Quello che rimane da valutare è se le promesse reggono nell'uso quotidiano, con le variabili di meteo, copertura Wi-Fi e gestione dell'autonomia che qualsiasi telecamera alimentata a batteria deve affrontare.

Il concetto di " telecamera senza corrente " non è una novità assoluta nel settore della sicurezza domestica, ma nella fascia di prezzo intorno ai 120 euro non è facile trovare qualcosa che combini risoluzione 4K , movimento motorizzato a 360°, intelligenza artificiale per il rilevamento e pannello solare incluso nella stessa confezione.

Design e installazione VOTO: 8

La Tapo C660 Kit non è una telecamera progettata per passare inosservata, e non prova neanche a farlo. Il corpo è robusto, le dimensioni sono quelle tipiche di una telecamera esterna di fascia medio-alta, e i due assi di rotazione consentono una copertura orizzontale di 326° e verticale di 45°.

La certificazione IP65 garantisce resistenza alla polvere e alle proiezioni d'acqua da qualsiasi direzione, con un intervallo operativo che va da -20°C a +45°C: sostanzialmente tutto quello che il clima italiano può offrire, compresi gli inverni rigidi della pianura padana.

Il pannello solare Tapo A201 è incluso nella confezione e può essere montato direttamente sul corpo della telecamera oppure collegato separatamente tramite il cavo da 4 metri. Questa seconda opzione è quella più intelligente: consente di orientare il pannello verso la massima esposizione solare indipendentemente dall'angolazione scelta per le riprese, che quasi mai coincide con il sud geografico.

Un dettaglio che vale la pena menzionare: prima del primo utilizzo è necessaria una ricarica completa via USB-C. Il pannello solare è pensato per mantenere la carica, non per ricaricare da zero una batteria scarica. È una distinzione importante, e chi non la conosce rischia di trovarsi con un dispositivo che fa fatica a partire.