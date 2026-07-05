Tapo C100, la telecamera di sicurezza crolla a meno di 19 euro: regalo su Amazon

La Tapo C100 di TP-Link è in offerta su Amazon con uno sconto del 34% e il prezzo scende sotto i 19 euro. Full HD, visione notturna e slot Micro SD.

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Occasione interessante su Amazon per chi vuole iniziare a proteggere casa propria senza spendere una fortuna. Da oggi, infatti, sul sito di e-commerce troviamo la Tapo C100 di TP-Link con uno sconto di ben il 34% e il prezzo scende sotto i 19 euro, una cifra davvero bassa per una telecamera di sicurezza completa di tutte le funzioni essenziali. Il dispositivo è tra i più venduti nella sua categoria grazie alla risoluzione Full HD, alla visione notturna e al supporto per le schede Micro SD, il tutto gestibile in modo semplice tramite l’app Tapo, disponibile sia per Android sia per iOS. Un’ottima occasione se stai cercando la tua prima telecamera smart per tenere d’occhio la casa, i bambini o gli animali domestici.

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Tapo C100: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo al minimo per la telecamera di sicurezza di TP-Link. La Tapo C100 è disponibile su Amazon a un prezzo di 18,99 euro, con uno sconto del 34% su quello di listino, che passa così da 28,77 a 18,99 euro. Il risparmio è di circa 10 euro, una cifra che su un prodotto già economico rende l’affare ancora più interessante, soprattutto per chi vuole dotare più stanze della casa di un sistema di videosorveglianza senza spendere troppo.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Tapo C100: le caratteristiche tecniche

Nonostante il prezzo ridotto, la Tapo C100 non rinuncia alle funzioni principali che ci si aspetta da una telecamera di sicurezza moderna.

La telecamera cattura immagini con risoluzione Full HD 1080p, garantendo video nitidi sia di giorno sia di notte. Grazie ai LED a infrarossi, infatti, la visione notturna resta efficace fino a 8 metri di distanza, perfetta per controllare che tutto sia in ordine anche al buio o per dare un’occhiata al sonno dei più piccoli.

Il sistema di rilevazione del movimento invia una notifica push sullo smartphone ogni volta che viene intercettato un movimento sospetto, con la possibilità di rivedere subito la registrazione. Con le Detection Zone puoi anche impostare aree specifiche da monitorare, come la porta d’ingresso o l’accesso sul retro, riducendo così le notifiche superflue. In caso di intrusione, la telecamera può inoltre attivare un allarme acustico e luminoso per scoraggiare i visitatori indesiderati.

Grazie al microfono e allo speaker integrati, la Tapo C100 supporta anche l’audio bidirezionale, utile per comunicare a distanza con chi si trova in casa. Per l’archiviazione delle registrazioni, la telecamera supporta schede Micro SD fino a 128 GB. Chi ha più a cuore la privacy potrà apprezzare la Modalità Privacy, che chiude fisicamente l’obiettivo bloccando ogni ripresa.

Tutta la gestione avviene tramite la app Tapo per Android e iOS, che permette di configurare fino a 32 telecamere e visualizzare fino a 4 frame in contemporanea. La Tapo C100 è compatibile anche con Amazon Alexa per il controllo vocale e può essere impostata in modalità webcam per videochiamate su Skype, Zoom e Google Meet. Un’offerta shock che non devi assolutamente farti scappare: a questo prezzo è un vero best-buy.

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Ecco 5 telecamere in promo da oggi su Amazon.

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