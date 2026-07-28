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Allenarsi in casa senza occupare troppo spazio e con un impatto ridotto sulle articolazioni è una sfida per chi ha poco tempo e vuole risultati concreti. Oggi il LONTEK Tapis Roulant Salvaspazio è disponibile con uno sconto del 38%, rendendo più accessibile un tapis roulant elettrico pieghevole con inclinazione fino al 15%, motore potenziato e struttura adatta anche ad allenamenti intensi.

LONTEK Tapis Roulant Salvaspazio 159,99 € -38% 259,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Questo tapis roulant elettrico LONTEK è pensato per un uso domestico evoluto: l’inclinazione regolabile fino al 15% permette di simulare salite impegnative e aumentare il dispendio calorico, mentre la combinazione di motore brushless silenzioso e sistema di smorzamento a più strati punta a proteggere le ginocchia e ridurre il rumore, così da allenarsi anche in appartamento senza disturbare chi vive con te. La superficie di corsa ampia e il pannello touch con triplo display completano un profilo orientato a chi cerca praticità e maggiore sicurezza nei workout di tutti i giorni.

LONTEK Tapis Roulant Salvaspazio in offerta: sconto del 38% per l’home fitness

Con lo sconto del 38% puoi portarti a casa il LONTEK Tapis Roulant Salvaspazio a 159,99€, un prezzo aggressivo per un modello elettrico pieghevole con motore da 3.0 HP e velocità fino a 12 km/h. Si posiziona in modo competitivo rispetto a molti tapis roulant domestici della stessa fascia, offrendo in più l’inclinazione fino al 15%, una struttura studiata per ridurre le vibrazioni e una portata massima fino a 136 kg, caratteristiche che lo rendono adatto a un’ampia gamma di utenti e obiettivi di allenamento.

Il tapis roulant LONTEK con l’inclinazione al 15% e lo smorzamento triplo

Se vuoi rendere più efficace il tuo allenamento in casa senza rinunciare al comfort, questo tapis roulant mette insieme diverse soluzioni pensate proprio per questo bisogno.

Inclinazione regolabile fino al 15% : il gradiente selezionabile ti consente di simulare percorsi in salita, aumentare fino al 50% il consumo calorico e ridurre il carico diretto sulle ginocchia, ideale per chi vuole dimagrire o migliorare la resistenza senza sovraccaricare le articolazioni.

: il gradiente selezionabile ti consente di simulare percorsi in salita, aumentare fino al 50% il consumo calorico e ridurre il carico diretto sulle ginocchia, ideale per chi vuole dimagrire o migliorare la resistenza senza sovraccaricare le articolazioni. Pannello touch con tre display LED : i tre schermi ad alta definizione mostrano velocità, tempo e calorie bruciate in modo chiaro, così puoi controllare l’andamento della sessione a colpo d’occhio e regolare la velocità con un tocco, senza interrompere il ritmo.

: i tre schermi ad alta definizione mostrano velocità, tempo e calorie bruciate in modo chiaro, così puoi controllare l’andamento della sessione a colpo d’occhio e regolare la velocità con un tocco, senza interrompere il ritmo. Sistema di smorzamento triplo : la struttura a 7 strati unita agli ammortizzatori interni e ai tappetini esterni assorbe gli impatti di ogni passo, rendendo la corsa più morbida e aiutando a ridurre lo stress su caviglie, ginocchia e schiena.

: la struttura a 7 strati unita agli ammortizzatori interni e ai tappetini esterni assorbe gli impatti di ogni passo, rendendo la corsa più morbida e aiutando a ridurre lo stress su caviglie, ginocchia e schiena. Motore brushless a bassa rumorosità : la tecnologia senza spazzole mantiene il rumore sotto i 45 dB e riduce i consumi, permettendoti di allenarti anche la sera o in condominio senza fastidi, con una durata del motore pensata per molti anni di utilizzo.

: la tecnologia senza spazzole mantiene il rumore sotto i 45 dB e riduce i consumi, permettendoti di allenarti anche la sera o in condominio senza fastidi, con una durata del motore pensata per molti anni di utilizzo. Ampia area di corsa 97 x 40 cm: la superficie extra-large offre più libertà di movimento durante camminata veloce, jogging o brevi sprint, riducendo il rischio di mettere male il piede e rendendo più sicuri gli allenamenti ad alta intensità o le sessioni più lunghe.

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LONTEK Tapis Roulant Salvaspazio, approfitta dell’offerta lampo al 38% fino ad esaurimento scorte.

FAQ Il tapis roulant LONTEK è adatto anche alla corsa o solo alla camminata veloce? Sì, il LONTEK Tapis Roulant Salvaspazio arriva fino a 12 km/h, quindi è adatto sia a camminata veloce sia a jogging leggero. Quanto spazio serve per usare il tapis roulant LONTEK in casa? Grazie alla struttura salvaspazio e pieghevole e alla superficie di corsa da 97 x 40 cm, si adatta bene anche a stanze di dimensioni ridotte. Il tapis roulant LONTEK è molto rumoroso durante l’uso? No, il motore brushless è progettato per restare sotto i 45 dB, quindi è indicato anche per appartamenti e uso serale. La pendenza del tapis roulant LONTEK è regolabile manualmente o elettronicamente? La pendenza può essere regolata fino al 15%, permettendo di personalizzare l’intensità dell’allenamento in base alle proprie esigenze.