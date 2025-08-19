Amazon, questo è il tablet da comprare oggi: 80% di sconto

Il Tabwee T80 è in promo su Amazon con uno sconto del 78% e risparmi più di 350 euro. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni e una batteria che dura tutto il giorno.

Ci sono delle offerte su Amazon che sono talmente straordinarie da sembrare quasi delle truffe, ma in realtà sono reali e ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Come nel caso della promo disponibile oggi per il tablet Tabwee T80 che troviamo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. In pagina trovi un primo coupon che ti fa risparmiare ben 225 euro e poi un secondo buono sconto che ti fa risparmiare un altro 28%. Il risultato finale è uno sconto totale del 78% e risparmi più di 350 euro.

Il Tabwee T80 è il tablet ideale per ricominciare al meglio dopo le vacanze estive. Dotato di uno schermo da 10 pollici, assicura immagini in alta definizione ed è dotato di una super batteria che dura tutto il giorno. Non solo: nella confezione trovi anche un tastiera, un mouse e una penna Bluetooth che lo trasformano in un mini PC. Il dispositivo perfetto da portare a scuola e che solo per oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Non farti sfuggire questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Tabwee T80: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi il tablet Tabwee T80 in promo a un prezzo di 98,99 euro con uno sconto del 78% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 350 euro. Il prezzo finale è dovuto al primo coupon che ti fa risparmiare 225 euro e un secondo buono sconto che fa risparmiare un altro 28%. Un’offerta shock che solo Amazon sa assicurarti.

La disponibilità del tablet è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi. Non perdere questa opportunità e approfittane immediatamente cliccando sul banner qui in basso.

Tabwee T80: le caratteristiche tecniche

Il nome non vi dirà molto, ma questo è uno dei migliori tablet che puoi trovare su Amazon in questa fascia di prezzo. Anzi, vale molto più di quanto lo paghi grazie ai tanti accessori utili che trovi nella scatola.

Il Tabwee T80 si presenta con uno schermo da 10 pollici ad alta risoluzione con cui puoi fare un po’ di tutto: vedere film e serie TV seduto sul divano, lavorare a documenti e presentazioni oppure studiare con gli amici. Un dispositivo leggere e compatto che puoi portare nella borsa con te senza la paura di gravare sulla schiena. Il processore assicura buone prestazioni grazie anche ai 6 gigabyte di RAM (espandibile fino a 18 gigabyte utilizzando una scheda microSD) e ai 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte).

Non manca una fotocamera posteriore e una anteriore per fare le videochiamate e scattare foto di buona qualità. Il tablet è anche smart grazie alla presenza di Gemini, il nuovo assistente di Google che ti supporta in ogni momento della giornata con tante funzioni e strumenti utili, soprattutto per il mondo della scuola.

La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Come giù detto, nella confezione trovi anche utili accessori come tastiera, mouse e tablet che trasformano il tablet in un mini-PC. Approfittane ora e non lasciarti sfuggire questa ottima promo.

