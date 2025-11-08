Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Il mercato degli smartphone nel 2025 attraversa una fase di stagnazione creativa senza precedenti. Dopo anni di innovazioni frenetiche che hanno trasformato i telefoni cellulari in computer tascabili sempre più potenti, l’industria sembra aver esaurito le idee veramente rivoluzionarie.

Ogni lancio propone le stesse variazioni sul tema: fotocamere con sempre più megapixel e lenti, processori leggermente più veloci, display con refresh rate sempre più elevati. Il risultato è un mercato saturo di dispositivi che si assomigliano tutti, dove le differenze reali tra un modello e l’altro sono minime e spesso impercettibili nell’uso quotidiano.

I produttori cinesi hanno dimostrato negli ultimi anni di saper innovare là dove i colossi occidentali esitano. Marchi come Xiaomi, Oppo, Vivo e Honor hanno introdotto soluzioni creative nel design, nella ricarica rapida e nelle fotocamere. TCL, azienda nota principalmente per i televisori, ha deciso di entrare prepotentemente in questo segmento con una proposta che sfida completamente le convenzioni: uno smartphone con display ibrido che può passare da LCD tradizionale a e-ink.

La tecnologia e-ink è quella che troviamo nei Kindle e negli altri e-reader, apprezzata per la sua capacità di ridurre l’affaticamento visivo e consumare energia minimale. Integrarla in uno smartphone Android rappresenta una scommessa coraggiosa, che presuppone un ripensamento completo del modo in cui utilizziamo questi dispositivi. Il TCL Nxtpaper 60 Ultra è esattamente questo: un esperimento che mette in discussione le nostre abitudini consolidate.