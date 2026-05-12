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Sconto del 67% e risparmio di oltre 200 euro sul tablet da 10'' con custodia antiurto e stand inclusi, Android 15 e AI. Offerta a 99,99€. Scopri e approfitta subito.

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L’offerta giusta per chi cerca un tablet economico ma completo: oggi l’UJJ Tablet 10 Pollici scende a un prezzo imperdibile, con uno sconto del 67% che lo rende tra le proposte più interessanti della sua fascia. Compatto, leggero e pronto all’uso, include anche una pratica custodia EVA antiurto con supporto girevole a 360° per studiare, lavorare e intrattenersi ovunque.

UJJ Tablet 10 Pollici

Questo modello punta su semplicità e immediatezza: la presenza di Android 15 con integrazione Gemini AI aiuta nelle attività quotidiane, dalla conversazione e traduzione in tempo reale alla creazione grafica, mentre lo schermo IPS 1280×800 con protezione per gli occhi garantisce una visione confortevole. La Wi‑Fi dual band 2.4G/5G e il Bluetooth 5.0 assicurano connessioni stabili a casa, a scuola o in ufficio.

UJJ Tablet 10 Pollici in offerta: sconto del 67%, risparmi circa 203 euro

L’affare è concreto: il prezzo crolla a 99,99€ grazie a uno sconto del 67%, con un risparmio di circa 203 euro rispetto al listino. Parliamo di una proposta che si colloca nella fascia entry-level con un rapporto qualità/prezzo davvero convincente per chi desidera un dispositivo affidabile per streaming, studio e navigazione. In questa fascia, l’inclusione di custodia antiurto e stand è un plus raro e molto utile.

Se stai cercando un’occasione concreta e subito fruibile, puoi portarti a casa l’UJJ Tablet 10 Pollici a soli 99,99€. Non risultano informazioni su coupon o pagamenti a rate: l’offerta che vedi è quella da cogliere adesso.

Il tablet UJJ con Android 15 e il supporto Widevine L1

Il cuore del dispositivo è un Octa‑Core fino a 2,0 GHz che, insieme a Android 15 e alla Gemini AI, rende più fluide le attività giornaliere e introduce funzioni smart come traduzione e riconoscimento immagini. La memoria è generosa per la fascia: 30GB (8+22) di RAM con 64GB di archiviazione e possibilità di espansione fino a 2TB via MicroSD/TF. Presente la certificazione GMS e il Widevine L1 per godere di streaming in HD sulle principali piattaforme.

Lo schermo IPS 1280×800 con filtro luce blu tutela la vista durante lo studio e la visione di contenuti. La batteria da 6000 mAh offre fino a 6 ore di utilizzo misto, mentre il comparto connettività include Wi‑Fi dual band 2.4G/5G e Bluetooth 5.0. Completano il quadro le fotocamere 5MP frontale e 8MP posteriore per videochiamate e scatti rapidi, e la custodia EVA antiurto con stand a 360° ideale per lezioni online e film. Nota: questo modello non supporta l’inserimento di SIM e si usa in Wi‑Fi.

UJJ Tablet 10 Pollici

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