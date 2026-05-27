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Amazon

L’offerta di oggi su Amazon riguarda una delle soluzioni di videosorveglianza più interessanti per chi vuole mettere in sicurezza giardini, ingressi o cortili senza spendere una fortuna. La WOLFANG 2K è ora proposta con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino, con un prezzo finale di appena 19,99€. Una cifra davvero contenuta per una telecamera da esterno con risoluzione 2K, visione notturna a colori e integrazione con gli assistenti vocali più diffusi.

WOLFANG 2K

Questa soluzione di sicurezza nasce per chi cerca una videosorveglianza continua, anche in condizioni meteo difficili e nelle ore notturne. Il sensore ad alta risoluzione permette di cogliere molti dettagli della scena, mentre la visione notturna potenziata consente di distinguere persone e movimenti fino a distanze importanti anche al buio. Il rilevamento basato su algoritmi intelligenti riduce i falsi allarmi e rende le notifiche davvero utili, mentre l’audio bidirezionale trasforma la telecamera in un vero punto di comunicazione con l’esterno, ideale per parlare con visitatori o corrieri.

WOLFANG 2K in super sconto su Amazon: risparmio del 33%

Su Amazon la WOLFANG 2K è proposta in questo momento a 19,99€, una cifra particolarmente aggressiva per una telecamera da esterno con queste caratteristiche. Grazie allo sconto del 33%, il rapporto qualità/prezzo si posiziona tra i più competitivi nella fascia delle soluzioni smart per la videosorveglianza domestica.

A questa cifra è difficile trovare alternative 2K con visione notturna a colori, sirena integrata, audio a 2 vie e compatibilità con Alexa e Google. Non mancano le opzioni di archiviazione flessibile, sia locale su microSD sia su cloud crittografato, così da adattarsi alle esigenze di chi cerca una soluzione semplice oppure un controllo più avanzato da remoto. Se stai valutando una nuova telecamera per monitorare l’esterno, il WOLFANG 2K è disponibile con uno sconto del 33% ed è un’opportunità interessante per aggiornare il tuo impianto con un budget contenuto.

La telecamera WOLFANG con la visione notturna a colori e il rilevamento AI

La WOLFANG 2K Telecamera Wi-Fi Esterno punta tutto su qualità dell’immagine e controllo intelligente. Il sensore con risoluzione 2K UHD abbinato all’obiettivo grandangolare da 110° permette di coprire ampie porzioni di spazio, riducendo i punti ciechi. La visione notturna a infrarossi e a colori consente di riconoscere persone e dettagli fino a 15 metri anche in completa oscurità, un plus importante per chi vuole un monitoraggio efficace 24 ore su 24.

Il sistema di rilevamento del movimento con IA individua in modo più preciso eventi rilevanti, distinguendo tra persone, animali domestici, pacchi e veicoli (con prova dedicata ai servizi avanzati), così da limitare le notifiche inutili. Quando serve, entrano in gioco sirena e segnalazioni luminose che possono essere attivate da remoto tramite l’app dedicata, insieme all’audio bidirezionale per parlare direttamente con chi si trova davanti alla telecamera.

La gestione dei filmati è affidata a un sistema di archiviazione flessibile: si può registrare su scheda microSD fino a 128 GB (acquistabile a parte) oppure su cloud crittografato. La telecamera è progettata per funzionare 24/7 e la certificazione IP65 garantisce resistenza a pioggia e polvere, con operatività dichiarata tra -20 °C e 50 °C, quindi adatta sia all’inverno che all’estate. Non manca l’integrazione con Alexa e Google Home, così da poterla controllare con la voce e condividere lo streaming in tempo reale con altri membri della famiglia tramite l’app Osaio.

WOLFANG 2K

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