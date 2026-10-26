Il tapis roulant HomeTro oggi è in offerta con un doppio sconto: prezzo in picchaita
Il Tapis Roulant pieghevole HomeTro è in offerta con un doppio sconto e costa meno della metà. Ideale per camminare o correre a casa con inclinazione regolabile.
Allenarsi a casa senza rinunciare allo spazio o alla comodità può essere difficile. Il Tapis Roulant Pieghevole Elettrico HomeTro è ora disponibile con uno sconto del 42% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 55 euro e lo paghi meno della metà.
Questo tapis roulant è pensato per alternare la camminata alla corsa e adattarsi a diverse attività quotidiane. La scrivania rimovibile offre spazio per appoggiare smartphone, tablet e bottiglia d’acqua, mentre il collegamento Bluetooth permette di connettersi a diverse app per l’allenamento. Quando serve, il montante può essere abbassato per usare il dispositivo come walking pad. La struttura arriva preassemblata e lubrificata, è dotata di ruote per spostarla e pesa 26 kg.
Tapis Roulant Pieghevole Elettrico HomeTro in offerta con sconto del 42%
Il Tapis Roulant Pieghevole Elettrico HomeTro costa 177,11 euro e la promozione indica uno sconto del 42%. È inoltre segnalato un coupon da 55 euro. Il motore da 3,0 HP e la velocità fino a 12 km/h permettono di scegliere tra camminata e corsa; l’inclinazione regolabile offre due livelli, 3% e 7%. Puoi trovare il tapis roulant HomeTro a 177,11 euro. Le informazioni disponibili non indicano la scadenza della promozione, le modalità di pagamento a rate, i tempi per il reso o i vantaggi Prime.
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Il tapis roulant elettrico con inclinazione regolabile e motore da 3,0 HP
Per chi vuole allenarsi tra le mura di casa o inserire una camminata nella giornata lavorativa, alcune funzioni possono rendere l’utilizzo più versatile:
- Velocità fino a 12 km/h e motore da 3,0 HP: consente di passare dalla camminata alla corsa, con una funzione di silenziamento attivabile con un pulsante per allenarsi più discretamente.
- Inclinazione al 3% o al 7% e 12 programmi: i livelli di inclinazione e gli allenamenti preimpostati aiutano a variare la sessione senza dover impostare ogni volta un percorso da zero.
- Scrivania rimovibile e connessione Bluetooth: si possono appoggiare smartphone, tablet e bottiglia d’acqua e collegare il tapis roulant a diverse app per l’allenamento.
- Montante regolabile e uso come walking pad: l’altezza del montante si regola di 15 cm e può essere abbassato; i corrimano ruotano fino a 270° per adattare la configurazione all’utilizzo.
- Struttura preassemblata, da 26 kg, con ruote: arriva pronta all’uso e può essere spostata più facilmente. Sono inclusi un kit di strumenti e olio lubrificante; è indicata una garanzia di 2 anni.
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Approfitta ora dello sconto del 42% sul tapis roulant HomeTro: verifica l’offerta prima che termini.
FAQ
Raggiunge una velocità massima di 12 km/h ed è indicato per camminare o correre.
Sì, sono disponibili due livelli di inclinazione: 3% e 7%.
Sì, la scrivania è rimovibile e integra vani per smartphone, tablet e bottiglia d’acqua.
Viene fornito preassemblato e lubrificato in fabbrica, pronto per essere utilizzato dopo la consegna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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