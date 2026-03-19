Amazon, questo tablet è da comprare subito: 80% di sconto

Il TABWEE T80 è in offerta con un doppio sconto e risparmi più di 300 euro. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni e una batteria che dura per tutto il giorno.

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Per acquistare un tablet da utilizzare in casa per l’intrattenimento, oppure per studiare e leggere documenti, non bisogna spendere cifre esagerate, ma basta trovare il giusto modello. E soprattutto la giusta offerta. Come quella disponibile da oggi su Amazon per il Tabwee T80, tablet lowcost disponibile con un doppio sconto incredibile. Al prezzo di 399,99 euro devi applicare un primo sconto del 45% e poi un secondo coupon che fa scendere il prezzo di altri 130 euro. Il risultato finale è un prezzo di soli 89,99 euro con uno sconto totale del 78%. Il risparmio supera di poco i 300 euro. Un’occasione lampo che non devi farti sfuggire: il numero di coupon è limitato e la promo può terminare da un momento all’altro. Approfitta subito della promo cliccando qui.

Tabwee T80

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Il tablet lowcost di TABWEE è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare veramente pochissimi giorni. Come per la maggior parte dei dispositivi disponibili su Amazon, anche per questo tablet hai quattordici giorni di tempo per fare il reso gratuito.

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Tabwee T80

Il Tabwee T80 è il classico tablet “da divano" con cui poter vedere film e serie TV, ma anche leggere documenti, oppure lavorare a progetti scolastici. Un tablet sicuramente economico, ma con grandi potenzialità. La scheda tecnica si basa su un display da 10 pollici ad alta risoluzione con alcune funzionalità avanzate per vedere al meglio i propri contenuti video preferiti. Le prestazioni sono assicurate dal un buon processore octa-core, 12 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Dotato anche di una fotocamera posteriore da 13 megapixel e di una fotocamera frontale da 8 megapixel utile per fare chiamate di lavoro mentre sei in viaggio. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi e si ricarica anche abbastanza velocemente. Una soluzione economica, ma molto utile da avere in casa. Inoltre, le dimensioni compatte lo rendono perfetto anche per essere utilizzato mentre sei in viaggio.

Tabwee T80