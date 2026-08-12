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Bosch EasyMower 18V-32-200, tagliaerba a batteria per giardini piccoli e medi con lama da 32 cm è in sconto del 29%.

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Mantenere curato il giardino quando si ha poco tempo è una sfida, soprattutto se devi ogni volta trascinare cavi o attrezzi pesanti. Oggi il Bosch EasyMower 18V-32-200 a batteria è disponibile con uno sconto del 29%, una soluzione pratica per chi cerca un tagliaerba compatto e semplice da manovrare senza rinunciare a un taglio pulito.

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Questo modello fa parte della linea di utensili Easy di Bosch, pensata per i giardini di piccole e medie dimensioni. Grazie al suo design leggero e super maneggevole, ti aiuta a prenderti cura del prato con meno fatica, mentre l’impugnatura superiore ripiegabile rende il rimessaggio molto più semplice, occupando poco spazio in garage o in cantina.

Tagliaerba Bosch EasyMower 18V-32-200 in offerta: sconto del 29%

Su Amazon il Bosch EasyMower 18V-32-200 è proposto a 184,28€ con uno sconto del 29%, un prezzo interessante per un tagliaerba a batteria dedicato ai giardini di piccole e medie dimensioni. La larghezza di taglio da 32 cm lo rende adatto a spazi domestici, dove serve precisione e agilità più che una potenza estrema, e la dotazione con batteria 18V da 4,0 Ah e caricabatteria ti permette di iniziare subito a lavorare senza acquisti aggiuntivi. Essendo parte dell’ecosistema POWER FOR ALL ALLIANCE, la stessa batteria può essere utilizzata con oltre 150 prodotti compatibili di più marchi, un vantaggio concreto se stai costruendo un parco utensili condiviso.

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Il tagliaerba Bosch con la batteria 18V e la larghezza di taglio da 32 cm

Se vuoi tenere in ordine il prato senza stress, hai bisogno di un tagliaerba che riduca al minimo ingombri, cavi e fatica fisica, soprattutto nei giardini residenziali più piccoli.

Utensili Easy di Bosch per giardini piccoli e medi : la gamma è pensata per chi ha spazi domestici da mantenere curati senza dover gestire macchine troppo pesanti o sovradimensionate.

: la gamma è pensata per chi ha spazi domestici da mantenere curati senza dover gestire macchine troppo pesanti o sovradimensionate. Design leggero e super maneggevole : il rasaerba è studiato per muoversi facilmente anche tra aiuole e passaggi stretti, così riesci a finire il lavoro più in fretta e con meno sforzo.

: il rasaerba è studiato per muoversi facilmente anche tra aiuole e passaggi stretti, così riesci a finire il lavoro più in fretta e con meno sforzo. Larghezza di taglio da 32 cm : ideale per prati di piccole dimensioni, ti consente di coprire rapidamente la superficie mantenendo comunque precisione lungo bordi e ostacoli.

: ideale per prati di piccole dimensioni, ti consente di coprire rapidamente la superficie mantenendo comunque precisione lungo bordi e ostacoli. Impugnatura superiore ripiegabile : una volta terminato il lavoro, puoi ripiegare il manico e riporlo in poco spazio, una caratteristica utile se hai un ripostiglio o un garage affollato.

: una volta terminato il lavoro, puoi ripiegare il manico e riporlo in poco spazio, una caratteristica utile se hai un ripostiglio o un garage affollato. POWER FOR ALL ALLIANCE : la batteria 18V è compatibile con oltre 150 prodotti di più di 10 marchi, così puoi usare la stessa batteria per diversi utensili da giardino e per la casa riducendo costi e ingombro.

: la batteria 18V è compatibile con oltre 150 prodotti di più di 10 marchi, così puoi usare la stessa batteria per diversi utensili da giardino e per la casa riducendo costi e ingombro. Dotazione completa in confezione: insieme al tagliaerba ricevi una batteria PBA 18V da 4,0 Ah e il caricabatteria AL 1830, quindi non devi acquistare componenti extra per iniziare a tagliare il prato.

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FAQ Per quali dimensioni di giardino è adatto il Bosch EasyMower 18V-32-200? È indicato per giardini di piccole e medie dimensioni, grazie alla larghezza di taglio da 32 cm. Il Bosch EasyMower 18V-32-200 è facile da riporre dopo l’uso? Sì, ha un’impugnatura superiore ripiegabile che consente di ridurre l’ingombro in rimessaggio. La batteria del Bosch EasyMower 18V-32-200 è compatibile con altri utensili? Sì, la batteria 18V fa parte della POWER FOR ALL ALLIANCE, compatibile con oltre 150 prodotti di più marchi. Cosa include la confezione del Bosch EasyMower 18V-32-200? La dotazione comprende il tagliaerba, una batteria PBA 18V da 4,0 Ah e il caricabatteria AL 1830.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.