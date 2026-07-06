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ZIOVO Z168, tablet 10 pollici Android 15 con 30GB RAM, 128GB espandibili, WiFi 5G e batteria 8000 mAh è in sconto del 60%.

Amazon

Hai bisogno di un tablet versatile per studiare, lavorare da remoto o seguire film e serie in streaming senza spendere cifre da top di gamma? Oggi su Amazon il ZIOVO Tablet 10 Pollici Android 15 è proposto con uno sconto del 60%, abbinato a 30GB di RAM complessivi, 128GB di archiviazione espandibile e una dotazione completa di accessori per trasformarlo in un vero mini-notebook.

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Questo modello punta su un mix di prestazioni, autonomia e produttività: il sistema Android 15 con processore octa-core da 2,0 GHz è pensato per gestire app e multitasking in modo fluido, mentre la grande memoria interna espandibile permette di conservare documenti, video e lezioni senza pensieri. La batteria da 8000 mAh è calibrata per coprire l’intera giornata tra studio, lavoro e svago, e la presenza di tastiera Bluetooth, mouse e custodia lo rende subito pronto per la produttività in mobilità.

ZIOVO Tablet 10 Pollici Android 15 in offerta: sconto del 60% sul prezzo di listino

Con questa promozione il ZIOVO Tablet 10 Pollici Android 15 scende a 119,99€, una cifra particolarmente aggressiva considerando la dotazione di 30GB RAM totali, 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB e il corredo di accessori inclusi. A questa fascia di prezzo è difficile trovare tablet con Android 15, processore octa-core da 2,0 GHz e certificazione Widevine L1 per lo streaming in HD delle principali piattaforme.

In più, il modello supporta il WiFi dual band 2,4/5 GHz e il Bluetooth 5.0, così da assicurare una buona esperienza online e connessioni stabili a cuffie e accessori. L’acquisto beneficia dei consueti vantaggi della piattaforma Amazon, inclusa la facilità di gestione di spedizione e reso. Se stai cercando un dispositivo tuttofare dal costo contenuto, il ZIOVO Tablet 10 Pollici Android 15 è disponibile con uno sconto del 60% e rappresenta una delle offerte più interessanti del momento nella sua categoria.

Il tablet ZIOVO con Android 15, 30GB RAM e batteria da 8000 mAh

Se passi molte ore tra documenti, streaming e videolezioni, un dispositivo che unisce buone specifiche tecniche e accessori inclusi può semplificarti la giornata e ridurre la necessità di portare in giro un portatile vero e proprio. Questo tablet punta proprio su questo equilibrio tra potenza, autonomia e flessibilità d’uso.

Android 15 con processore octa-core T310 a 2,0 GHz : offre un sistema aggiornato, sicuro e reattivo, ideale per gestire più app, videoconferenze e attività quotidiane senza rallentamenti evidenti.

: offre un sistema aggiornato, sicuro e reattivo, ideale per gestire più app, videoconferenze e attività quotidiane senza rallentamenti evidenti. 30GB RAM (8GB fisici + 22GB virtuali) e 128GB di archiviazione espandibile fino a 1TB : puoi tenere con te grandi librerie di file, video e contenuti per studio e lavoro, evitando di ricorrere continuamente al cloud.

: puoi tenere con te grandi librerie di file, video e contenuti per studio e lavoro, evitando di ricorrere continuamente al cloud. Certificazione Widevine L1 e modalità protezione occhi : consente di guardare contenuti in streaming in HD su piattaforme come YouTube, Hulu e Prime Video, riducendo allo stesso tempo l’affaticamento visivo grazie al filtro luce blu.

: consente di guardare contenuti in streaming in HD su piattaforme come YouTube, Hulu e Prime Video, riducendo allo stesso tempo l’affaticamento visivo grazie al filtro luce blu. WiFi 2,4/5 GHz e Bluetooth 5.0 : garantiscono connessioni di rete più veloci e stabili e un abbinamento affidabile con cuffie, speaker e altri dispositivi wireless, utile sia in casa che in mobilità.

: garantiscono connessioni di rete più veloci e stabili e un abbinamento affidabile con cuffie, speaker e altri dispositivi wireless, utile sia in casa che in mobilità. Riconoscimento facciale e fotocamere da 8MP e 5MP : aumentano la sicurezza nell’accesso al dispositivo e rendono più comode le videochiamate, oltre a permettere la scansione rapida di documenti e la registrazione di momenti importanti.

: aumentano la sicurezza nell’accesso al dispositivo e rendono più comode le videochiamate, oltre a permettere la scansione rapida di documenti e la registrazione di momenti importanti. Batteria da 8000 mAh : è pensata per coprire l’intera giornata tra lezioni online, navigazione e intrattenimento, riducendo al minimo la necessità di ricariche fuori casa.

: è pensata per coprire l’intera giornata tra lezioni online, navigazione e intrattenimento, riducendo al minimo la necessità di ricariche fuori casa. Set 2 in 1 con tastiera Bluetooth, mouse e custodia: trasforma il tablet in una postazione di lavoro compatta, ideale per chi scrive molto, lavora in smart working o studia usando app di produttività.

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FAQ Il tablet ZIOVO da 10 pollici supporta l’espansione della memoria? Sì, oltre ai 128GB integrati puoi aggiungere una scheda TF fino a 1TB per aumentare lo spazio di archiviazione. Posso usare il tablet ZIOVO per lo streaming in HD? Sì, il dispositivo è certificato Widevine L1 e consente lo streaming in HD da piattaforme come YouTube, Hulu e Prime Video. Il tablet ZIOVO è adatto per lavorare e scrivere documenti? Sì, grazie alla tastiera Bluetooth, al mouse incluso e alla RAM da 30GB complessivi è indicato per produttività e smart working. Quanto dura la batteria del tablet ZIOVO da 10 pollici? La batteria da 8000 mAh, abbinata a Android 15 ottimizzato, è pensata per coprire una giornata intera di uso misto tra studio, lavoro e intrattenimento.