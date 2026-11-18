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La telecamera per l'interno Tapo C200 con video Full HD, visione notturna e movimento a 360° è in offerta con uno sconto del 53%.

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Vuoi controllare una stanza anche quando non sei in casa e ricevere un avviso se viene rilevato un movimento? La Tapo C200 è disponibile con uno sconto del 53%.

Questa telecamera Wi-Fi per interni registra in Full HD e può orientarsi in orizzontale fino a 360° e in verticale fino a 114°, così permette di osservare un’area ampia della stanza. La visione notturna arriva fino a 8 metri; quando rileva un movimento può inviare notifiche push tramite app. L’audio bidirezionale consente di comunicare con chi si trova vicino alla videocamera, mentre l’allarme acustico e luminoso integrato può essere attivato per scoraggiare visite indesiderate.

Tapo C200 in offerta: sconto del 53% e prezzo di 18,99 euro

Con un prezzo attuale di 18,99 euro e uno sconto indicato del 53%, la Tapo C200 è una soluzione da valutare per chi cerca una videocamera di sorveglianza da interno con controllo dell’inquadratura, notifiche di movimento e visione notturna. Il risparmio corrisponde a circa 21,41 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale di sconto. Puoi acquistare la Tapo C200 a 18,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

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La telecamera Tapo con video Full HD e visione a 360°

Per tenere d’occhio una stanza senza dover installare più videocamere, contano un’inquadratura ampia e avvisi tempestivi. La Tapo C200 riunisce diverse funzioni utili per il monitoraggio quotidiano:

Video a 1080p e visione notturna fino a 8 metri : la risoluzione Full HD aiuta a distinguere meglio ciò che accade nella stanza, mentre la modalità notturna consente di controllarla anche al buio.

: la risoluzione Full HD aiuta a distinguere meglio ciò che accade nella stanza, mentre la modalità notturna consente di controllarla anche al buio. Movimento orizzontale fino a 360° e verticale fino a 114° : l’orientamento PTZ permette di spostare l’inquadratura e coprire un’area estesa con un solo dispositivo.

: l’orientamento PTZ permette di spostare l’inquadratura e coprire un’area estesa con un solo dispositivo. Rilevamento del movimento e notifiche push : l’app avvisa quando la telecamera intercetta un movimento. È inoltre possibile impostare un tempo specifico per la registrazione.

: l’app avvisa quando la telecamera intercetta un movimento. È inoltre possibile impostare un tempo specifico per la registrazione. Audio bidirezionale : consente di parlare con chi si trova vicino alla videocamera, una funzione pratica per comunicare a distanza.

: consente di parlare con chi si trova vicino alla videocamera, una funzione pratica per comunicare a distanza. Registrazione su microSD fino a 512 GB e modalità loop : quando la memoria è piena, le nuove registrazioni possono sovrascrivere quelle precedenti, senza dover gestire manualmente lo spazio ogni volta.

: quando la memoria è piena, le nuove registrazioni possono sovrascrivere quelle precedenti, senza dover gestire manualmente lo spazio ogni volta. Allarme acustico e luminoso e compatibilità con Alexa Echo Show: puoi attivare un avviso sonoro o luminoso e visualizzare la telecamera tramite un dispositivo Echo Show, assicurandoti che il firmware sia aggiornato.

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FAQ La Tapo C200 registra anche al buio? Sì, dispone di visione notturna fino a 8 metri. Quanto può ruotare la telecamera Tapo C200? Si muove fino a 360° in orizzontale e fino a 114° in verticale. La Tapo C200 invia notifiche quando rileva un movimento? Sì, può inviare notifiche push tramite app quando intercetta un movimento. Quali schede microSD supporta la Tapo C200? Supporta schede microSD fino a 512 GB e la registrazione in loop.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.