Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

TCL

In sintesi

TCL NXTPAPER 60 Ultra in offerta su Amazon a 419 euro, nuovo minimo storico, con penna stylus e cover flip incluse e disponibilità in due colorazioni.

Smartphone di fascia media con display NXTPAPER 4.0 da 7,2" a 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 7400 5G, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, tripla fotocamera e certificazione IP68.

Il TCL NXTPAPER 60 Ultra è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 419 euro. Si tratta di uno smartphone di fascia media che integra ottime specifiche oltre a tecnologie avanzate per la protezione degli occhi durante l’utilizzo. Il modello può contare anche su una penna stylus e su una cover flip.

L’offerta riguarda la versione venduta direttamente da Amazon, disponibile in due diverse colorazioni. Grazie allo sconto, il modello tocca ora il suo nuovo minimo storico. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione preferita da comprare. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e può rappresentare la soluzione giusta per acquistare un nuovo mid-range in grado di offrire un qualcosa in più rispetto ai suoi concorrenti.

TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G Smartphone Android, 7,2" FHD+, 12 GB RAM + 512 GB ROM, telefono con protezione per gli occhi, nero nebulosa, con cover flip e stilo

TCL NXTPAPER 60 Ultra: la scheda tecnica

Tra le caratteristiche tecniche del TCL NXTPAPER 60 Ultra troviamo un display da 7,2 pollici con tecnologia NXTPAPER 4.0 per una protezione completa per gli occhi, con anche certificazione TÜV Rheinland. Il pannello ha risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

Sotto la scocca, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 7400, in grado di abbinare ottime prestazioni al supporto alla connettività 5G. Da segnalare anche 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre a una tripla fotocamera posteriore, con anche un teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel.

La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP68 e supporta la connettività Dual SIM, anche con eSIM. Il sistema operativo è Android 16. C’è spazio anche per il chip NFC per i pagamenti e per un sensore di impronte digitali laterale.

TCL NXTPAPER 60 Ultra: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il TCL NXTPAPER 60 Ultra con un prezzo ridotto a 419 euro e con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto e poi aggiungere il dispositivo al carrello. La promozione garantisce la possibilità di acquisto del dispositivo al nuovo prezzo minimo storico. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G Smartphone Android, 7,2" FHD+, 12 GB RAM + 512 GB ROM, telefono con protezione per gli occhi, nero nebulosa, con cover flip e stilo