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La telecamera per interni Beans View D220 con doppio obiettivo 3K+3K e sicurezza a 360° è oggi su Amazon con sconto del 48%: scopri l'offerta

Amazon

La Beans View D220 è una telecamera per interni pensata per semplificare la sicurezza domestica con un prezzo davvero alla portata. Oggi è proposta con uno sconto del 48% che la rende un acquisto particolarmente interessante per chi cerca controllo e praticità senza complicazioni. Il tutto in un formato compatto e con funzioni utili anche per chi è alle prime armi con la videosorveglianza.

Beans View D220

Il punto di forza è la copertura a 360° garantita dalla doppia lente 3K+3K, capace di combinare un obiettivo pan-tilt con uno grandangolare per ridurre gli angoli ciechi. L’installazione risulta rapida grazie al Wi‑Fi a 2,4 GHz e alla gestione da app, con comandi vocali tramite Alexa. La resa dell’immagine è dettagliata sia di giorno sia di notte, e il rilevamento umano con tracciamento automatico aiuta a seguire i movimenti in modo puntuale. Da considerare che, in alcuni contesti, possono verificarsi connessioni non sempre stabili o leggere interferenze audio: conviene ottimizzare le impostazioni del router e il posizionamento della camera, tenendo presente che l’escursione verso il basso è più limitata.

Beans View D220 in offerta su Amazon: sconto del 48%, risparmi circa 34 euro

L’offerta porta la telecamera per interni Beans View D220 a 36,67€, con uno sconto del 48% che si traduce in un risparmio di circa 34 euro. Se cerchi una soluzione affidabile per monitorare ambienti interni, questa proposta si distingue per rapporto tra dotazione e prezzo. All’interno di una frase compiuta, segnaliamo che puoi approfittare della promo e, grazie al prezzo attuale, portarti a casa il Beans View D220 a soli 36,67€. Se vuoi approfittare dello sconto, è consigliabile non attendere troppo: le promozioni di questo tipo possono variare senza preavviso.

Sicurezza a 360° con la telecamera per interni con doppio obiettivo 3K+3K

La D220 semplifica la messa in sicurezza degli ambienti domestici: basta collegarla alla presa e connetterla alla rete Wi‑Fi 2,4 GHz per essere operativi. L’obiettivo pan‑tilt e quello grandangolare lavorano insieme per offrire una vista completa, mentre il rilevamento umano con tracciamento automatico e le aree personalizzabili nell’app riducono i falsi allarmi. C’è la chiamata bidirezionale tramite tasto fisico, la modalità privacy e l’accesso remoto con server in Europa. Per l’archiviazione, supporta microSD fino a 512 GB, con scelta tra registrazione continua 24/7 o solo eventi, oltre a piani di cloud con prova gratuita. La compatibilità con Alexa amplia l’uso in casa. Per risultati ottimali, cura il posizionamento e la rete: così mitighi eventuali limiti di angolo verso il basso e stabilità della connessione.

Beans View D220

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