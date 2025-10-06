Libero
Amazon, questo è il tablet da comprare oggi: 75% di sconto

Da oggi su Amazon trovi il Tabwee T80 in promo con uno sconto del 75% e risparmi ben 240 euro su quello di listino. Costa poco e assicura ottime prestazioni.

Su Amazon si avvicina sempre di più la Festa delle Offerte Prime e tornano anche alcune delle promo più amate degli utenti. Come quella per il tablet Tabwee T80, modello economico che solo per pochissimi giorni trovi a un prezzo stracciato. Il merito è del doppio sconto presente in pagina che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi il 75% su quello di listino. Non si tratta né di un errore, né di una truffa, lo sconto totale è realmente così elevato. Il merito è del primo coupon del 50% a cui aggiungere un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 75 euro. Un’occasione da cogliere al volo: il numero di coupon è limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo tablet economico è quanto di meglio possa offrire in questo momento il mercato. Dotato di una buona scheda tecnica, è perfetto sia per l’intrattenimento sia per lo studio. Il merito è dello schermo da 10 pollici ad alta risoluzione, supportato da un buon processore e da 12 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte). Lo puoi usare anche per fare le videochiamate sfruttando la fotocamera frontale e la batteria dura per tutto il giorno. Un tablet economico ideale per la vita di tutti i giorni.

Tabwee T80

Tabwee T80

89,99 €329,99 € -240 € (-75%)

Tabwee T80: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il tablet lowcost Tabwee T80, da sempre uno dei più venduti su Amazon. Oggi è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e lo paghi solamente 89,99 euro. Al primo coupon del 50%, ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 75 euro. In questo modo lo sconto totale sfiora il 75% e risparmi ben 240 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del tablet è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, in modo da testarlo a fondo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo tablet economico.

Tabwee T80: le caratteristiche tecniche

Se il nome del tablet non ti dice molto, ti basta sapere che è uno dei più venduti nelle ultime settimane su Amazon e che ha ricevuto anche ottime recensioni, come si può vedere dalla pagina prodotto su Amazon. Un dispositivo progettato per la vita di tutti i giorni e che puoi utilizzare per fare tante cose differenti, dal vedere film e serie TV sdraiato sul divano, fino allo studiare e fare ricerche per gli esami e i compiti a scuola. Un tablet versatile e multifunzione che solo per oggi trovi a un prezzo stracciato.

La scheda tecnica de Tabwee T80 è quella tipica di un tablet economico, ma che assicura buone prestazioni. Si basa su un display da pollici ad alta risoluzione con cui poter vedere al meglio tutti i tuoi contenuti preferiti, dalla serie TV ai video su YouTube. Le prestazioni sono assicurate da un buon processore supportato da 4 gigabyte di RAM (più 8 gigabyte di RAM virtuale) e da 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Ha diverse funzioni molto utili nella vita di tutti i giorni. Ad esempio puoi dividere lo schermo per visualizzare due contenuti differenti contemporaneamente, oppure puoi fare videochiamate con i tuoi compagni di scuola e studiare insieme. Anche sul fronte della connettività ci sono buone notizie: è presente il jack per le cuffie e la porta USB per la ricarica. La batteria da 6000mAh ti accompagna per tutto il giorno.

