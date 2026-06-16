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TABWEE T80 Android 15 Tablet 10 Pollici, dispositivo economico ma completo con 12GB RAM, 128GB espandibili e batteria 6000mAh è in sconto del 45%.

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Hai bisogno di un tablet economico per studio, intrattenimento e attività quotidiane che non si blocchi alla prima app aperta? In questo momento il TABWEE T80 è proposto con uno sconto del 45%, una cifra che lo rende particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo versatile senza sforare il budget.

TABWEE T80

Questo tablet da 10 pollici punta tutto sul rapporto qualità/prezzo: offre 12GB di RAM complessivi (tra fisica e virtuale) per un multitasking fluido, una memoria da 128GB espandibile fino a 2TB per archiviare file e contenuti multimediali e un display HD con certificazione Widevine L1, ideale per lo streaming in alta qualità. La batteria da 6000mAh e il design leggero lo rendono adatto a essere portato ovunque, mentre funzioni smart come Gemini AI 3.0 e Google Lens lo trasformano in un assistente intelligente per studio, lavoro e tempo libero. In più, i 4 anni di garanzia offerti dal brand aggiungono una dose extra di sicurezza all’acquisto.

TABWEE T80 in offerta su Amazon con sconto del 45%

Il TABWEE T80 scende a un prezzo molto aggressivo per la sua fascia: oggi puoi portarti a casa il TABWEE T80 a soli 109,99€ grazie allo sconto del 45% sul prezzo di listino. Una cifra che solitamente si vede su tablet più basici, mentre qui hai un hardware più generoso, pensato per streaming, studio e navigazione senza rinunce. Se cerchi un dispositivo accessibile per la famiglia, per i più piccoli o come secondo schermo da divano, questa promo rappresenta una delle soluzioni più interessanti del momento.

Il tablet TABWEE con il display da 10 pollici e la batteria da 6000 mAh

Chi usa un tablet ogni giorno cerca soprattutto praticità: schermo comodo per leggere e guardare video, buona autonomia lontano dalla presa e funzioni smart che semplificano le attività di studio e lavoro. Il TABWEE T80 punta proprio su questi aspetti, offrendo dotazioni pensate per semplificare la vita digitale di tutta la famiglia.

Schermo IPS da 10 pollici con Widevine L1 : ti permette di guardare video in HD da piattaforme come Prime Video e YouTube con una resa più piacevole rispetto ai classici display entry level, ideale per film, serie e lezioni online.

: ti permette di guardare video in HD da piattaforme come Prime Video e YouTube con una resa più piacevole rispetto ai classici display entry level, ideale per film, serie e lezioni online. Modalità di protezione degli occhi : riduce l’affaticamento durante le sessioni prolungate, utile per bambini e adulti che leggono e studiano a lungo sullo schermo.

: riduce l’affaticamento durante le sessioni prolungate, utile per bambini e adulti che leggono e studiano a lungo sullo schermo. 12GB di RAM complessivi (4GB base + 8GB virtuali): garantiscono un multitasking più fluido, così puoi passare dalle app didattiche allo streaming e alla navigazione senza fastidiosi rallentamenti.

(4GB base + 8GB virtuali): garantiscono un multitasking più fluido, così puoi passare dalle app didattiche allo streaming e alla navigazione senza fastidiosi rallentamenti. 128GB di memoria interna espandibile fino a 2TB tramite scheda TF : hai spazio in abbondanza per salvare foto, e-book, appunti di studio, video e materiali di lavoro, senza dover cancellare continuamente file.

: hai spazio in abbondanza per salvare foto, e-book, appunti di studio, video e materiali di lavoro, senza dover cancellare continuamente file. Batteria da 6000mAh e design leggero : offre ore di utilizzo continuativo, ideale per viaggi in auto, treno o aereo, ma anche per l’intrattenimento quotidiano in casa senza dipendere sempre dal caricatore.

: offre ore di utilizzo continuativo, ideale per viaggi in auto, treno o aereo, ma anche per l’intrattenimento quotidiano in casa senza dipendere sempre dal caricatore. Gemini AI 3.0 : supporta spiegazioni dei compiti, riassunti di articoli e sessioni di domande e risposte vocali, una marcia in più per studenti e ragazzi che studiano con contenuti digitali.

: supporta spiegazioni dei compiti, riassunti di articoli e sessioni di domande e risposte vocali, una marcia in più per studenti e ragazzi che studiano con contenuti digitali. Gemini Live per conversazioni vocali in tempo reale : particolarmente utile per gli anziani che preferiscono parlare anziché digitare, rendendo il tablet più accessibile.

: particolarmente utile per gli anziani che preferiscono parlare anziché digitare, rendendo il tablet più accessibile. Google Lens integrato nella fotocamera : ti consente di riconoscere piante, animali o monumenti, tradurre menu e cartelli al volo, estrarre testi da documenti e trovare online prodotti simili a quelli che fotografi.

: ti consente di riconoscere piante, animali o monumenti, tradurre menu e cartelli al volo, estrarre testi da documenti e trovare online prodotti simili a quelli che fotografi. Certificazioni europee e Climate Partner : la presenza di certificazioni come CE, RoHS, WEEE, ERP, GS e REACH, insieme alla certificazione "Climate Partner", aggiunge un livello di affidabilità e attenzione all’ambiente raro in questa fascia di prezzo.

: la presenza di certificazioni come CE, RoHS, WEEE, ERP, GS e REACH, insieme alla certificazione "Climate Partner", aggiunge un livello di affidabilità e attenzione all’ambiente raro in questa fascia di prezzo. 4 anni di garanzia totale (2 anni standard + 2 anni extra): offrono una protezione superiore alla media, rendendo il tablet una scelta più sicura sul lungo periodo.

TABWEE T80

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FAQ Il tablet TABWEE T80 è adatto per streaming in HD su piattaforme come Prime Video? Sì, il TABWEE T80 ha un display HD da 10 pollici con certificazione Widevine L1, ideale per lo streaming di contenuti in alta definizione. Quanta memoria offre il TABWEE T80 e si può espandere? Il TABWEE T80 dispone di 128GB di memoria interna, espandibili fino a 2TB tramite scheda TF per archiviare molti file e contenuti multimediali. La batteria del TABWEE T80 quanto dura in uso quotidiano? La batteria da 6000mAh garantisce diverse ore di utilizzo continuo, ideale per viaggi, studio e intrattenimento senza ricariche frequenti. Che tipo di garanzia offre il tablet TABWEE T80? Il TABWEE T80 è coperto da 4 anni di garanzia totale, 2 anni standard più 2 anni di estensione gratuita offerti dal produttore.