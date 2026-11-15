Come scaldare meglio la casa spendendo meno: termostato Tado°
Sensore libero da fili, ricevitore accanto alla caldaia e un’app molto chiara: è pensato per chi ha l’impianto adatto e mette in conto qualche extra.
Capita in tante case: il termostato sta in corridoio, legge i gradi di quel corridoio e comanda la caldaia come se ogni stanza fosse uguale alle altre. Il bagno resta freddo, il soggiorno si scalda più del dovuto e a rimetterci è il portafoglio.
Il tado° Termostato Intelligente X (2ª gen.) prova a rimediare con un principio semplice: riscaldare meglio la casa spendendo meno. Un sensore si sposta nella stanza che si usa davvero, un ricevitore resta accanto alla caldaia e un’app decide quando accendere e quando fermarsi.
Si tratta di un termostato smart di fascia medio-alta per caldaie a gas, pompe di calore e riscaldamento a pavimento ad acqua, già disponibile in Italia.
La versione wireless, quella che abbiamo provato, costa 199,99 euro di listino (in promozione si trova intorno ai 150 euro), mentre la versione cablata con Bridge X parte da 179,99 euro.
È pensato per chi vuole governare il riscaldamento da smartphone e stanza per stanza senza rifare l’impianto, mettendo in conto che le funzioni più evolute si pagano a parte.
Tado° termostato intelligente X (2ª gen.)
Prima di andare nel dettaglio, conviene chiarire a chi è destinato. Può installarlo chi ha un impianto autonomo: caldaia a gas con collegamento a relè o OpenTherm, pompa di calore oppure riscaldamento a pavimento ad acqua. Serve anche una presa a 230 V vicino alla caldaia; in mancanza, entra in scena l’elettricista.
Non può installarlo chi vive in un condominio con riscaldamento centralizzato, perché non ha una caldaia propria a cui collegare il ricevitore.
Non sono previsti nemmeno il riscaldamento elettrico e il raffrescamento. Il produttore mette a disposizione una verifica di compatibilità gratuita sul suo sito.
La promessa è altrettanto chiara: scaldare solo dove e quando serve, per spendere meno. Il costruttore parla di un risparmio medio del 22%.
Noi lo abbiamo usato soltanto all’inizio della stagione fredda, un periodo troppo breve per confermare quel numero con le bollette alla mano. Lo diciamo senza alcuna riserva sul prodotto: la logica è solida, la cifra va verificata in casa propria.
Due promemoria sul conto. L’abbonamento AI Assist sblocca le funzioni più intelligenti e costa 3,99 euro al mese: non è alto, ma va sommato al prezzo d’acquisto.
Le teste termostatiche non sono indispensabili, però perfezionano il sistema, perché permettono a ogni stanza di chiedere calore per conto suo.
- Sensore da 17,8 mm senza fili
- App chiara, installazione guidata
- Gestione stanza per stanza con le teste
- Matter e Thread con tutti gli assistenti
- Rimborso garantito entro 12 mesi
- Ricevitore a 230 V, serve una presa
- Funzioni più smart con abbonamento
- Senza Wi-Fi niente controllo remoto
- Non adatto agli impianti centralizzati
Il kit wireless riunisce due oggetti che non si somigliano affatto. Il sensore di temperatura è un quadrato bianco da 110 x 110 mm, spesso soltanto 17,8 mm, con un piccolo display LED che mostra temperatura e umidità. Si regola sfiorando l’anello luminoso e si risveglia premendo il pulsante in alto.
Non ha fili, quindi si fissa con viti e tasselli, con i 3 cuscinetti adesivi in dotazione, oppure si appoggia su un mobile. Il vantaggio è misurare i gradi dove si vive, non dove li misurava la scatola a muro scelta decenni fa.
Il ricevitore misura 96 x 156 x 27 mm e vive accanto alla caldaia, lontano dagli occhi. Comanda il bruciatore e fa da Thread border router, per cui non serve un Bridge X in più; nelle case grandi tado° ne consiglia uno ogni 100 m².
Il display resta spento finché non si preme il pulsante, scelta sensata per la batteria ricaricabile via USB-C.
Il produttore la dichiara in grado di durare tutto l’inverno, cosa che non abbiamo potuto verificare. Il cavo non è in confezione, una piccola economia che stona con il prezzo.
Il nome wireless dice la verità a metà: il sensore è libero da fili, il ricevitore no. Richiede alimentazione continua a 230 V e connessione Wi-Fi, quindi non può andare a batterie.
La soluzione più pratica è montarlo accanto alla caldaia, dove basta una semplice presa e non servono cavi fino al vecchio punto del termostato.
Se la presa non c’è, o se i morsetti non rientrano tra le cose che si toccano a cuor leggero, l’elettricista va messo in conto. Non è una colpa del prodotto, è un costo da sommare.
Superato questo passaggio la configurazione è lineare: l’app tado° (servono almeno iOS 16.4 o Android 9) adatta le istruzioni all’impianto e basta associare i dispositivi.
Il Wi-Fi serve per configurare, comandare da remoto e usare le funzioni smart; le programmazioni orarie, dichiara il produttore, restano salvate sui dispositivi e continuano a funzionare anche se la rete cade.
Sul fronte compatibilità, tado° dichiara il 95% degli impianti: caldaie a relè o OpenTherm, pavimento radiante ad acqua e pompe di calore (per queste esiste, venduto a parte, l’Ottimizzatore Pompa di Calore X).
Il condizionatore resta fuori, perché la linea X gestisce solo il riscaldamento. Tra le alternative da confrontare c’è il termostato Netatmo.
L’app è la parte migliore del sistema, i dispositivi ne sono lo strumento. Nella versione gratuita, inclusa in ogni kit, si programmano accensioni e spegnimenti stanza per stanza e si cambia tutto anche da remoto.
Ci sono le Funzioni Rapide, per spegnere l’impianto o alzare subito la temperatura, e la Modalità di controllo, che spiega al sistema cosa c’è dall’altra parte: una caldaia a gas (reattiva), un pavimento radiante (lento, da trattare con cautela) o una pompa di calore (che preferisce lavorare con continuità).
Anche senza abbonamento il riscaldamento tiene conto del meteo. Il sensore misura temperatura e umidità e, stando alle specifiche, non ha sensori di CO2 o particolato: si parla di comfort, non di analisi dell’aria.
Con Matter e Thread il sistema dialoga con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e SmartThings, per cui basta dire a uno smart speaker “imposta la cucina a 20 gradi”.
Le automazioni più interessanti stanno in AI Assist, che costa 3,99 euro al mese oppure 29,99 euro all’anno. Non è una cifra alta, ma è una spesa ricorrente da aggiungere al prezzo del kit.
In cambio arrivano il riscaldamento adattivo, che impara come reagisce ogni stanza e anticipa le accensioni, e la geolocalizzazione con preriscaldo, per non scaldare una casa vuota e trovarla calda al rientro.
Ci sono poi il rilevamento finestra aperta, la Modalità Vacanza, l’Energy Cockpit con consumi e costi per stanza, Care & Protect che segnala anomalie dell’impianto, la gestione multi-casa e il bilanciamento idraulico (solo con caldaia o pompa di calore autonoma e teste tado° su tutti i radiatori).
Nella generazione del 2023 il canone era di 2,99 euro e si chiamava Auto Assist: un euro in più, più funzioni.
Sui numeri serve prudenza. Il produttore dichiara fino al 55% di energia risparmiata in più con AI Assist, secondo modelli interni, e fino a 485 euro all’anno: è il 22% di una bolletta media europea da 2.208 euro, mentre il 22% è la media dei clienti tado° rilevata fino al 31 dicembre 2023. Una media applicata a un’altra media, non una garanzia.
Il kit di base funziona da solo, ma il sistema dà il meglio con le Teste Termostatiche Intelligenti X.
Non sono indispensabili, però fanno la differenza: grazie a Room Link ogni stanza può chiedere calore per conto suo. La caldaia parte quando almeno una testa trova l’ambiente sotto temperatura e si ferma quando tutte sono soddisfatte, quindi il soggiorno non paga più per scaldare il bagno.
Le teste misurano 67 x 67 x 49 mm, hanno un display LCD touch con manopola meccanica, il blocco bambini e 6 adattatori compatibili con il 95% delle valvole.
Si montano senza toccare l’impianto idraulico, quindi senza rischio di perdite. La batteria è rimovibile e si ricarica via USB-C in circa 2 ore, una volta l’anno secondo il produttore. Anche qui il cavo non c’è.
Il prezzo è 69,99 euro in promozione (99,99 euro di listino). Un impianto da quattro stanze con quattro teste arriva a circa 430 euro con il kit in offerta e a circa 600 euro a prezzi di listino, più 29,99 euro all’anno se si attiva AI Assist.
Tado° termostato intelligente X (2ª gen.)
L’app chiara e l’installazione guidata, il sensore libero da fili e soprattutto la gestione stanza per stanza con le teste termostatiche sono i motivi per cui questo sistema ha senso. Con Matter e Thread si integra con i principali assistenti smart.
Il ricevitore vuole la corrente a 230 V, quindi "wireless" è vero solo per metà, e le funzioni più intelligenti passano da AI Assist, un canone da mettere in conto.
Il risparmio del 22% è una media dichiarata che non abbiamo potuto verificare con un test abbastanza lungo.
Il tado° Termostato Intelligente X (2ª gen.) è la scelta giusta per chi ha caldaia autonoma o pompa di calore e più stanze usate in modo diverso.
Il kit wireless costa 199,99 euro di listino, circa 150 euro in promozione, e con quattro teste si sale a circa 430 euro.
Su una spesa di riscaldamento di 800 euro, il 22% corrisponderebbe a 176 euro l’anno, circa 146 al netto di AI Assist: il rientro richiederebbe circa tre stagioni, sempre che la promessa regga.
Con impianto centralizzato o un solo ambiente da scaldare, meglio un termostato più semplice: la guida ai migliori termostati Wi-Fi aiuta a scegliere.
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