TOTALE PUNTI 7.6 Tado° termostato intelligente X (2ª gen.) Prima di andare nel dettaglio, conviene chiarire a chi è destinato. Può installarlo chi ha un impianto autonomo: caldaia a gas con collegamento a relè o OpenTherm, pompa di calore oppure riscaldamento a pavimento ad acqua. Serve anche una presa a 230 V vicino alla caldaia; in mancanza, entra in scena l’elettricista. Non può installarlo chi vive in un condominio con riscaldamento centralizzato, perché non ha una caldaia propria a cui collegare il ricevitore. Non sono previsti nemmeno il riscaldamento elettrico e il raffrescamento. Il produttore mette a disposizione una verifica di compatibilità gratuita sul suo sito. La promessa è altrettanto chiara: scaldare solo dove e quando serve, per spendere meno. Il costruttore parla di un risparmio medio del 22%. Noi lo abbiamo usato soltanto all’inizio della stagione fredda, un periodo troppo breve per confermare quel numero con le bollette alla mano. Lo diciamo senza alcuna riserva sul prodotto: la logica è solida, la cifra va verificata in casa propria. Due promemoria sul conto. L’abbonamento AI Assist sblocca le funzioni più intelligenti e costa 3,99 euro al mese: non è alto, ma va sommato al prezzo d’acquisto. Le teste termostatiche non sono indispensabili, però perfezionano il sistema, perché permettono a ogni stanza di chiedere calore per conto suo.

PRO Sensore da 17,8 mm senza fili

App chiara, installazione guidata

Gestione stanza per stanza con le teste

Matter e Thread con tutti gli assistenti

Rimborso garantito entro 12 mesi CONTRO Ricevitore a 230 V, serve una presa

Funzioni più smart con abbonamento

Senza Wi-Fi niente controllo remoto

Non adatto agli impianti centralizzati

Design e componenti VOTO: 8 Il kit wireless riunisce due oggetti che non si somigliano affatto. Il sensore di temperatura è un quadrato bianco da 110 x 110 mm, spesso soltanto 17,8 mm, con un piccolo display LED che mostra temperatura e umidità. Si regola sfiorando l’anello luminoso e si risveglia premendo il pulsante in alto. Non ha fili, quindi si fissa con viti e tasselli, con i 3 cuscinetti adesivi in dotazione, oppure si appoggia su un mobile. Il vantaggio è misurare i gradi dove si vive, non dove li misurava la scatola a muro scelta decenni fa. Il ricevitore misura 96 x 156 x 27 mm e vive accanto alla caldaia, lontano dagli occhi. Comanda il bruciatore e fa da Thread border router, per cui non serve un Bridge X in più; nelle case grandi tado° ne consiglia uno ogni 100 m². Il display resta spento finché non si preme il pulsante, scelta sensata per la batteria ricaricabile via USB-C. Il produttore la dichiara in grado di durare tutto l’inverno, cosa che non abbiamo potuto verificare. Il cavo non è in confezione, una piccola economia che stona con il prezzo.

Installazione e compatibilità VOTO: 7 Il nome wireless dice la verità a metà: il sensore è libero da fili, il ricevitore no. Richiede alimentazione continua a 230 V e connessione Wi-Fi, quindi non può andare a batterie. La soluzione più pratica è montarlo accanto alla caldaia, dove basta una semplice presa e non servono cavi fino al vecchio punto del termostato. Se la presa non c’è, o se i morsetti non rientrano tra le cose che si toccano a cuor leggero, l’elettricista va messo in conto. Non è una colpa del prodotto, è un costo da sommare. Superato questo passaggio la configurazione è lineare: l’app tado° (servono almeno iOS 16.4 o Android 9) adatta le istruzioni all’impianto e basta associare i dispositivi. Il Wi-Fi serve per configurare, comandare da remoto e usare le funzioni smart; le programmazioni orarie, dichiara il produttore, restano salvate sui dispositivi e continuano a funzionare anche se la rete cade. Sul fronte compatibilità, tado° dichiara il 95% degli impianti: caldaie a relè o OpenTherm, pavimento radiante ad acqua e pompe di calore (per queste esiste, venduto a parte, l’Ottimizzatore Pompa di Calore X). Il condizionatore resta fuori, perché la linea X gestisce solo il riscaldamento. Tra le alternative da confrontare c’è il termostato Netatmo.

App e funzioni gratuite VOTO: 8 L’app è la parte migliore del sistema, i dispositivi ne sono lo strumento. Nella versione gratuita, inclusa in ogni kit, si programmano accensioni e spegnimenti stanza per stanza e si cambia tutto anche da remoto. Ci sono le Funzioni Rapide, per spegnere l’impianto o alzare subito la temperatura, e la Modalità di controllo, che spiega al sistema cosa c’è dall’altra parte: una caldaia a gas (reattiva), un pavimento radiante (lento, da trattare con cautela) o una pompa di calore (che preferisce lavorare con continuità). Anche senza abbonamento il riscaldamento tiene conto del meteo. Il sensore misura temperatura e umidità e, stando alle specifiche, non ha sensori di CO2 o particolato: si parla di comfort, non di analisi dell’aria. Con Matter e Thread il sistema dialoga con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e SmartThings, per cui basta dire a uno smart speaker “imposta la cucina a 20 gradi”.

AI Assist e abbonamento VOTO: 7 Le automazioni più interessanti stanno in AI Assist, che costa 3,99 euro al mese oppure 29,99 euro all’anno. Non è una cifra alta, ma è una spesa ricorrente da aggiungere al prezzo del kit. In cambio arrivano il riscaldamento adattivo, che impara come reagisce ogni stanza e anticipa le accensioni, e la geolocalizzazione con preriscaldo, per non scaldare una casa vuota e trovarla calda al rientro. Ci sono poi il rilevamento finestra aperta, la Modalità Vacanza, l’Energy Cockpit con consumi e costi per stanza, Care & Protect che segnala anomalie dell’impianto, la gestione multi-casa e il bilanciamento idraulico (solo con caldaia o pompa di calore autonoma e teste tado° su tutti i radiatori). Nella generazione del 2023 il canone era di 2,99 euro e si chiamava Auto Assist: un euro in più, più funzioni. Sui numeri serve prudenza. Il produttore dichiara fino al 55% di energia risparmiata in più con AI Assist, secondo modelli interni, e fino a 485 euro all’anno: è il 22% di una bolletta media europea da 2.208 euro, mentre il 22% è la media dei clienti tado° rilevata fino al 31 dicembre 2023. Una media applicata a un’altra media, non una garanzia.

Teste termostatiche VOTO: 8 Il kit di base funziona da solo, ma il sistema dà il meglio con le Teste Termostatiche Intelligenti X. Non sono indispensabili, però fanno la differenza: grazie a Room Link ogni stanza può chiedere calore per conto suo. La caldaia parte quando almeno una testa trova l’ambiente sotto temperatura e si ferma quando tutte sono soddisfatte, quindi il soggiorno non paga più per scaldare il bagno. Le teste misurano 67 x 67 x 49 mm, hanno un display LCD touch con manopola meccanica, il blocco bambini e 6 adattatori compatibili con il 95% delle valvole. Si montano senza toccare l’impianto idraulico, quindi senza rischio di perdite. La batteria è rimovibile e si ricarica via USB-C in circa 2 ore, una volta l’anno secondo il produttore. Anche qui il cavo non c’è. Il prezzo è 69,99 euro in promozione (99,99 euro di listino). Un impianto da quattro stanze con quattro teste arriva a circa 430 euro con il kit in offerta e a circa 600 euro a prezzi di listino, più 29,99 euro all’anno se si attiva AI Assist.