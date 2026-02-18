Tapo RV50 Pro Omni, finalmente un robot aspirapolvere completo sotto i 500 euro
Testato il nuovo aspirapolvere-lavapavimenti di TP-Link: mentre il mercato supera i 1000 euro, arriva un'alternativa concreta con 15.000 PA e panni magnetici staccabili
Il mercato dei robot aspirapolvere sta vivendo una fase particolare. Negli ultimi mesi i produttori hanno fatto passi avanti importanti in termini di potenza, autonomia e funzionalità. Ma questa evoluzione ha portato con sé un aumento significativo dei prezzi.
Oggi trovare un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo significa quasi sempre spendere oltre 1000 euro. I top di gamma sfiorano o superano i 1500 euro, cifre che fino a poco tempo fa erano riservate agli elettrodomestici più sofisticati.
Il Tapo RV50 Pro Omni di TP-Link arriva sul mercato con una proposta diversa. Punta a offrire le funzionalità essenziali di un robot completo mantenendo il prezzo sotto controllo. Con 15.000 PA di potenza, stazione base autopulente e un sistema di panni magnetici staccabili, vuole dimostrare che si può avere un dispositivo efficace senza necessariamente spendere cifre da top assoluto.
Il robot di TP-Link si presenta con caratteristiche tecniche solide. Potenza aspirante da 15.000 PA, doppi panni rotanti per il lavaggio, stazione base completa con serbatoi da 5 e 4 litri per acqua pulita e sporca, sacchetto polvere da 3 litri.
La soluzione più interessante è il sistema di panni magnetici staccabili. Quando il robot rileva un tappeto a pelo alto, torna alla base e lascia cadere i panni nell'alloggiamento dedicato. Poi torna a pulire il tappeto senza rischio di bagnarlo. È un approccio semplice ma efficace.
Il prezzo è 499 euro in fase di lancio, contro i 750 di listino. A queste cifre diventa una delle opzioni più accessibili nella categoria dei robot completi con base autopulente. Il prezzo è formalmente più alto, ma poi con un coupon diventa quello promesso.
Esistono alcune soluzioni meno costose, ma se va sui prodotti più avanzati come quelli di Narwal o di Ecovacs, spesso il prezzo è più elevato. Noi ne abbiamo provati davvero tanti e siamo rimasti piacevolmente colpiti dal rapporto qualità prezzo del robot di Tp-Link, che fino ad oggi avevamo conosciuto e apprezzato soprattutto per router e modem.
- Prezzo accessibile rispetto concorrenza
- Sistema panni staccabili funzionale
- Lavaggio acqua calda
- Asciugatura con aria calda
- Navigazione precisa
- Auotnomia settimane
- Lingua italiana (per ora) non disponibile
- Detergente proprietario obbligato
- Solo wi-fi 2.4 ghz
Il Tapo RV50 Pro Omni segue la forma classica dei robot aspirapolvere: disco da 35 centimetri di diametro con poco più di 10 centimetri di altezza. La torretta laser al centro e i sensori frontali indicano le capacità di navigazione avanzata.
La base di ricarica occupa spazio, va detto subito. Con quasi 50 centimetri di profondità e altezza, richiede un angolo dedicato. All'interno però c'è tutto quello che serve: due serbatoi per acqua da 5 e 4 litri, sacchetto polvere da 3 litri, alloggiamento per il detergente e modulo deodorante.
TP-Link ha scelto un mix di plastiche nere opache e finiture argentate che risulta sobrio ed elegante. I serbatoi semi-trasparenti permettono di controllare i livelli senza evidenziare troppo lo sporco. L'approccio è professionale, senza LED colorati appariscenti.
La qualità costruttiva è buona. Dopo settimane di utilizzo quotidiano non ci sono scricchiolii o cedimenti. Per questa fascia di prezzo la solidità è superiore alla media.
I panni circolari si attaccano magneticamente alla base del robot. Quando i sensori rilevano un tappeto a pelo alto, il robot torna alla base, si posiziona sull'alloggiamento e lascia cadere i panni. Poi torna a pulire senza bagnarli.
È una soluzione che risolve un problema concreto. Altri robot sollevano i panni di pochi millimetri rischiando comunque di bagnare il tessuto, altri usano meccaniche complesse che possono guastarsi, altri ancora richiedono l'intervento manuale.
Niente meccaniche complicate, niente compromessi. Il tappeto resta asciutto perché i panni non ci passano sopra. Funziona.
Uno dei due panni può estendersi di 5 centimetri oltre il bordo grazie a un braccio motorizzato. Questo permette di pulire gli angoli e i battiscopa. Nella pratica le zone lungo i muri risultano pulite come il resto del pavimento.
I 15.000 PA di potenza fanno il loro lavoro. Abbiamo testato il robot su parquet, piastrelle, tappeti a pelo corto e lungo. La capacità di raccolta dello sporco è stata adeguata su tutte le superfici.
La spazzola centrale anti-groviglio taglia capelli e peli solo quando il robot è alla base, non durante la pulizia. Dopo settimane di test la spazzola è sempre rimasta pulita senza intasamenti.
Per il lavaggio, i due panni circolari girano a 180 rotazioni al minuto con una pressione di 8 Newton. Macchie di sugo, caffè e sporco appiccicoso vengono rimossi senza problemi. Il serbatoio da 95 millilitri nel robot mantiene i panni umidi evitando aloni.
Il sistema di lavaggio della base usa acqua calda a 60 gradi, poi asciuga con aria calda a 50 gradi. Dopo settimane di utilizzo i panni non hanno cattivi odori e la base rimane pulita.
La navigazione laser con tecnologia dToF si traduce in prestazioni concrete. La prima mappatura è stata rapida, con precisione superiore a robot più costosi nella definizione delle stanze.
I sensori dual-laser evitano bene gli ostacoli. Il robot schiva i mobili con margini ragionevoli, non si incastra sotto i letti, gestisce bene i passaggi stretti. L'unico problema è stato con il tappetino del bagno, risolto impostando una no-go zone. Supera dislivelli fino a 20 millimetri senza difficoltà.
La batteria da 5.200 mAh garantisce un'autonomia generosa. Una pulizia intensiva di 70 metri quadri ha richiesto 55 minuti consumando il 39% della carica. Può gestire facilmente case di 150-180 metri quadri. Quando la batteria scende al 15%, torna alla base con precisione.
L'app Tapo è semplice e funzionale. I comandi essenziali sono accessibili: pulizia per stanze, pulizia per zone, regolazione intensità, programmazione, no-go zones.
La funzione "Point and Go" permette di mandare il robot in un punto specifico della mappa. C'è anche il controllo manuale remoto. Il supporto per Google Home e Alexa funziona bene con comandi vocali semplici.
La compatibilità Matter è utile per chi ha un ecosistema smart home strutturato.
Il limite è che la lingua italiana non è ancora disponibile. TP-Link ha confermato che i pacchetti lingue vengono aggiornati regolarmente, ma per ora bisogna usare l'inglese.
Il riconoscimento delle superfici è preciso. Con tappeti a pelo corto i panni si sollevano di 12 millimetri mentre l'aspirazione continua. Con tappeti a pelo lungo il robot torna alla base, deposita i panni e poi aspira senza bagnarli.
Per tappeti delicati si possono definire zone di esclusione totale nell'app. La capacità di adattamento alle diverse superfici dimostra un'intelligenza che va oltre il semplice "aspira e lava".
Il Tapo RV50 Pro Omni si distingue per l'approccio pragmatico. Il sistema di panni magnetici risolve efficacemente il problema dei tappeti bagnati. La qualità di pulizia è buona sia in aspirazione che in lavaggio, con 15.000 PA che si traducono in pavimenti puliti.
La navigazione è precisa, l'autonomia permette di intervenire solo ogni diverse settimane. E c'è quel prezzo di 499 euro (con il coupon) che lo rende uno dei robot completi più accessibili sul mercato.
La lingua italiana nell'app manca ancora. Il detergente proprietario è una limitazione, e al momento non è chiaro quando sarà disponibile in Italia. La base è ingombrante e richiede spazio dedicato. Il supporto solo Wi-Fi 2,4 GHzinizia a essere datato.
Mentre i robot aspirapolvere completi superano regolarmente i 1000 euro, il Tapo RV50 Pro Omni a 499 euro rappresenta un'alternativa concreta. Non è il più potente né il più veloce, ma offre funzionalità solide a un prezzo sensato.
Per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo senza spendere cifre da top assoluto, questa è una delle opzioni più ragionevoli. L'assenza dell'italiano e il detergente proprietario sono limiti reali, ma il prezzo finale aiuta ad accettarli.
