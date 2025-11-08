TCL Nxtpaper 60 Ultra: lo smartphone che sembra un lettore ebook
Lo smartphone con display ibrido che promette un'autonomia da record: funziona davvero o è solo un esperimento?
Il mercato degli smartphone nel 2025 attraversa una fase di stagnazione creativa senza precedenti. Dopo anni di innovazioni frenetiche che hanno trasformato i telefoni cellulari in computer tascabili sempre più potenti, l’industria sembra aver esaurito le idee veramente rivoluzionarie.
Ogni lancio propone le stesse variazioni sul tema: fotocamere con sempre più megapixel e lenti, processori leggermente più veloci, display con refresh rate sempre più elevati. Il risultato è un mercato saturo di dispositivi che si assomigliano tutti, dove le differenze reali tra un modello e l’altro sono minime e spesso impercettibili nell’uso quotidiano.
I produttori cinesi hanno dimostrato negli ultimi anni di saper innovare là dove i colossi occidentali esitano. Marchi come Xiaomi, Oppo, Vivo e Honor hanno introdotto soluzioni creative nel design, nella ricarica rapida e nelle fotocamere. TCL, azienda nota principalmente per i televisori, ha deciso di entrare prepotentemente in questo segmento con una proposta che sfida completamente le convenzioni: uno smartphone con display ibrido che può passare da LCD tradizionale a e-ink.
La tecnologia e-ink è quella che troviamo nei Kindle e negli altri e-reader, apprezzata per la sua capacità di ridurre l’affaticamento visivo e consumare energia minimale. Integrarla in uno smartphone Android rappresenta una scommessa coraggiosa, che presuppone un ripensamento completo del modo in cui utilizziamo questi dispositivi. Il TCL Nxtpaper 60 Ultra è esattamente questo: un esperimento che mette in discussione le nostre abitudini consolidate.
Il TCL Nxtpaper 60 Ultra non è uno smartphone convenzionale e non cerca nemmeno di esserlo. Con i suoi 214 grammi di peso e 8,8 millimetri di spessore, questo dispositivo si presenta come un oggetto sostanzioso, che trasmette solidità ma anche ingombro. Il cuore della proposta risiede nel display da 6,78 pollici con tecnologia Nxtpaper, capace di commutare tra modalità LCD tradizionale per un uso normale e modalità e-ink per lettura prolungata e autonomia estesa.
TCL ha equipaggiato il dispositivo con un processore di fascia media, 8GB di RAM, 256GB di storage espandibile e una batteria da 5010mAh. La fotocamera principale da 50 megapixel completa un pacchetto tecnico equilibrato ma non entusiasmante sulla carta.
L'azienda include nella confezione una custodia a libro che trasforma lo smartphone in una sorta di taccuino, suggerendo un approccio d'uso meno frenetico rispetto agli smartphone tradizionali. Il prezzo ufficiale supera i 500 euro, ma online si trova stabilmente intorno ai 399 euro, cifra che cambia significativamente la valutazione complessiva del prodotto.
- Autonomia infinita in modalità e-ink
- Comfort visivo eccezionale
- Custodia inclusa
- Unicità sul mercato
- Dimensioni e peso impegnativi
- Fotocamera appena sufficiente
- Prestazioni non al top
Il display del TCL Nxtpaper 60 Ultra rappresenta il cuore pulsante dell'intera filosofia progettuale. Il pannello da 6,78 pollici offre due personalità completamente diverse, ognuna con i suoi pregi e limiti. In modalità LCD tradizionale, lo schermo si comporta esattamente come ci aspetteremmo da uno smartphone di fascia media: colori vivaci senza essere esagerati, luminosità adeguata per l'uso all'aperto, angoli di visione discreti. Non raggiunge i picchi di brillantezza dei display OLED premium, ma per l'uso quotidiano risulta più che sufficiente.
La vera rivoluzione avviene quando si attiva la modalità e-ink. Lo schermo si trasforma radicalmente, assumendo un aspetto simile alla carta stampata che elimina completamente il retroilluminazione continua tipica degli schermi LCD. Leggere diventa un'esperienza completamente diversa: gli occhi non si affaticano nemmeno dopo ore, la leggibilità sotto la luce solare diretta è eccellente, e quella sensazione di "bruciore" che proviamo dopo sessioni prolungate sugli schermi tradizionali semplicemente scompare.
Il compromesso sta nella velocità di refresh. In modalità e-ink, ogni transizione è visibile, le animazioni diventano scattose, e l'interfaccia risponde con un leggero ritardo. Non è un difetto ma una caratteristica intrinseca della tecnologia e-ink. Chi è abituato alla reattività immediata degli smartphone moderni potrebbe trovarlo frustrante inizialmente. La qualità dell'e-ink non eguaglia i migliori Kindle dedicati, ma considerando la necessità di mantenere anche le funzionalità LCD, rappresenta un compromesso intelligente.
Il TCL Nxtpaper 60 Ultra non cerca di competere con i flagship sul fronte delle prestazioni pure, e questa è una scelta progettuale precisa piuttosto che una mancanza. Il processore di fascia media gestisce senza drammi le operazioni quotidiane: navigazione web, social media, app di produttività, streaming video. Le app si aprono in tempi ragionevoli, il multitasking di base funziona, e raramente si notano rallentamenti nell'uso normale.
I limiti emergono con carichi di lavoro più pesanti. I giochi graficamente impegnativi girano, ma con dettagli ridotti e frame rate non sempre fluidi. L'editing video è possibile ma richiede pazienza. Aprire simultaneamente molte applicazioni pesanti porta a rallentamenti percepibili. Sono compromessi tipici di questa fascia di prezzo, niente che sorprenda negativamente ma nemmeno che entusiasmi.
La modalità display utilizzata cambia radicalmente l'esperienza. In e-ink, anche operazioni semplici come aprire un'app o scorrere un menu diventano più lente. Non è un problema di potenza di calcolo ma di refresh dello schermo. Questo rallentamento forzato può essere visto come un difetto o come un invito a un uso più riflessivo della tecnologia. Dipende dalla prospettiva con cui ci si approccia al dispositivo.
Il software Android personalizzato da TCL include ottimizzazioni specifiche per gestire il passaggio tra le modalità, con profili automatici che riconoscono il tipo di contenuto e switchano di conseguenza. Nella pratica, spesso è preferibile controllare manualmente la commutazione per ottenere l'esperienza migliore.
Il comparto fotografico è probabilmente l'aspetto più tradizionale e deludente del TCL Nxtpaper 60 Ultra. La fotocamera principale da 50 megapixel produce risultati accettabili solo in condizioni ottimali di illuminazione. Durante le ore centrali della giornata, con luce solare abbondante, le foto mostrano colori naturali e un livello di dettaglio sufficiente per la condivisione sui social media. La messa a fuoco è generalmente accurata, anche se non particolarmente rapida nel bloccare il soggetto.
Il vero problema emerge quando la luce cala. L'autonomia con poca luce è francamente deludente: il rumore digitale invade rapidamente l'immagine, i dettagli si perdono in una sorta di "poltiglia" digitale, e i colori perdono vivacità diventando spenti e poco attraenti. La modalità notturna cerca di compensare allungando i tempi di esposizione, ma i risultati rimangono lontani anni luce da quelli dei competitor anche di fascia media.
La fotocamera frontale da 32 megapixel segue lo stesso andamento: perfettamente utilizzabile per videochiamate e selfie occasionali con buona illuminazione, ma rapidamente inadeguata quando le condizioni peggiorano. L'effetto bokeh artificiale nei ritratti è presente ma poco naturale, con dettagli spesso sfocati erroneamente sul bordo del soggetto.
Il video si ferma al 4K a 30fps con stabilizzazione elettronica di base. Per un utilizzo sporadico va bene, ma chi cerca qualità video superiore o funzioni creative avanzate rimarrà deluso. È evidente che TCL ha scelto di concentrare risorse e investimenti sul display innovativo piuttosto che sulla fotografia, una decisione comprensibile ma che limita oggettivamente l'appeal del dispositivo per molti utenti.
L'autonomia rappresenta il vero asso nella manica del TCL Nxtpaper 60 Ultra, l'elemento che giustifica da solo l'esistenza di questo smartphone. La batteria da 5010mAh non è particolarmente generosa per gli standard attuali, ma la possibilità di utilizzare la modalità e-ink trasforma completamente l'esperienza d'uso.
In modalità LCD tradizionale, l'autonomia è nella norma per dispositivi di questa categoria: una giornata piena di utilizzo intenso, con margini confortevoli per arrivare al secondo giorno con un uso più moderato. Sono valori rispettabili ma non eccezionali, esattamente quello che ci si aspetterebbe da una batteria di queste dimensioni abbinata a un processore di fascia media.
La magia accade quando si passa alla modalità e-ink per attività come lettura di libri, consultazione di documenti, navigazione su siti testuali. Il consumo energetico crolla letteralmente: è possibile utilizzare intensamente il dispositivo per leggere 4-5 ore al giorno e arrivare tranquillamente a 5-6 giorni di autonomia. È un'esperienza liberatoria che cambia completamente il rapporto con la ricarica. Dimenticarsi dove si è lasciato il caricabatterie diventa improvvisamente possibile.
La ricarica a 18W non è velocissima per gli standard moderni. Il tempo per una carica completa si aggira intorno alle due ore, non drammatico ma nemmeno entusiasmante. Però, considerando l'autonomia estesa in modalità e-ink, diventa un compromesso più che accettabile. Chi utilizza prevalentemente lo smartphone per lettura può tranquillamente ricaricare una volta a settimana.
Il TCL Nxtpaper 60 Ultra non vincerà premi di design, ma la sua estetica segue una logica precisa. Con 8,8 millimetri di spessore e 214 grammi di peso, questo smartphone ha dimensioni generose che si sentono tutte quando lo si impugna. La sensazione è quella di tenere in mano qualcosa di sostanzioso, robusto, ma decisamente non discreto. In tasca si fa notare, e dopo qualche ora di utilizzo prolungato il peso diventa percepibile.
La costruzione utilizza prevalentemente plastica di buona qualità, con un frame resistente e un retro con finitura opaca che non attira impronte. Non c'è la raffinatezza tattile dei materiali premium, ma la solidità complessiva è rassicurante. Non ci sono scricchiolii, flessioni anomale o punti deboli evidenti. I tasti fisici hanno un feedback preciso, il jack audio da 3,5mm è presente per chi ancora usa cuffie cablate, e la porta USB-C è posizionata centralmente sul bordo inferiore.
La scelta più interessante riguarda la custodia a libro inclusa nella confezione. TCL ha progettato una cover che trasforma completamente l'approccio al trasporto: invece di infilare il telefono in tasca, lo si porta in borsa o zaino come fosse un taccuino. La protezione è completa sia per il display che per la scocca posteriore, e quando chiusa la custodia conferisce al dispositivo un aspetto professionale, quasi da agenda di lavoro. È una soluzione intelligente che risolve il problema dell'ingombro trasformandolo in una caratteristica distintiva.
Il TCL Nxtpaper 60 Ultra rappresenta un esperimento coraggioso che merita rispetto, anche se non è uno smartphone per tutti. La proposta è chiara e onesta: sacrificare alcuni aspetti tradizionali degli smartphone moderni per offrire un'esperienza completamente diversa, centrata sulla lettura prolungata e su un rapporto più consapevole con la tecnologia mobile.
Chi dovrebbe considerare questo dispositivo? Principalmente lettori accaniti che passano ore ogni giorno su libri digitali, articoli, documenti di lavoro. Professionisti che lavorano prevalentemente con testi e per cui la fotografia non è una priorità. Studenti che devono leggere materiale didattico per ore senza affaticare la vista. Persone che cercano un'alternativa al consumo frenetico di contenuti tipico degli smartphone moderni.
Chi invece dovrebbe evitarlo? Appassionati di fotografia mobile, gamer, chi cerca prestazioni elevate, chi non è disposto ad accettare compromessi sulla velocità di interazione. Le dimensioni generose lo rendono inadatto anche a chi cerca un dispositivo compatto e facilmente tascabile.
Il prezzo fa una differenza sostanziale nella valutazione. A oltre 500 euro, il TCL Nxtpaper 60 Ultra diventa difficile da giustificare considerando i compromessi richiesti. Ma intorno ai 399 euro che si trovano stabilmente online, l'equazione cambia significativamente. A questa cifra, per l'utente giusto, diventa una proposta interessante che offre qualcosa di genuinamente diverso in un mercato di cloni.
L'autonomia straordinaria in modalità e-ink, il comfort visivo senza paragoni per la lettura prolungata, e l'unicità della proposta giustificano l'acquisto per una nicchia specifica di utenti. Non è perfetto, ma è coraggiosamente diverso. E in un mercato che ha disperatamente bisogno di innovazione vera, questo conta molto.
