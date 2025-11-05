Il tablet TCL TAB 11 Gen 2 è in sconto su Amazon: prestazioni solide, schermo Full HD e batteria da 8000 mAh con un prezzo davvero contenuto

In sintesi

Offerta Amazon: il TCL TAB 11 Gen 2 è disponibile a 136 euro (invece di 189,99 euro), nuovo prezzo minimo storico sullo store. Il tablet è venduto e spedito da Amazon e l’offerta è valida solo per un periodo limitato.

Caratteristiche principali: display NXTVISION da 11 pollici Full HD, SoC MediaTek Helio G80, 6 GB di RAM espandibili, 256 GB di storage, batteria da 8.000 mAh, Android 15 e scocca in metallo leggera da 512 g. Ottimo rapporto qualità/prezzo per un tablet economico ma completo.

È il momento giusto per acquistare un nuovo tablet Android low cost: grazie alla promozione in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare sul TCL TAB 11 Gen 2, modello che viene proposto in sconto a 136 euro, con un taglio netto di prezzo rispetto al suo listino (189,99 euro).

Il tablet, venduto e spedito da Amazon, può rappresentare una buona soluzione per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto economico ma di qualità, in grado di offrire prestazioni più che soddisfacenti ma con una spesa contenuta.

TCL Tablet TAB 11 Gen 2, Display NXTVISION da 11 pollici, Memoria da 256GB (Espandibile fino a 1TB), RAM da 6GB (+6GB di Espansione RAM), Batteria da 8000mAh, Ricarica Rapida, Tablet Android WiFi

TCL TAB 11 Gen 2, la scheda tecnica

La scheda tecnica di TCL TAB 11 Gen 2 comprende un display NXTVISION da 11 pollici con risoluzione Full HD. Si tratta, quindi, di un tablet con dimensioni non certo compatte ma comunque facile da trasportare e da usare in mobilità. Il tablet pesa 512 grammi, risultando anche particolarmente leggero. La scocca è in metallo e combina finiture lucide e opache.

Il dispositivo può contare su buone specifiche con il SoC MediaTek Helio G80 chiamato alla gestione delle attività quotidiane e con 6 GB di memoria RAM (ma con possibilità di espansione andando ad aggiungere altri 6 GB). Ci sono anche 256 GB di storage, con possibilità di espansione tramite microSD, oltre a una batteria da 8.000 mAh. Il sistema operativo è Android 15

TCL TAB 11 Gen 2: l’offerta di Amazon

