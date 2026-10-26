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La telecamera per l'esterno Beghelli Dom-e è in offerta con uno sconto del 51% e costa pochissimo. Dotata anche di pannello solare per la ricarica.

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Controllare gli spazi esterni quando non sei in casa può essere complicato, soprattutto se non vuoi dipendere da un collegamento alla rete elettrica. La Dom-e Telecamera Outdoor di Beghelli è disponibile con uno sconto del 51%.

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Questa telecamera da esterno si controlla dallo smartphone e usa una batteria ricaricabile anche tramite pannello solare. La connessione Wi-Fi consente di collegarla alla rete domestica, mentre il rilevamento di movimento o suoni e la possibilità di registrare sul telefono o su una scheda microSD offrono diverse opzioni per gestire i filmati. Tra le funzioni indicate ci sono anche l’audio bidirezionale, la sirena e la luce di dissuasione.

Dom-e Telecamera Outdoor in offerta con uno sconto del 51%

Il prezzo indicato è di 31,49 euro, con una riduzione del 51%. La telecamera Beghelli riunisce alimentazione a batteria, ricarica tramite pannello solare e funzioni di sorveglianza per esterni in un dispositivo controllabile dallo smartphone. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la Dom-e Telecamera Outdoor con uno sconto del 51%.

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La telecamera Beghelli con il pannello solare e la visione notturna a colori

Se vuoi tenere sotto controllo un’area esterna senza installare una telecamera alimentata dalla rete elettrica, queste caratteristiche aiutano a valutare la soluzione in base alle tue esigenze:

Batteria da 5200 mAh e ricarica tramite pannello solare : l’alimentazione a batteria evita di dover collegare direttamente il dispositivo alla rete elettrica; il pannello solare è indicato per ricaricarlo.

: l’alimentazione a batteria evita di dover collegare direttamente il dispositivo alla rete elettrica; il pannello solare è indicato per ricaricarlo. Risoluzione Full HD da 3 MP e visione notturna a colori fino a 8 metri : permettono di osservare le immagini anche al buio, entro la distanza dichiarata per la visione notturna.

: permettono di osservare le immagini anche al buio, entro la distanza dichiarata per la visione notturna. Rilevamento di movimento, suoni e animali : la telecamera include più modalità di rilevamento, così puoi scegliere quelle più pertinenti per lo spazio che vuoi monitorare.

: la telecamera include più modalità di rilevamento, così puoi scegliere quelle più pertinenti per lo spazio che vuoi monitorare. Sirena interna, luce di dissuasione e audio bidirezionale : integra strumenti per segnalare la presenza della telecamera e comunicare tramite la funzione vivavoce.

: integra strumenti per segnalare la presenza della telecamera e comunicare tramite la funzione vivavoce. Registrazione su smartphone o microSD fino a 256 GB : puoi scegliere dove salvare i filmati; la scheda di memoria non è inclusa.

: puoi scegliere dove salvare i filmati; la scheda di memoria non è inclusa. Certificazione IP65 e Wi-Fi a 2,4 GHz : è progettata per l’uso esterno e richiede una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, non compatibile con la banda a 5 GHz.

: è progettata per l’uso esterno e richiede una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, non compatibile con la banda a 5 GHz. Installazione in appoggio o a parete: il supporto orientabile incluso consente di scegliere tra le due modalità di posizionamento.

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FAQ La Dom-e Telecamera Outdoor funziona con il Wi-Fi a 5 GHz? No. Le specifiche indicano la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz e non il supporto alla banda a 5 GHz. La telecamera può registrare su una scheda microSD? Sì, supporta schede microSD fino a 256 GB, che non sono incluse. È indicata anche la registrazione su smartphone. Come si ricarica la Dom-e Telecamera Outdoor? È alimentata da una batteria da 5200 mAh e si ricarica tramite il pannello solare. La telecamera è adatta per l’uso all’esterno? Sì, è indicata come telecamera da esterno e ha resistenza all’acqua con certificazione IP65.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.