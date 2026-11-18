Tapo C200, la telecamera lowcost costa pochissimo: prezzo shock
La telecamera per l'interno Tapo C200 con video Full HD, visione notturna e movimento a 360° è in offerta con uno sconto del 53%.
Vuoi controllare una stanza anche quando non sei in casa e ricevere un avviso se viene rilevato un movimento? La Tapo C200 è disponibile con uno sconto del 53%.
Questa telecamera Wi-Fi per interni registra in Full HD e può orientarsi in orizzontale fino a 360° e in verticale fino a 114°, così permette di osservare un’area ampia della stanza. La visione notturna arriva fino a 8 metri; quando rileva un movimento può inviare notifiche push tramite app. L’audio bidirezionale consente di comunicare con chi si trova vicino alla videocamera, mentre l’allarme acustico e luminoso integrato può essere attivato per scoraggiare visite indesiderate.
Tapo C200 in offerta: sconto del 53% e prezzo di 18,99 euro
Con un prezzo attuale di 18,99 euro e uno sconto indicato del 53%, la Tapo C200 è una soluzione da valutare per chi cerca una videocamera di sorveglianza da interno con controllo dell’inquadratura, notifiche di movimento e visione notturna. Il risparmio corrisponde a circa 21,41 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale di sconto. Puoi acquistare la Tapo C200 a 18,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.
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La telecamera Tapo con video Full HD e visione a 360°
Per tenere d’occhio una stanza senza dover installare più videocamere, contano un’inquadratura ampia e avvisi tempestivi. La Tapo C200 riunisce diverse funzioni utili per il monitoraggio quotidiano:
- Video a 1080p e visione notturna fino a 8 metri: la risoluzione Full HD aiuta a distinguere meglio ciò che accade nella stanza, mentre la modalità notturna consente di controllarla anche al buio.
- Movimento orizzontale fino a 360° e verticale fino a 114°: l’orientamento PTZ permette di spostare l’inquadratura e coprire un’area estesa con un solo dispositivo.
- Rilevamento del movimento e notifiche push: l’app avvisa quando la telecamera intercetta un movimento. È inoltre possibile impostare un tempo specifico per la registrazione.
- Audio bidirezionale: consente di parlare con chi si trova vicino alla videocamera, una funzione pratica per comunicare a distanza.
- Registrazione su microSD fino a 512 GB e modalità loop: quando la memoria è piena, le nuove registrazioni possono sovrascrivere quelle precedenti, senza dover gestire manualmente lo spazio ogni volta.
- Allarme acustico e luminoso e compatibilità con Alexa Echo Show: puoi attivare un avviso sonoro o luminoso e visualizzare la telecamera tramite un dispositivo Echo Show, assicurandoti che il firmware sia aggiornato.
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FAQ
Sì, dispone di visione notturna fino a 8 metri.
Si muove fino a 360° in orizzontale e fino a 114° in verticale.
Sì, può inviare notifiche push tramite app quando intercetta un movimento.
Supporta schede microSD fino a 512 GB e la registrazione in loop.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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