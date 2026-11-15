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Il tapis roulant pieghevole VANNECT con inclinazione al 9%, app e velocità fino a 12 km/h è in sconto del 37%.

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Allenarsi in casa non è sempre semplice quando lo spazio è limitato o manca il tempo per uscire. Il Tapis Roulant Pieghevole VANNECT 6 IN 1 è disponibile con uno sconto del 37%: approfitta ora dell’offerta sul tapis roulant VANNECT.

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Questo modello può essere configurato per camminare o correre e, con i braccioli ripiegati, può essere usato come pedana sotto la scrivania. La velocità arriva a 12 km/h, mentre l’inclinazione manuale al 9% consente di aggiungere un tratto in salita all’allenamento. App, telecomando e display LED aiutano a seguire e gestire le sessioni; una volta terminato, il tapis roulant si sposta con le ruote e si può riporre sotto il letto o il divano.

Tapis Roulant Pieghevole VANNECT: sconto del 37% e circa 112 euro di risparmio

Su Amazon il tapis roulant VANNECT costa 189,99 euro, con uno sconto del 37%: rispetto al prezzo precedente indicato dalla percentuale, il risparmio è di circa 112 euro. Puoi approfittare ora del tapis roulant VANNECT a 189,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

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Il tapis roulant pieghevole con inclinazione al 9% e velocità fino a 12 km/h

Se vuoi allenarti tra le mura di casa senza dedicare uno spazio fisso all’attrezzatura, questo tapis roulant unisce diverse modalità d’uso in una struttura compatta. Ecco come le caratteristiche possono essere utili nella routine quotidiana:

Sei modalità d’uso e velocità fino a 12 km/h : con i braccioli ripiegati si usa come walking pad, con velocità da 1 a 6 km/h, utile anche sotto una scrivania. Sollevandoli diventa un tapis roulant per jogging e corsa, con velocità da 1 a 12 km/h.

: con i braccioli ripiegati si usa come walking pad, con velocità da 1 a 6 km/h, utile anche sotto una scrivania. Sollevandoli diventa un tapis roulant per jogging e corsa, con velocità da 1 a 12 km/h. Inclinazione manuale al 9% : permette di simulare un percorso in salita e variare l’allenamento senza dover cambiare attrezzo.

: permette di simulare un percorso in salita e variare l’allenamento senza dover cambiare attrezzo. Connessione alle app e programmi guidati : i dati di movimento si sincronizzano in tempo reale e si possono consultare programmi e percorsi di allenamento tramite app.

: i dati di movimento si sincronizzano in tempo reale e si possono consultare programmi e percorsi di allenamento tramite app. Display LED, touch screen e telecomando : velocità, distanza, tempo e calorie sono visibili durante la sessione; il telecomando magnetico può essere fissato al tapis roulant quando non serve.

: velocità, distanza, tempo e calorie sono visibili durante la sessione; il telecomando magnetico può essere fissato al tapis roulant quando non serve. Struttura pieghevole con ruote : misura 120 x 56 x 13,5 cm e si può spostare più facilmente tra le stanze, per poi riporla sotto un letto o un divano.

: misura 120 x 56 x 13,5 cm e si può spostare più facilmente tra le stanze, per poi riporla sotto un letto o un divano. Cintura a sette strati e otto ammortizzatori in silicone: la superficie antiscivolo e gli ammortizzatori sono pensati per rendere più confortevole l’appoggio durante la camminata e la corsa.

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FAQ A quale velocità arriva il tapis roulant VANNECT? La velocità arriva a 12 km/h con i braccioli sollevati; in modalità walking pad l’intervallo indicato è da 1 a 6 km/h. Si può usare il tapis roulant VANNECT sotto una scrivania? Sì. Ripiegando i braccioli può essere utilizzato come pedana da camminata sotto la scrivania. Il tapis roulant VANNECT è inclinabile? Sì, dispone di un’inclinazione manuale del 9%. Come si controlla il tapis roulant VANNECT? La velocità si può regolare tramite touch screen o telecomando; il display LED mostra velocità, distanza, tempo e calorie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.