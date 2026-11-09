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Ideale per giardini di medie dimensioni, è leggero e maneggevole e garantisce un'autonomia prolungata. Oggi lo trovi a prezzo mai visto prima

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Tagliare l’erba in un giardino di piccole dimensioni può diventare scomodo quando la macchina è difficile da manovrare o da riporre. Il tagliaerba Bosch EasyRotak 32-235 è disponibile con uno sconto del 36%, per contenere la spesa senza rinunciare a funzioni pratiche per la cura del prato.

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La macchina è descritta come leggera e dotata di un’impugnatura che facilita il trasporto. Le impugnature pieghevoli aiutano a riporla quando non serve, anche in spazi stretti, mentre i bordi di taglio sono pensati per lavorare con precisione vicino a muri e lungo i confini del prato. È una combinazione utile per chi cerca un tagliaerba a filo semplice da spostare e da sistemare dopo l’uso.

Bosch EasyRotak 32-235 a 85,89 euro: sconto del 36% e risparmio di circa 48 euro

Il Bosch EasyRotak 32-235 è proposto a 85,89 euro, con uno sconto dichiarato del 36%. In base alla percentuale indicata, il risparmio rispetto al prezzo precedente è di circa 48 euro. La scheda non riporta informazioni su coupon, pagamento a rate, benefici Prime, tempi per il reso o scadenza della promozione; non è quindi possibile confermare questi aspetti. Per chi vuole un tagliaerba a filo con funzioni essenziali per il giardino, il prezzo in promozione permette di valutare l’acquisto tenendo conto soprattutto della facilità di trasporto, del rimessaggio compatto e della cura dei bordi. Puoi trovare il Bosch EasyRotak 32-235 a 85,89 euro direttamente nella pagina dell’offerta.

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Il tagliaerba Bosch con le impugnature pieghevoli e il taglio preciso lungo i bordi

Se cerchi un attrezzo che sia pratico da spostare e da riporre, queste caratteristiche aiutano a gestire la manutenzione del prato e gli spazi di casa:

Impugnatura per il trasporto : la macchina è descritta come leggera e l’impugnatura rende più facile sollevarla quando occorre spostarla.

: la macchina è descritta come leggera e l’impugnatura rende più facile sollevarla quando occorre spostarla. Taglio preciso vicino ai bordi : i bordi di taglio sono pensati per rifinire il prato lungo i muri e i confini, per una cura più accurata di queste zone.

: i bordi di taglio sono pensati per rifinire il prato lungo i muri e i confini, per una cura più accurata di queste zone. Impugnature pieghevoli : richiudere le impugnature aiuta a riporre il tagliaerba in spazi stretti quando termina il lavoro.

: richiudere le impugnature aiuta a riporre il tagliaerba in spazi stretti quando termina il lavoro. Motore efficiente: la scheda indica prestazioni di taglio efficienti, una caratteristica rivolta a chi desidera occuparsi della manutenzione del prato con un modello a filo.

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FAQ Le impugnature del Bosch EasyRotak 32-235 si possono piegare? Sì, la scheda indica che le impugnature sono pieghevoli, così da poter riporre la macchina in spazi stretti. È facile spostare il Bosch EasyRotak 32-235? La scheda lo descrive come leggero e segnala un’impugnatura per facilitare il trasporto. Il tagliaerba è adatto per rifinire i bordi del prato? La scheda indica bordi di taglio progettati per lavorare con precisione vicino a muri e lungo i bordi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.