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Huion Inspiroy H640P, tavoletta grafica compatta per disegno e didattica online con penna senza batteria e 8192 livelli di pressione è in sconto del 32%.

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Le riunioni online infinite, le lezioni da remoto e la voglia di disegnare in digitale diventano un problema quando si è costretti a usare solo mouse e touchpad, poco precisi e stancanti. In questi giorni la Huion Inspiroy H640P è disponibile con uno sconto del 32%, rendendo molto più accessibile una tavoletta grafica completa, adatta sia a chi inizia sia a chi lavora con grafica, firme digitali e didattica.

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Questa tavoletta grafica è pensata per adattarsi facilmente a diversi contesti: studio, lavoro e creatività personale. La compatibilità con Windows, Mac, Linux e Android permette di usarla praticamente con qualsiasi dispositivo, mentre la penna senza batteria riduce al minimo le interruzioni. I numerosi livelli di pressione aiutano a controllare meglio il tratto, e i tasti personalizzabili velocizzano le operazioni ripetitive, rendendo più fluido il flusso di lavoro tra appunti, illustrazione e lavagne virtuali.

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La promo su Amazon rende la Huion Inspiroy H640P particolarmente interessante per chi cerca una tavoletta grafica economica ma completa. In questo momento la Huion Inspiroy H640P è disponibile con uno sconto del 32%, portandola a un prezzo di 34,20€, molto competitivo rispetto ad altri prodotti della stessa fascia pensati per didattica e grafica base. Il rapporto qualità/prezzo la rende una scelta sensata per studenti, insegnanti e creativi che vogliono uno strumento affidabile senza investire cifre elevate.

La tavoletta grafica Huion con la penna senza batteria e gli 8192 livelli di pressione

Se passi molte ore tra call, lezioni online o disegno digitale, avere una tavoletta comoda e precisa aiuta a lavorare meglio e a stancarsi meno.

Compatibilità con Windows, Mac, Linux e Android : puoi collegarla a PC, notebook o smartphone Android tramite porta OTG, così la usi sia in studio che in mobilità, senza cambiare dispositivo.

: puoi collegarla a PC, notebook o smartphone Android tramite porta OTG, così la usi sia in studio che in mobilità, senza cambiare dispositivo. Penna stilo PW100 senza batteria : non devi ricaricarla né preoccuparti che si scarichi nel mezzo di una lezione o di un progetto, grazie anche al portapenne incluso che la tiene sempre in ordine sulla scrivania.

: non devi ricaricarla né preoccuparti che si scarichi nel mezzo di una lezione o di un progetto, grazie anche al portapenne incluso che la tiene sempre in ordine sulla scrivania. 8192 livelli di sensibilità alla pressione : il tratto risponde in modo molto preciso alla pressione della mano, permettendoti di gestire linee sottili o marcate come su carta, ideale per disegno, fotoritocco e annotazioni curate.

: il tratto risponde in modo molto preciso alla pressione della mano, permettendoti di gestire linee sottili o marcate come su carta, ideale per disegno, fotoritocco e annotazioni curate. 6 tasti di pressione personalizzabili : puoi associare funzioni come pennello, zoom, annulla, gomma o strumento mano per velocizzare il lavoro, riducendo il ricorso alla tastiera e mantenendo sempre il focus sullo schermo.

: puoi associare funzioni come pennello, zoom, annulla, gomma o strumento mano per velocizzare il lavoro, riducendo il ricorso alla tastiera e mantenendo sempre il focus sullo schermo. Applicazioni multiscenario: funziona bene con lavagne virtuali in software come Zoom, Teams e XSplit, ma anche con Word, PowerPoint e OneNote, così puoi scrivere a mano, fare schemi e firmare documenti durante le riunioni e la didattica a distanza.

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FAQ La Huion Inspiroy H640P è compatibile con il mio sistema operativo? Sì, la H640P è compatibile con Windows, Mac OS, Linux e dispositivi Android tramite porta OTG. Devo ricaricare la penna della Huion Inspiroy H640P? No, la penna PW100 è senza batteria e non richiede ricarica, così non rischi di interrompere il lavoro. Quanta precisione offre la Huion Inspiroy H640P per il disegno? La tavoletta offre 8192 livelli di sensibilità alla pressione, consentendo un controllo molto preciso del tratto. Posso usare la Huion Inspiroy H640P per lezioni e riunioni online? Sì, è adatta a lavagne virtuali su Zoom, Teams e XSplit ed è compatibile con Word, PowerPoint e OneNote per annotazioni e firme.