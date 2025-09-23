Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

La storia di Tangier Island in Virginia è unica ma, a causa del cambiamento climatico, l’isola rischia l’erosione costiera e di essere sommersa, così sparirà per sempre

Situata nella baia di Chesapeake, Tangier Island in Virginia si trova sull’orlo di un destino ineluttabile: l’innalzamento del livello del mare e l’erosione costiera stanno cancellando lentamente terra, case e secoli di tradizioni. Gli scienziati la osservano per studiare gli effetti reali del cambiamento climatico sulle comunità costiere.

Un piccolo mondo in mezzo alla baia di Chesapeake

Situata al largo della costa della Virginia, Tangier Island è una delle ultime isole abitate della baia di Chesapeake. La sua popolazione, oggi ridotta a circa 240 abitanti, vive quasi esclusivamente di pesca e di cattura dei granchi blu, una tradizione che risale ai primi coloni del XVIII secolo. Le case colorate, le barche ormeggiate lungo i canali e l’accento unico dei residenti raccontano di un luogo rimasto fuori dal tempo.

Ma sotto quest’immagine pittoresca si nasconde un problema sempre più urgente: l’isola si trova in media a meno di un metro sopra il livello del mare e ha già perso due terzi della sua superficie dal 1850. Gli scienziati avvertono che, senza interventi significativi, Tangier Island potrebbe essere quasi del tutto sommersa entro 50 anni.

Cambiamento climatico: l’isola che sprofonda

Secondo i ricercatori, il destino dell’isola è legato a tre fattori combinati: innalzamento del livello del mare, erosione costiera e un lento sprofondamento geologico dell’intera regione della baia di Chesapeake. Il cambiamento climatico accelera questi processi, aumentando la frequenza e l’intensità delle tempeste e favorendo l’intrusione dell’acqua salata.

Studi condotti negli ultimi anni prevedono che, senza opere di protezione, la comunità dovrà abbandonare l’isola entro 25-30 anni. Questo scenario non significherebbe solo la perdita di un territorio, ma anche la scomparsa di una cultura marinara unica negli Stati Uniti.

Erosione coste: un’emergenza sociale oltre che ambientale

La crisi di Tangier Island è anche demografica. L’età media supera i 60 anni e molti giovani lasciano l’isola dopo il diploma in cerca di lavoro altrove. Le strade strette percorse da golf cart e biciclette, la scuola con poche decine di alunni e i due piccoli luoghi di culto raccontano di una comunità che resiste, ma che rischia di non avere un futuro.

Il sindaco James Eskridge, egli stesso pescatore, continua a chiedere aiuti per finanziare opere di difesa costiera. Le strutture già costruite – come la diga occidentale e il frangiflutti installato nel 2020 – hanno rallentato ma non fermato l’erosione. Secondo gli esperti, servirebbero tra i 250 e i 350 milioni di dollari per proteggere davvero l’isola, rialzare le strade e mettere in sicurezza le infrastrutture idriche ed elettriche.

Soluzioni per salvare l’isola di Tangier

Le possibili risposte comprendono la costruzione di nuove barriere di protezione e il riutilizzo di materiali dragati per ampliare le aree sommerse, un approccio già sperimentato con successo su Poplar Island, nel Maryland. Un’altra strategia promettente è quella delle cosiddette living shorelines, fasce costiere “vive” composte da piante palustri e barriere di ostriche che contrastano l’erosione e favoriscono la biodiversità.

Il destino di Tangier Island è diventato un simbolo delle sfide che attendono le comunità costiere di tutto il mondo. Salvare quest’isola, oltre a proteggere un piccolo territorio, significa difendere un intero modo di vivere, fatto di pesca, solidarietà e legami secolari con la baia di Chesapeake.