD: la risoluzione 1080p con colori intensi e illuminazione bilanciata ti permette di riconoscere volti, oggetti e dettagli importanti anche da smartphone.
- Visione notturna fino a 9 metri: puoi monitorare corridoi, camere e soggiorno anche al buio, così controlli bambini che dormono o eventuali movimenti notturni senza lasciare luci accese.
- Rilevamento del movimento con notifiche di allarme: ogni movimento rilevato viene segnalato in tempo reale, utile per sapere subito se qualcuno entra in casa o se l’animale domestico si muove in una stanza dove non dovrebbe stare.
- Archiviazione locale fino a 512 GB su microSD: puoi salvare molti giorni di registrazioni direttamente sulla scheda, senza abbonamenti cloud, mantenendo il controllo dei tuoi filmati in modo economico.
- Controllo vocale con Google Assistant e Amazon Alexa: integrazione con gli assistenti vocali per richiamare lo streaming video su dispositivi compatibili e gestire la telecamera con comandi semplici.
- Confezione completa e requisiti leggeri: nella scatola trovi telecamera, alimentatore, viti e modello di montaggio, mentre bastano dispositivi con iOS 10+ o Android 5.0+ per gestire tutto dall’app.
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Tapo C100, telecamera Wi‑Fi FHD da interno a 18,99€: approfitta dell’offerta lampo finché le scorte durano.
FAQ
Sì, integra visione notturna chiara fino a 9 metri, quindi inquadra l’ambiente anche al buio.
No, i filmati possono essere archiviati localmente su schede microSD fino a 512 GB.
Sì, la telecamera è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per il controllo vocale.
La Tapo C100 richiede dispositivi con iOS 10 o versioni successive e Android 5.0 o successivi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.