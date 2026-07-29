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TECLAST P50, tablet Android 11" con display 90Hz, 32GB RAM espansa, 4G LTE e batteria da 8000mAh è in sconto del 43% con coupon extra.

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Se cerchi un tablet versatile per lavoro, studio e intrattenimento, ma non vuoi sforare il budget, questa promo merita attenzione: il TECLAST P50 è disponibile con uno sconto del 43%, un coupon da 20€ e un ulteriore 18% al check-out, con un prezzo finale che lo rende molto competitivo nella fascia medio-bassa Android, considerando dotazione e accessori inclusi.

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Questo tablet punta a offrire un esperienza completa senza costringerti a compromessi pesanti: il display da 11 pollici a 90Hz è pensato per chi guarda spesso film e serie, il chip octa-core Unisoc T7250 con supporto Gemini AI gestisce multitasking, streaming e giochi leggeri, mentre la grande batteria da 8000mAh e la struttura in metallo sottile lo rendono adatto a essere portato ovunque. La presenza di 4G LTE con dual SIM, WiFi 6, GPS multi-satellite e accessori come penna e custodia lo trasformano in un dispositivo pronto all’uso sia in mobilità che a casa.

TECLAST P50 in offerta su Amazon: sconto del 43% e coupon da 20€

Il TECLAST P50 scende a 169,99€ grazie a uno sconto del 43%, a cui si aggiunge un coupon da 20€ che rende il rapporto qualità/prezzo ancora più aggressivo per un tablet Android 11" con 4G LTE, WiFi 6 e 32GB di RAM totali (6GB fisici + memoria virtuale) abbinati a 128GB di archiviazione espandibile fino a 6TB. Nella fascia dei tablet economici, è una cifra particolarmente interessante considerando anche la scocca in metallo e la dotazione di accessori inclusi. In questa fascia di prezzo molti concorrenti rinunciano al 4G o alla frequenza di aggiornamento a 90Hz, mentre qui hai un pacchetto più completo. L’acquisto avviene su Amazon, con i consueti vantaggi in termini di spedizione e reso, e il prodotto è coperto da una garanzia limitata di tre anni offerta dal brand. Se ti interessa un dispositivo polivalente per contenuti multimediali, app e navigazione, il TECLAST P50 è disponibile con uno sconto del 43%.

Il tablet TECLAST con il display da 11 pollici a 90Hz e la batteria da 8000mAh

Questo modello nasce per chi ha bisogno di un unico dispositivo capace di passare dallo streaming al lavoro leggero senza rallentamenti e senza pensare troppo alla presa di corrente.

Android 16 con Gemini AI e chip Unisoc T7250 octa-core a 2GHz : la combinazione di processore a otto core e ottimizzazioni AI rende fluido il multitasking, accelera compiti come l’editing foto o le traduzioni in tempo reale e migliora la gestione delle risorse, utile per chi apre spesso più app insieme.

: la combinazione di processore a otto core e ottimizzazioni AI rende fluido il multitasking, accelera compiti come l’editing foto o le traduzioni in tempo reale e migliora la gestione delle risorse, utile per chi apre spesso più app insieme. Display IPS TDDI da 11 pollici a 90Hz con protezione occhi : la frequenza di aggiornamento elevata rende lo scorrimento più fluido nelle app e nei giochi, mentre la riduzione della luce blu è pensata per chi passa molte ore davanti allo schermo, riducendo l’affaticamento visivo.

: la frequenza di aggiornamento elevata rende lo scorrimento più fluido nelle app e nei giochi, mentre la riduzione della luce blu è pensata per chi passa molte ore davanti allo schermo, riducendo l’affaticamento visivo. Certificazione Widevine L1 e supporto ai principali servizi streaming : poter accedere in HD a piattaforme come Google, Netflix, YouTube, Hulu e Prime Video significa sfruttare davvero lo schermo grande per film e serie, non solo per la navigazione web.

: poter accedere in HD a piattaforme come Google, Netflix, YouTube, Hulu e Prime Video significa sfruttare davvero lo schermo grande per film e serie, non solo per la navigazione web. 32GB RAM totali e 128GB di storage espandibile fino a 6TB : la memoria combinata (RAM fisica più virtuale) aiuta a mantenere reattive le app aperte, mentre la possibilità di espansione massiccia via scheda TF è l’ideale per chi archivia molti video, file di lavoro o giochi offline.

: la memoria combinata (RAM fisica più virtuale) aiuta a mantenere reattive le app aperte, mentre la possibilità di espansione massiccia via scheda TF è l’ideale per chi archivia molti video, file di lavoro o giochi offline. Dual SIM 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5 e GPS multiplo : con le reti mobili e il WiFi 6 hai connessioni più stabili e veloci in casa, in ufficio e in viaggio, mentre il supporto a A-GPS, BeiDou, GLONASS e Galileo garantisce una localizzazione precisa per mappe e navigazione.

: con le reti mobili e il WiFi 6 hai connessioni più stabili e veloci in casa, in ufficio e in viaggio, mentre il supporto a A-GPS, BeiDou, GLONASS e Galileo garantisce una localizzazione precisa per mappe e navigazione. Batteria da 8000mAh e corpo in metallo sottile da 8mm : l’ampia capacità permette di affrontare giornate intense tra streaming, studio e social senza ricaricare di continuo, mentre peso e spessore contenuti favoriscono la portabilità in borsa o nello zaino.

: l’ampia capacità permette di affrontare giornate intense tra streaming, studio e social senza ricaricare di continuo, mentre peso e spessore contenuti favoriscono la portabilità in borsa o nello zaino. Accessori inclusi: penna, custodia, pellicola e altro : avere penna, cover, caricatore, cavo Type-C, pellicola e perno SIM già in confezione significa essere operativi da subito, senza dover acquistare accessori separati.

: avere penna, cover, caricatore, cavo Type-C, pellicola e perno SIM già in confezione significa essere operativi da subito, senza dover acquistare accessori separati. Funzioni avanzate: schermo diviso, finestre fluttuanti, proiezione wireless: la modalità multi-finestra e il mirroring su TV o monitor rendono più comodo lavorare su documenti, seguire lezioni online o gestire notifiche mentre si guarda un video.

TECLAST P50 169,99 € -43% 299,99 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

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TECLAST P50, offerta lampo con sconto del 43% e coupon extra: Approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il tablet TECLAST P50 supporta le reti 4G per navigare fuori casa? Sì, integra dual SIM con supporto alle reti 4G LTE e chiamate VoLTE per usare dati e telefono in mobilità. Quanto dura la batteria del tablet TECLAST P50 con uso misto? La batteria da 8000mAh è pensata per durare più giorni con uso moderato tra streaming, studio e navigazione. Posso usare il TECLAST P50 per guardare Netflix e altri servizi in HD? Sì, grazie alla certificazione Widevine L1 può riprodurre contenuti in alta definizione su Netflix e altre piattaforme compatibili. La memoria del TECLAST P50 è espandibile con scheda microSD? Sì, oltre ai 128GB interni puoi espandere lo spazio di archiviazione fino a 6TB tramite scheda TF.