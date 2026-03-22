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Stiamo creando tecnofossili senza accorgercene: oggetti e tracce che resteranno nel pianeta molto più a lungo della nostra presenza

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Non serve andare troppo lontano nel tempo per capire che cosa resterà di noi: basta osservare ciò che produciamo ogni giorno. Oggetti progettati per durare poco (plastica, materiali sintetici, scarti industriali) stanno già accumulandosi in quantità tali da lasciare una traccia persistente nel pianeta. È da qui che nasce il concetto di tecnofossili: resti della civiltà umana destinati a sopravvivere ben oltre la nostra presenza.

A differenza dei fossili tradizionali, che raccontano la vita attraverso trasformazioni lente e naturali, questi nuovi segni sono il risultato diretto delle attività umane: sacchetti, componenti elettronici, ossa di animali allevati su larga scala, tutti elementi diversi che, insieme, stanno costruendo uno strato riconoscibile nella storia della Terra.

Un archivio che parla di consumi

Facciamo una prima e importante precisazione: il termine tecnofossile è stato introdotto e sviluppato all’interno degli studi sull’Antropocene, in particolare dal gruppo di ricerca guidato dal geologo Jan Zalasiewicz, tra i primi a interrogarsi su come le attività umane stiano lasciando una traccia leggibile negli strati della Terra.

Alla base del termine c’è l’idea che ciò che produciamo non si limita a esistere nel presente, ma si deposita, si accumula e finisce per costruire una vera e propria memoria materiale del nostro tempo. Questa memoria funziona come un archivio, ma con caratteristiche molto diverse rispetto a quelli che siamo abituati a immaginare.

Non è selettivo, non è ordinato, non nasce con l’obiettivo di conservare informazioni: registra tutto, senza gerarchie, seguendo la logica della produzione e dello scarto. Ogni oggetto immesso nell’ambiente contribuisce a costruire uno strato che, nel tempo, diventa leggibile per chi saprà interpretarlo. Ciò che rende questo archivio particolarmente significativo è il fatto che non racconta singoli eventi, ma comportamenti collettivi.

A differenza dei fossili del passato, documenta non ciò che eravamo e/o che vogliamo tramandare, ma ciò che abbiamo fatto in modo ripetuto e sistemico: acquistare, usare, sostituire, eliminare. Di certo non è un archivio neutro: restituisce un’immagine precisa della nostra epoca, fatta di velocità, accumulo e trasformazione costante.

Quali saranno i tecnofossili?

Andando a quali saranno questi tecnofossili, gli studiosi puntano già il dito su alcuni oggetti che hanno molte più probabilità di lasciare una traccia riconoscibile negli strati futuri. La plastica è il caso più emblematico: diffusa su scala globale e presente in quantità enormi, non scompare ma si frammenta, entrando nei sedimenti e nei cicli naturali.

In alcuni contesti si sta già fondendo con materiali naturali, dando origine a nuove formazioni ibride che potrebbero essere identificate come segni tipici della nostra epoca. La sua persistenza, unita alla varietà di forme e utilizzi, la rende uno dei candidati più evidenti a diventare memoria geologica. Accanto a lei, ci sono i materiali industriali come il cemento e l’alluminio, prodotti in volumi senza precedenti nella storia umana.

La loro diffusione capillare e la loro composizione li rendono facilmente distinguibili rispetto ai materiali naturali, contribuendo a creare uno strato artificiale che si sovrappone a quelli geologici tradizionali. E poi? Poi, un caso particolarmente interessante riguarda i resti biologici legati alle attività umane, come le ossa dei polli allevati intensivamente.

A differenza dei fossili naturali, questi resti portano i segni di una selezione e di una crescita guidate dall’uomo, con caratteristiche morfologiche specifiche e una diffusione globale. Infine, si aggiungono oggetti tecnologici, componenti elettronici, fibre sintetiche e residui industriali che, nel loro insieme, contribuiscono a costruire un panorama materiale inedito. Non si tratta di elementi isolati, ma di una costellazione di tracce che raccontano produzione, consumo e innovazione.

Memoria e inquinamento

I tecnofossili tengono insieme due dimensioni che di solito consideriamo separate: da un lato la memoria, dall’altro l’inquinamento. Quello che oggi percepiamo come rifiuto o scarto è, allo stesso tempo, una forma di registrazione involontaria del nostro passaggio sulla Terra. Non scegliamo cosa lasciare, non decidiamo cosa raccontare: eppure, proprio attraverso ciò che abbandoniamo, costruiamo una narrazione precisa della nostra epoca, leggibile nel lungo periodo.

Questa coincidenza rende il fenomeno difficile da semplificare, perché ciò che resta non è solo testimonianza, ma anche trasformazione degli ecosistemi. I tecnofossili non si limitano a depositarsi: interagiscono con suoli, acque e organismi, modificando equilibri già esistenti. Purtroppo, dunque, la memoria che stiamo costruendo incide sul futuro del pianeta, lasciando tracce che non saranno soltanto osservate, ma anche subite.