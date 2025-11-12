Taglio del 50% più coupon extra da 20€ per questo proiettore 4K

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta imperdibile sul proiettore con supporto 4K, 650 ANSI lumen, Wi-Fi 6 e BT 5.2. Correzione trapezoidale automatica e supporto regolabile a 120°

Amazon

Offerta da cogliere al volo per un proiettore intelligente che punta su praticità e versatilità. Su Amazon il proiettore intelligente della Wielio è in promozione con uno sconto del 50%. Pensato per trasformare salotto, camera o giardino in un piccolo cinema domestico, si distingue per un’immagine nitida, buona luminosità anche con un po’ di luce ambientale e connessioni veloci e stabili.

L’installazione è semplice, il rumore della ventola resta contenuto e sono presenti regolazioni comode per adattare la proiezione a diverse superfici. L’esperienza è completata da app integrate e da un audio integrato valido per l’uso quotidiano.

Compatto e facile da trasportare, è adatto a film, serie, gaming leggero e presentazioni, con collegamenti immediati a più dispositivi tramite porte e wireless: un tuttofare ideale per la casa e l’outdoor.

Wielio Proiettore intelligente

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Wielio Proiettore intelligente: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il proiettore intelligente della Wielio è proposto a 119,99€ grazie a uno sconto del 50%. Il taglio di prezzo corrisponde a un risparmio di 119,99 euro rispetto al listino, al quale si aggiunge un ulteriore coupon con 20€ di sconto: un’occasione concreta per portarsi a casa un proiettore completo a costo contenuto.

Non è indicata una scadenza, quindi il consiglio è di approfittarne subito: come sempre le promozioni possono variare o terminare senza preavviso.

Wielio Proiettore intelligente

Wielio Proiettore intelligente: le caratteristiche tecniche

Basato su Android 11, consente di installare le app e gestire lo streaming in modo diretto, trasformando qualsiasi parete in uno schermo. La connettività con WiFi 6 e Bluetooth 5.2 garantisce proiezioni wireless fluide e pairing rapido con accessori.

Il sistema ottico offre risoluzione nativa 1080p con supporto ai contenuti 4K e una luminosità di 650 ANSI lumen. La correzione trapezoidale automatica a 4 punti semplifica l’allineamento, mentre il supporto regolabile a 120° permette di orientarlo con flessibilità; il funzionamento è a basso rumore (<30 dB) per non disturbare la visione.

Completano la dotazione porte AV, HDMI e USB, altoparlante integrato e un formato portatile da circa 1,14 kg. Il refresh a 60 Hz e il formato 16:9 lo rendono adatto a contenuti cinematografici e svago, mentre in confezione trovi adattatore e cavo HDMI per iniziare subito.

Wielio Proiettore intelligente