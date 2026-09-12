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Tenere d’occhio casa, bambini o animali quando sei fuori è ormai una necessità, ma non sempre si ha voglia di investire in sistemi complicati e costosi. In questo momento la blurams Telecamera Wi-Fi Interno è proposta con uno sconto del 33%, permettendoti di avere una videosorveglianza completa con una spesa molto contenuta.

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Questa videocamera di sorveglianza unisce una risoluzione 2K definita, una rotazione fino a 360° e la visione notturna fino a 7 metri per offrirti una panoramica dettagliata dell’ambiente in ogni momento. Il supporto al Wi-Fi dual band 2,4GHz/5GHz e l’audio bidirezionale la rendono adatta sia al controllo della casa sia al monitoraggio di animali domestici o anziani, senza richiedere competenze tecniche particolari.

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Grazie alla promozione in corso, la blurams Telecamera Wi-Fi Interno scende a 19,99€ con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. A questa cifra è una soluzione particolarmente competitiva tra le videocamere di sorveglianza Wi-Fi da interno, considerando la risoluzione 2K e la rotazione panoramica. Se cerchi una videocamera smart accessibile, puoi approfittare dell’offerta sul blurams Telecamera Wi-Fi Interno finché resta attiva.

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La telecamera smart da interno con la visione a 360° e il video 2K

Se temi di perdere ciò che accade in casa quando sei fuori, una videocamera da interno che copre tutta la stanza e registra immagini nitide può fare davvero la differenza nella tranquillità quotidiana.

Vista panoramica a 360° e inclinazione verticale fino a 95° : puoi controllare l’intero ambiente semplicemente muovendo la telecamera da app, ideale per seguire i movimenti dei bambini o degli animali in una stanza.

: puoi controllare l’intero ambiente semplicemente muovendo la telecamera da app, ideale per seguire i movimenti dei bambini o degli animali in una stanza. Risoluzione 2K e visione notturna fino a 7 metri : le immagini risultano più dettagliate rispetto al classico Full HD, sia di giorno che al buio, così riconosci volti e oggetti anche in condizioni di scarsa luce.

: le immagini risultano più dettagliate rispetto al classico Full HD, sia di giorno che al buio, così riconosci volti e oggetti anche in condizioni di scarsa luce. Rilevamento intelligente con AI e avvisi istantanei : quando viene rilevato un movimento o un suono anomalo, la videocamera traccia automaticamente ciò che si muove e invia subito una notifica allo smartphone, permettendoti di intervenire in tempo.

: quando viene rilevato un movimento o un suono anomalo, la videocamera traccia automaticamente ciò che si muove e invia subito una notifica allo smartphone, permettendoti di intervenire in tempo. Audio bidirezionale : puoi ascoltare ciò che succede nella stanza e parlare attraverso la videocamera, funzione utile per richiamare un animale domestico o rassicurare un familiare da remoto.

: puoi ascoltare ciò che succede nella stanza e parlare attraverso la videocamera, funzione utile per richiamare un animale domestico o rassicurare un familiare da remoto. Integrazione con Alexa, Google Assistant e IFTTT : lo streaming può essere visualizzato sugli smart display compatibili e la videocamera può entrare in automazioni con altri dispositivi smart, rendendo più semplice la gestione della casa connessa.

: lo streaming può essere visualizzato sugli smart display compatibili e la videocamera può entrare in automazioni con altri dispositivi smart, rendendo più semplice la gestione della casa connessa. Archiviazione flessibile e modalità privacy: supporta registrazione continua su cloud, ricerca rapida degli eventi e scheda microSD fino a 128 GB (non inclusa). Quando vuoi, puoi attivare la modalità privacy per interrompere riprese e proteggere la tua riservatezza.

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FAQ La blurams Telecamera Wi-Fi Interno funziona sia su rete 2,4GHz che 5GHz? Sì, la videocamera supporta connessioni Wi-Fi dual band a 2,4GHz e 5GHz. La visione notturna della telecamera blurams quanto è efficace? La visione notturna integrata consente di vedere chiaramente fino a circa 7 metri al buio. Posso controllare la telecamera blurams con Alexa o Google Assistant? Sì, è compatibile con Alexa, Google Assistant e IFTTT per lo streaming e l’integrazione smart. La blurams Telecamera Wi-Fi Interno supporta la registrazione su scheda microSD? Sì, supporta schede microSD fino a 128 GB, che però non è inclusa nella confezione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.