“Sei sensibile come una testuggine”, potrebbe diventare un nuovo modo di dire. Un recente studio dell’Università di Lincoln rivela, infatti, che il comportamento delle testuggini è influenzato da condizioni emotive durature. Di fatto, la scoperta definisce questi animali come capaci di provare stati d’animo, alla stregua di uccelli e mammiferi.

Premessa dello studio

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Animal Cognition e rappresentano la raccolta di dati sull’emotività dei rettili più importante mai prodotta finora.

Il lavoro degli studiosi è partito da un assunto fondamentale: la differenza tra emozione e stato d’animo. Nel primo caso si tratta di una condizione emotiva che si manifesta come risposta immediata e breve a un particolare stimolo esterno.

Nel secondo invece si fa riferimento a variazioni dell’umore che possono protrarsi nel tempo. Qualcosa in grado di orientare le azioni dell’animale, indipendentemente da eventi o input estranei al soggetto.

Il metodo di ricerca

Il test eseguito dagli scienziati è noto come “cognitive bias task”. Quindici esemplari di testuggini dalle zampe rosse (Chelonoidis carbonarius) sono stati addestrati a collegare due specifiche posizioni a risultati differenti: in una era sempre presente una ciotola con cibo, nell’altra una ciotola vuota (quindi nessun tipo di ricompensa).

In un secondo momento i ricercatori hanno spostato il cibo, scegliendo una posizione ambigua tra quella che gli animali stessi avevano ormai memorizzato come “positiva” e “negativa”.

Operato questo cambiamento, non restava che osservare il comportamento delle testuggini e interpretarlo come indicatore del loro stato d’animo.

Ottimismo, pessimismo e altre emozioni

I soggetti che tentavano la sorte, dirigendosi con estrema rapidità verso la ciotola in posizione ambigua, dimostravano di essere ottimisti. D’altra parte, invece, gli esemplari più incerti nel muoversi, se non addirittura fermi, esprimevano un certo pessimismo, non avendo speranza di trovare cibo.

Ad arricchire lo studio ci sono altri test che gli scienziati hanno eseguito, esponendo gli animali ad ambienti e oggetti inediti. Al termine di queste ulteriori prove, è risultato evidente che l’estensione del collo della tartaruga (in termini di frequenza e velocità) è da considerarsi un indicatore dell’indole e dell’emozione provata dall’animale.

In generale quindi, movimenti più rapidi, frequenti e decisi misurano un certo grado di ottimismo e risultano sempre associati a una condizione di rilassatezza. Al contrario, una tartaruga che esegue rari movimenti, più lenti e con maggior incertezza, è con ogni probabilità affetta da uno stato d’animo assimilabile a quello dell’ansia.

Per la prima volta i rettili sono stati oggetto di uno studio sul benessere emotivo. Un primato che è destinato a non esaurire qui i suoi esiti. La scoperta avrà infatti diverse implicazioni in campo etico e legislativo.

Se le testuggini sono dotate di una sfera emotiva complessa, fatta di umori e non solo di emozioni, le condizioni di cura di questi animali in spazi come zoo o terrari andranno sicuramente riformulate.