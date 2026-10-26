La telecamera impermeabile Beghelli Dom-e costa meno della metà: affare lampo
La telecamera per l'esterno Beghelli Dom-e è in offerta con uno sconto del 51% e costa pochissimo. Dotata anche di pannello solare per la ricarica.
Controllare gli spazi esterni quando non sei in casa può essere complicato, soprattutto se non vuoi dipendere da un collegamento alla rete elettrica. La Dom-e Telecamera Outdoor di Beghelli è disponibile con uno sconto del 51%.
Questa telecamera da esterno si controlla dallo smartphone e usa una batteria ricaricabile anche tramite pannello solare. La connessione Wi-Fi consente di collegarla alla rete domestica, mentre il rilevamento di movimento o suoni e la possibilità di registrare sul telefono o su una scheda microSD offrono diverse opzioni per gestire i filmati. Tra le funzioni indicate ci sono anche l’audio bidirezionale, la sirena e la luce di dissuasione.
Dom-e Telecamera Outdoor in offerta con uno sconto del 51%
Il prezzo indicato è di 31,49 euro, con una riduzione del 51%. La telecamera Beghelli riunisce alimentazione a batteria, ricarica tramite pannello solare e funzioni di sorveglianza per esterni in un dispositivo controllabile dallo smartphone. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la Dom-e Telecamera Outdoor con uno sconto del 51%.
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La telecamera Beghelli con il pannello solare e la visione notturna a colori
Se vuoi tenere sotto controllo un’area esterna senza installare una telecamera alimentata dalla rete elettrica, queste caratteristiche aiutano a valutare la soluzione in base alle tue esigenze:
- Batteria da 5200 mAh e ricarica tramite pannello solare: l’alimentazione a batteria evita di dover collegare direttamente il dispositivo alla rete elettrica; il pannello solare è indicato per ricaricarlo.
- Risoluzione Full HD da 3 MP e visione notturna a colori fino a 8 metri: permettono di osservare le immagini anche al buio, entro la distanza dichiarata per la visione notturna.
- Rilevamento di movimento, suoni e animali: la telecamera include più modalità di rilevamento, così puoi scegliere quelle più pertinenti per lo spazio che vuoi monitorare.
- Sirena interna, luce di dissuasione e audio bidirezionale: integra strumenti per segnalare la presenza della telecamera e comunicare tramite la funzione vivavoce.
- Registrazione su smartphone o microSD fino a 256 GB: puoi scegliere dove salvare i filmati; la scheda di memoria non è inclusa.
- Certificazione IP65 e Wi-Fi a 2,4 GHz: è progettata per l’uso esterno e richiede una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, non compatibile con la banda a 5 GHz.
- Installazione in appoggio o a parete: il supporto orientabile incluso consente di scegliere tra le due modalità di posizionamento.
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FAQ
No. Le specifiche indicano la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz e non il supporto alla banda a 5 GHz.
Sì, supporta schede microSD fino a 256 GB, che non sono incluse. È indicata anche la registrazione su smartphone.
È alimentata da una batteria da 5200 mAh e si ricarica tramite il pannello solare.
Sì, è indicata come telecamera da esterno e ha resistenza all’acqua con certificazione IP65.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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