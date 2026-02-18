Conclusioni

Tapo RV50 Pro Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 15000Pa, Base All-in-One, Antigroviglio, Mocio Estensibile

Il Tapo RV50 Pro Omni si distingue per l'approccio pragmatico. Il sistema di panni magnetici risolve efficacemente il problema dei tappeti bagnati. La qualità di pulizia è buona sia in aspirazione che in lavaggio, con 15.000 PA che si traducono in pavimenti puliti.

La navigazione è precisa, l'autonomia permette di intervenire solo ogni diverse settimane. E c'è quel prezzo di 499 euro (con il coupon) che lo rende uno dei robot completi più accessibili sul mercato.

La lingua italiana nell'app manca ancora. Il detergente proprietario è una limitazione, e al momento non è chiaro quando sarà disponibile in Italia. La base è ingombrante e richiede spazio dedicato. Il supporto solo Wi-Fi 2,4 GHzinizia a essere datato.

Mentre i robot aspirapolvere completi superano regolarmente i 1000 euro, il Tapo RV50 Pro Omni a 499 euro rappresenta un'alternativa concreta. Non è il più potente né il più veloce, ma offre funzionalità solide a un prezzo sensato.

Per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo senza spendere cifre da top assoluto, questa è una delle opzioni più ragionevoli. L'assenza dell'italiano e il detergente proprietario sono limiti reali, ma il prezzo finale aiuta ad accettarli.