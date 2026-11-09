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Teghaza 001 è un frammento di meteorite che è stato ritrovato nel Sahara nel 2022. Si tratta di un reperto molto particolare, in quanto questo frammento arriva direttamente da Marte e rappresenta un pezzo della crosta del pianeta rosso. Uno studio ha chiarito tutte le caratteristiche del frammento che potrebbe rappresentare una rarissima testimonianza del passato. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito.

Il meteorite che arriva da Marte

Le analisi effettuate sul meteorite, che ha una massa complessiva di poco meno di 800 grammi, hanno confermato che si tratta di una roccia ignea della crosta di Marte e che questa roccia si è formata almeno 4,1 miliardi di anni fa, quando il pianeta rosso era ancora un “giovane pianeta”. La provenienza marziana è confermata dall’analisi degli isotopi dell’ossigeno.

Teghaza 001 è uno dei campioni marziani più antichi e, di conseguenza, ricopre un ruolo molto importante per la scienza. Nella maggior parte dei casi, infatti, le rocce arrivate sulla Terra sono molto giovani dal punto di vista geologico, mentre Teghaza 001 rappresenta una testimonianza della fase più giovane di Marte. Si tratta, infatti, di un campione diretto della superficie primordiale di Marte. Al suo interno sono conservate tracce dell’interazione con l’acqua.

Un’analisi approfondita

Lo studio, infatti, ha evidenziato alcuni dettagli sulla composizione interna della roccia. Le indagini spettrometriche hanno rilevato una marcata alterazione dei minerali e un innalzamento anomalo dei livelli degli isotopi dell’ossigeno.

Questa precisa firma geochimica rappresenta la prova schiacciante di un’interazione prolungata con fluidi ricchi di acqua, rafforzando l’ipotesi che il Marte primordiale fosse un pianeta molto più umido e geologicamente attivo rispetto all’arido deserto rosso di oggi.

Le analisi continueranno, con l’obiettivo di chiarire ulteriori dettagli in merito a quelli che sono i segreti nascosti da Teghaza 001. Gli studi sul passato del pianeta rosso passano anche (e soprattutto) per l’analisi dei reperti in nostro possesso. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi futuri in merito.

L’importanza di Teghaza 001 non si limita alla ricostruzione della storia geologica del sistema solare, ma guarda direttamente al futuro dell’esplorazione spaziale e a quelle che potranno essere le future missioni scientifiche.

Avere a disposizione un campione fisico così antico, analizzabile con i sofisticati macchinari dei laboratori terrestri, permette agli scienziati di calibrare con estrema precisione gli strumenti ottici e spettrometrici a bordo dei rover attualmente operativi su Marte.

Lo studio, pubblicato su Science e intitolato “A Martian meteorite that formed ≳4.1 billion years ago samples Mars’ early crust and mantle“, porta la firma di Yang Liu, Lee M. Saper, Elizabeth Ann Bell, Chi Ma, Haoyu Li, Jinping Hu, Yunbin Guan, Hayward Melton, Alicia M. Cruz-Uribe, Teng Ee Yap, François L.H. Tissot, Claire E. Bucholz, Karen Ziegler e Carl B. Agee.