Incredibile 60% di sconto sul tablet Android completo di accessori
ZIOVO Tablet 10 Pollici Android 15, device 2 in 1 con 30GB RAM, 128GB espandibili e batteria da 8000 mAh è in sconto del 60%.
Lavoro da remoto, didattica online, streaming e social su un unico dispositivo: se il vecchio tablet arranca, è il momento di pensare a un upgrade serio senza svenarti. Oggi il ZIOVO Tablet 10 Pollici è proposto con uno sconto del 60%, una cifra che lo rende estremamente interessante per chi cerca un device versatile per studio, intrattenimento e lavoro leggero.
Questo modello punta su un mix di potenza, autonomia e dotazione completa. Il sistema Android 15 con processore octa-core T310 a 2,0 GHz è pensato per mantenere fluida l’esperienza tra app, video in alta definizione e riunioni online, mentre la piattaforma Gemini AI apre la strada a funzioni avanzate come traduzioni simultanee, generazione di contenuti e assistenza smart nelle attività quotidiane. La batteria da 8000 mAh e il formato 2 in 1 con tastiera e mouse lo rendono una soluzione concreta per chi vuole sostituire il portatile in molte situazioni di tutti i giorni.
ZIOVO Tablet 10 Pollici in offerta su Amazon con il 60% di sconto
In questo momento il ZIOVO Tablet 10 Pollici è disponibile a 119,99€, con un taglio di prezzo pari al 60% rispetto al listino: un valore particolarmente aggressivo per un 10 pollici Android 15 con dotazione 2 in 1 completa. A questa cifra è difficile trovare tablet con 30GB di RAM complessiva (8GB fisici più 22GB espandibili), 128GB di archiviazione interna espandibile fino a 1TB via scheda TF e certificazione Widevine L1 per lo streaming in HD delle principali piattaforme. Considerando la fascia, il rapporto tra specifiche e costo lo posiziona tra le proposte più interessanti per chi vuole un device tuttofare, con la possibilità di approfittare dello ZIOVO Tablet 10 Pollici in sconto del 60% finché la promo resta attiva.
Il tablet ZIOVO con Android 15, 30GB di RAM e batteria da 8000 mAh
Se passi molte ore tra documenti, video e navigazione, hai bisogno di un tablet che non si blocchi e che arrivi a fine giornata senza ricariche forzate. Questo modello ZIOVO nasce proprio per dare più margine a chi studia, lavora o si intrattiene spesso in mobilità.
- Android 15 con processore octa-core T310 a 2,0 GHz: offre un ambiente aggiornato, sicuro e reattivo, così puoi gestire app di produttività, social e streaming senza rallentamenti, anche con più attività in parallelo.
- Gemini AI integrata: ti aiuta a velocizzare traduzioni, riassunti e creazione di testi o immagini, trasformando il tablet in un assistente smart per studio, lavoro e creatività, con comandi vocali naturali che riducono il tempo passato sulla tastiera.
- 30GB RAM + 128GB ROM espandibili fino a 1TB: la memoria abbondante riduce i blocchi in multitasking e ti permette di archiviare migliaia di foto, video in alta definizione e documenti senza dover cancellare continuamente contenuti.
- Widevine L1 e modalità protezione occhi: puoi guardare contenuti in streaming in qualità HD su servizi come YouTube e Amazon Prime Video, mentre il filtro per la luce blu e la regolazione della temperatura colore rendono più confortevole l’uso prolungato, ad esempio per maratone di serie TV o sessioni di studio serali.
- WiFi dual band 2,4G/5G e Bluetooth 5.0: la connessione più stabile e veloce ti aiuta nelle videochiamate, nel cloud e nel gaming leggero, mentre il Bluetooth aggiornato migliora l’affidabilità con cuffie, speaker e altri accessori wireless.
- Riconoscimento facciale e fotocamere 8MP + 5MP: l’accesso con il volto rende più rapido e sicuro sbloccare il tablet, la fotocamera posteriore permette di acquisire documenti in modo leggibile, mentre la frontale da 5MP con funzioni di bellezza AI è pensata per videolezioni e riunioni su piattaforme come Zoom.
- Batteria da 8000 mAh: garantisce diverse ore di utilizzo tra studio, intrattenimento e lavoro, riducendo l’ansia da presa elettrica quando sei fuori casa o ti sposti tra aula, ufficio e mezzi pubblici.
- Configurazione 2 in 1 con tastiera e mouse: trasforma il tablet in una piccola postazione di lavoro portatile, permettendoti di scrivere testi lunghi, email e documenti con più comodità rispetto al touch, e rendendo più agevoli le attività scolastiche o l’uso da ufficio leggero.
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ZIOVO Tablet 10 Pollici, 60% di sconto e dotazione 2 in 1 completa: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.
FAQ
Sì, il tablet è certificato Widevine L1 e consente lo streaming di contenuti in HD sulle principali piattaforme compatibili.
Dispone di 128GB di memoria interna ed è espandibile fino a 1TB tramite scheda TF, così puoi archiviare molti file e contenuti multimediali.
Sì, grazie alla fotocamera frontale da 5MP, al WiFi dual band 2,4G/5G e alle funzioni AI è indicato per videolezioni e riunioni in HD.
La confezione comprende tablet Z168, custodia, pellicola display, tastiera Bluetooth, mouse wireless, adattatore Type-C a USB, cavo Type-C e caricabatterie UE.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.