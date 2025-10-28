Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il TCL NXTPAPER 11 Plus è in offerta su Amazon e include anche la T-Pen diventando un vero e proprio affare per tutti: il prezzo è al minimo storico

TCL

In sintesi

TCL NXTPAPER 11 Plus in offerta su Amazon a 241 euro, prezzo minimo storico con custodia Flipcase e T-Pen incluse nel bundle, per un tempo limitato.

Display NXTPAPER da 11,5", Helio G100, 8 GB di RAM e Android 15, il tablet di TCL unisce prestazioni solide a un’esperienza visiva simile alla carta.

Il TCL NXTPAPER 11 Plus è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora disponibile in sconto a 241 euro, raggiungendo il suo prezzo minimo storico con il bundle che comprende anche la custodia Flipcase e la T-Pen. Il modello è venduto e spedito da Amazon e, grazie anche al suo display NXTPAPER (che imita la carta reale con una superficie a colori e antiriflesso), punta a diventare un vero e proprio riferimento per gli utenti. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e aggiungere il prodotto al carrello, in modo da completare rapidamente l’acquisto. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo.

TCL Tablet NXTPAPER 11 Plus con Flipcase e T-Pen, Display NXTPAPER 4.0 da 11,5" 2.2K, AI Integrata, ROM da 256GB, Espansione RAM 8GB + 8GB, Batteria da 8000mAh, Android 15

TCL NXTPAPER 11 Plus, la scheda tecnica

La scheda tecnica di TCL NXTPAPER 11 Plus comprende un display IPS LCD da 11,5 pollici (il rapporto tra le dimensioni è 3:2) con risoluzione di 1440 x 2200 pixel, con refresh rate massimo di 120 Hz e tecnologia NXTPAPER che simula la carta riducendo al minimo i riflessi.

Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo anche il SoC MediaTek Helio G100, realizzato con processo a 6 nm e supportato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 8.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

A completare il comparto tecnico troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel e anche la certificazione IP54. Il tablet è dotato di un sistema di quattro speaker, per garantire un’ottima resa audio.

Lato software, invece, c’è spazio per Android 15 (con aggiornamento in arrivo ad Android 16). Il software è arricchito con tante funzionalità avanzate che puntano a garantire un’esperienza d’uso ottimale oltre a un’integrazione completa con la penna.

Il prodotto di TCL rappresenta una soluzione molto interessante, soprattutto per via della presenza di un display NXTPAPER e di un bundle con vari accessori che lo rendono ancora più completo.

TCL NXTPAPER 11 Plus: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la TCL NXTPAPER 11 Plus con un prezzo ridotto a 241 euro, scegliendo il bundle che include anche la custodia Flipcase e la T-Pen. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

TCL Tablet NXTPAPER 11 Plus con Flipcase e T-Pen, Display NXTPAPER 4.0 da 11,5" 2.2K, AI Integrata, ROM da 256GB, Espansione RAM 8GB + 8GB, Batteria da 8000mAh, Android 15