Telecamera blurams 2K da interno, a questo prezzo è (quasi) regalata
Blurams Telecamera Wi-Fi Interno, videocamera di sorveglianza 2K con rotazione a 360°, visione notturna e AI detection oggi al 33% di sconto.
Tenere d’occhio casa, bambini o animali quando sei fuori è ormai una necessità, ma non sempre si ha voglia di investire in sistemi complicati e costosi. In questo momento la blurams Telecamera Wi-Fi Interno è proposta con uno sconto del 33%, permettendoti di avere una videosorveglianza completa con una spesa molto contenuta.
Questa videocamera di sorveglianza unisce una risoluzione 2K definita, una rotazione fino a 360° e la visione notturna fino a 7 metri per offrirti una panoramica dettagliata dell’ambiente in ogni momento. Il supporto al Wi-Fi dual band 2,4GHz/5GHz e l’audio bidirezionale la rendono adatta sia al controllo della casa sia al monitoraggio di animali domestici o anziani, senza richiedere competenze tecniche particolari.
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Grazie alla promozione in corso, la blurams Telecamera Wi-Fi Interno scende a 19,99€ con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. A questa cifra è una soluzione particolarmente competitiva tra le videocamere di sorveglianza Wi-Fi da interno, considerando la risoluzione 2K e la rotazione panoramica. Se cerchi una videocamera smart accessibile, puoi approfittare dell’offerta sul blurams Telecamera Wi-Fi Interno finché resta attiva.
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La telecamera smart da interno con la visione a 360° e il video 2K
Se temi di perdere ciò che accade in casa quando sei fuori, una videocamera da interno che copre tutta la stanza e registra immagini nitide può fare davvero la differenza nella tranquillità quotidiana.
- Vista panoramica a 360° e inclinazione verticale fino a 95°: puoi controllare l’intero ambiente semplicemente muovendo la telecamera da app, ideale per seguire i movimenti dei bambini o degli animali in una stanza.
- Risoluzione 2K e visione notturna fino a 7 metri: le immagini risultano più dettagliate rispetto al classico Full HD, sia di giorno che al buio, così riconosci volti e oggetti anche in condizioni di scarsa luce.
- Rilevamento intelligente con AI e avvisi istantanei: quando viene rilevato un movimento o un suono anomalo, la videocamera traccia automaticamente ciò che si muove e invia subito una notifica allo smartphone, permettendoti di intervenire in tempo.
- Audio bidirezionale: puoi ascoltare ciò che succede nella stanza e parlare attraverso la videocamera, funzione utile per richiamare un animale domestico o rassicurare un familiare da remoto.
- Integrazione con Alexa, Google Assistant e IFTTT: lo streaming può essere visualizzato sugli smart display compatibili e la videocamera può entrare in automazioni con altri dispositivi smart, rendendo più semplice la gestione della casa connessa.
- Archiviazione flessibile e modalità privacy: supporta registrazione continua su cloud, ricerca rapida degli eventi e scheda microSD fino a 128 GB (non inclusa). Quando vuoi, puoi attivare la modalità privacy per interrompere riprese e proteggere la tua riservatezza.
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FAQ
Sì, la videocamera supporta connessioni Wi-Fi dual band a 2,4GHz e 5GHz.
La visione notturna integrata consente di vedere chiaramente fino a circa 7 metri al buio.
Sì, è compatibile con Alexa, Google Assistant e IFTTT per lo streaming e l’integrazione smart.
Sì, supporta schede microSD fino a 128 GB, che però non è inclusa nella confezione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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