Il tablet TECLAST P50 oggi in sconto del 43% su Amazon
TECLAST P50, tablet Android 11" con display 90Hz, 32GB RAM espansa, 4G LTE e batteria da 8000mAh è in sconto del 43% con coupon extra.
Se cerchi un tablet versatile per lavoro, studio e intrattenimento, ma non vuoi sforare il budget, questa promo merita attenzione: il TECLAST P50 è disponibile con uno sconto del 43%, un coupon da 20€ e un ulteriore 18% al check-out, con un prezzo finale che lo rende molto competitivo nella fascia medio-bassa Android, considerando dotazione e accessori inclusi.
Questo tablet punta a offrire un esperienza completa senza costringerti a compromessi pesanti: il display da 11 pollici a 90Hz è pensato per chi guarda spesso film e serie, il chip octa-core Unisoc T7250 con supporto Gemini AI gestisce multitasking, streaming e giochi leggeri, mentre la grande batteria da 8000mAh e la struttura in metallo sottile lo rendono adatto a essere portato ovunque. La presenza di 4G LTE con dual SIM, WiFi 6, GPS multi-satellite e accessori come penna e custodia lo trasformano in un dispositivo pronto all’uso sia in mobilità che a casa.
TECLAST P50 in offerta su Amazon: sconto del 43% e coupon da 20€
Il TECLAST P50 scende a 169,99€ grazie a uno sconto del 43%, a cui si aggiunge un coupon da 20€ che rende il rapporto qualità/prezzo ancora più aggressivo per un tablet Android 11" con 4G LTE, WiFi 6 e 32GB di RAM totali (6GB fisici + memoria virtuale) abbinati a 128GB di archiviazione espandibile fino a 6TB. Nella fascia dei tablet economici, è una cifra particolarmente interessante considerando anche la scocca in metallo e la dotazione di accessori inclusi. In questa fascia di prezzo molti concorrenti rinunciano al 4G o alla frequenza di aggiornamento a 90Hz, mentre qui hai un pacchetto più completo. L’acquisto avviene su Amazon, con i consueti vantaggi in termini di spedizione e reso, e il prodotto è coperto da una garanzia limitata di tre anni offerta dal brand. Se ti interessa un dispositivo polivalente per contenuti multimediali, app e navigazione, il TECLAST P50 è disponibile con uno sconto del 43%.
Il tablet TECLAST con il display da 11 pollici a 90Hz e la batteria da 8000mAh
Questo modello nasce per chi ha bisogno di un unico dispositivo capace di passare dallo streaming al lavoro leggero senza rallentamenti e senza pensare troppo alla presa di corrente.
- Android 16 con Gemini AI e chip Unisoc T7250 octa-core a 2GHz: la combinazione di processore a otto core e ottimizzazioni AI rende fluido il multitasking, accelera compiti come l’editing foto o le traduzioni in tempo reale e migliora la gestione delle risorse, utile per chi apre spesso più app insieme.
- Display IPS TDDI da 11 pollici a 90Hz con protezione occhi: la frequenza di aggiornamento elevata rende lo scorrimento più fluido nelle app e nei giochi, mentre la riduzione della luce blu è pensata per chi passa molte ore davanti allo schermo, riducendo l’affaticamento visivo.
- Certificazione Widevine L1 e supporto ai principali servizi streaming: poter accedere in HD a piattaforme come Google, Netflix, YouTube, Hulu e Prime Video significa sfruttare davvero lo schermo grande per film e serie, non solo per la navigazione web.
- 32GB RAM totali e 128GB di storage espandibile fino a 6TB: la memoria combinata (RAM fisica più virtuale) aiuta a mantenere reattive le app aperte, mentre la possibilità di espansione massiccia via scheda TF è l’ideale per chi archivia molti video, file di lavoro o giochi offline.
- Dual SIM 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5 e GPS multiplo: con le reti mobili e il WiFi 6 hai connessioni più stabili e veloci in casa, in ufficio e in viaggio, mentre il supporto a A-GPS, BeiDou, GLONASS e Galileo garantisce una localizzazione precisa per mappe e navigazione.
- Batteria da 8000mAh e corpo in metallo sottile da 8mm: l’ampia capacità permette di affrontare giornate intense tra streaming, studio e social senza ricaricare di continuo, mentre peso e spessore contenuti favoriscono la portabilità in borsa o nello zaino.
- Accessori inclusi: penna, custodia, pellicola e altro: avere penna, cover, caricatore, cavo Type-C, pellicola e perno SIM già in confezione significa essere operativi da subito, senza dover acquistare accessori separati.
- Funzioni avanzate: schermo diviso, finestre fluttuanti, proiezione wireless: la modalità multi-finestra e il mirroring su TV o monitor rendono più comodo lavorare su documenti, seguire lezioni online o gestire notifiche mentre si guarda un video.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
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TECLAST P50, offerta lampo con sconto del 43% e coupon extra: Approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
Sì, integra dual SIM con supporto alle reti 4G LTE e chiamate VoLTE per usare dati e telefono in mobilità.
La batteria da 8000mAh è pensata per durare più giorni con uso moderato tra streaming, studio e navigazione.
Sì, grazie alla certificazione Widevine L1 può riprodurre contenuti in alta definizione su Netflix e altre piattaforme compatibili.
Sì, oltre ai 128GB interni puoi espandere lo spazio di archiviazione fino a 6TB tramite scheda TF.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.