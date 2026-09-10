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Bosch EasyHedgeCut 18V-52-13, tagliasiepi a batteria leggero e ben bilanciato per piccole siepi con sistema Anti-Blocking è in sconto del 34%.

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Mantenere le siepi in ordine senza fare troppa fatica è una sfida, soprattutto se usi ancora attrezzi pesanti o con cavo. Oggi il Bosch EasyHedgeCut 18V-52-13 è disponibile con uno sconto del 34%, permettendoti di passare a un tagliasiepi a batteria leggero e maneggevole pensato per chi ha un giardino di piccole o medie dimensioni.

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Questo tagliasiepi a batteria è progettato per essere facile da controllare in ogni posizione di lavoro, grazie al peso contenuto e al buon bilanciamento. La barra da 52 cm con spessore di taglio fino a 16 mm e il sistema Anti-Blocking Bosch consentono un taglio continuo delle piccole siepi senza fastidiose interruzioni, mentre l’autonomia fino a 85 minuti ti permette di completare la manutenzione del giardino in un’unica sessione.

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Con questa promo puoi portarti a casa il Bosch EasyHedgeCut 18V-52-13 a soli 82,68€ rispetto al prezzo di listino, beneficiando di uno sconto del 34% su un tagliasiepi a batteria pensato per i lavori di manutenzione più comuni in giardini di piccole e medie dimensioni. Grazie alla batteria da 18 V inclusa e al caricabatteria in dotazione, puoi iniziare subito a lavorare sulle siepi senza dipendere da prese di corrente o prolunghe.

La presenza della tecnologia POWER FOR ALL ALLIANCE rende la batteria compatibile con molti altri utensili di diversi marchi che supportano lo stesso sistema, permettendoti di ottimizzare l’investimento se hai già prodotti della stessa famiglia o se pensi di ampliare in futuro il tuo parco attrezzi. Nella confezione trovi anche il coprilama per riporre l’utensile in sicurezza dopo l’uso.

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Il tagliasiepi Bosch con il sistema Anti-Blocking e la batteria 18V

Se vuoi tenere in ordine siepi e cespugli senza sforzo e senza cavi in mezzo ai piedi, questo tagliasiepi a batteria unisce leggerezza e maneggevolezza a una buona capacità di taglio per l’uso domestico.

Utensile Easy per giardini di piccole e medie dimensioni : è pensato per chi deve gestire siepi e arbusti in contesti residenziali, offrendo potenza sufficiente senza risultare ingombrante o sovradimensionato.

: è pensato per chi deve gestire siepi e arbusti in contesti residenziali, offrendo potenza sufficiente senza risultare ingombrante o sovradimensionato. Struttura leggera e ben bilanciata : il peso ridotto e l’ergonomia rendono più comode le sessioni di lavoro prolungate, riducendo l’affaticamento di braccia e spalle mentre rifinisci le siepi.

: il peso ridotto e l’ergonomia rendono più comode le sessioni di lavoro prolungate, riducendo l’affaticamento di braccia e spalle mentre rifinisci le siepi. Sistema Bosch Anti-Blocking : aiuta a evitare i blocchi durante il taglio dei rami più sottili, permettendoti di procedere in modo fluido e continuo senza dover interrompere per sbloccare le lame.

: aiuta a evitare i blocchi durante il taglio dei rami più sottili, permettendoti di procedere in modo fluido e continuo senza dover interrompere per sbloccare le lame. Barra da 52 cm con spessore di taglio fino a 16 mm : la lunghezza utile e la capacità di taglio lo rendono adatto alla maggior parte delle siepi ornamentali tipiche dei giardini domestici.

: la lunghezza utile e la capacità di taglio lo rendono adatto alla maggior parte delle siepi ornamentali tipiche dei giardini domestici. Batteria 18 V 2,0 Ah con autonomia fino a 85 minuti : hai tutto il tempo necessario per completare la manutenzione ordinaria del giardino con una singola carica, senza interruzioni frequenti.

: hai tutto il tempo necessario per completare la manutenzione ordinaria del giardino con una singola carica, senza interruzioni frequenti. Parte del sistema POWER FOR ALL ALLIANCE : la stessa batteria può essere utilizzata su oltre 150 prodotti compatibili di più marchi, permettendoti di ampliare facilmente la dotazione di utensili a batteria.

: la stessa batteria può essere utilizzata su oltre 150 prodotti compatibili di più marchi, permettendoti di ampliare facilmente la dotazione di utensili a batteria. Dotazione completa: nella confezione sono inclusi batteria, caricabatteria, coprilama e confezione in cartone, così puoi iniziare subito a usare il tagliasiepi appena arrivato.

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FAQ Per quali dimensioni di giardino è adatto il Bosch EasyHedgeCut 18V-52-13? È indicato per giardini di piccole e medie dimensioni con siepi e cespugli ornamentali. Quanto dura la batteria del Bosch EasyHedgeCut 18V-52-13? L’autonomia arriva fino a circa 85 minuti con la batteria da 18 V 2,0 Ah inclusa. Qual è lo spessore massimo dei rami che il Bosch EasyHedgeCut 18V-52-13 può tagliare? Può tagliare rami fino a circa 16 mm di spessore, ideale per piccole siepi domestiche. La batteria del Bosch EasyHedgeCut 18V-52-13 è compatibile con altri utensili? Sì, fa parte del sistema POWER FOR ALL ALLIANCE compatibile con oltre 150 prodotti di diversi marchi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.