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Il tapis roulant HomeTro oggi è in offerta con un doppio sconto: prezzo in picchaita

Il Tapis Roulant pieghevole HomeTro è in offerta con un doppio sconto e costa meno della metà. Ideale per camminare o correre a casa con inclinazione regolabile.

3 min di lettura

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Redazione

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Allenarsi a casa senza rinunciare allo spazio o alla comodità può essere difficile. Il Tapis Roulant Pieghevole Elettrico HomeTro è ora disponibile con uno sconto del 42% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 55 euro e lo paghi meno della metà.

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Questo tapis roulant è pensato per alternare la camminata alla corsa e adattarsi a diverse attività quotidiane. La scrivania rimovibile offre spazio per appoggiare smartphone, tablet e bottiglia d’acqua, mentre il collegamento Bluetooth permette di connettersi a diverse app per l’allenamento. Quando serve, il montante può essere abbassato per usare il dispositivo come walking pad. La struttura arriva preassemblata e lubrificata, è dotata di ruote per spostarla e pesa 26 kg.

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Tapis Roulant Pieghevole Elettrico HomeTro in offerta con sconto del 42%

Il Tapis Roulant Pieghevole Elettrico HomeTro costa 177,11 euro e la promozione indica uno sconto del 42%. È inoltre segnalato un coupon da 55 euro. Il motore da 3,0 HP e la velocità fino a 12 km/h permettono di scegliere tra camminata e corsa; l’inclinazione regolabile offre due livelli, 3% e 7%. Puoi trovare il tapis roulant HomeTro a 177,11 euro. Le informazioni disponibili non indicano la scadenza della promozione, le modalità di pagamento a rate, i tempi per il reso o i vantaggi Prime.

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Il tapis roulant elettrico con inclinazione regolabile e motore da 3,0 HP

Per chi vuole allenarsi tra le mura di casa o inserire una camminata nella giornata lavorativa, alcune funzioni possono rendere l’utilizzo più versatile:

  • Velocità fino a 12 km/h e motore da 3,0 HP: consente di passare dalla camminata alla corsa, con una funzione di silenziamento attivabile con un pulsante per allenarsi più discretamente.
  • Inclinazione al 3% o al 7% e 12 programmi: i livelli di inclinazione e gli allenamenti preimpostati aiutano a variare la sessione senza dover impostare ogni volta un percorso da zero.
  • Scrivania rimovibile e connessione Bluetooth: si possono appoggiare smartphone, tablet e bottiglia d’acqua e collegare il tapis roulant a diverse app per l’allenamento.
  • Montante regolabile e uso come walking pad: l’altezza del montante si regola di 15 cm e può essere abbassato; i corrimano ruotano fino a 270° per adattare la configurazione all’utilizzo.
  • Struttura preassemblata, da 26 kg, con ruote: arriva pronta all’uso e può essere spostata più facilmente. Sono inclusi un kit di strumenti e olio lubrificante; è indicata una garanzia di 2 anni.

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Approfitta ora dello sconto del 42% sul tapis roulant HomeTro: verifica l’offerta prima che termini.

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FAQ

Qual è la velocità massima del tapis roulant HomeTro?

Raggiunge una velocità massima di 12 km/h ed è indicato per camminare o correre.

È possibile regolare l’inclinazione?

Sì, sono disponibili due livelli di inclinazione: 3% e 7%.

La scrivania del tapis roulant è rimovibile?

Sì, la scrivania è rimovibile e integra vani per smartphone, tablet e bottiglia d’acqua.

Il tapis roulant arriva già montato?

Viene fornito preassemblato e lubrificato in fabbrica, pronto per essere utilizzato dopo la consegna.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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