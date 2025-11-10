Amazon, questo è il tablet da comprare subito: 80% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

miniseries/iStock

Può un tablet essere in offerta con uno sconto del 78% che ti permette di risparmiare quasi 400 euro? La risposta è sì e basta approfittare della promo lampo disponibile da oggi su Amazon per il tablet TABWEE. Infatti, lo troviamo sul sito di e-commerce con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: al primo coupon del 50%, ne puoi aggiungere un secondo che fa sprofondare il prezzo di un altro 28%. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare: può terminare da un momento all’altro.

Il tablet TABWEE protagonista della promo di oggi è un modello economico, ma dotato di una scheda tecnica molto interessante. Si basa su uno schermo da 10 pollici ad alta risoluzione su un processore che assicura delle buone prestazioni, supportato anche da un quantitativo elevato di RAM e di spazio di archiviazione. Un dispositivo tech anche molto compatto e che puoi portare in giro con te senza tanti problemi. Lo puoi utilizzare sia per vedere film e serie TV, ma anche per studiare mentre sei in viaggio o per lavorare a documenti di lavoro. Nella confezione, infatti, sono presenti anche utili accessori che lo rendono uno strumento di viaggio e di lavoro insostituibile.

Tablet TABWEE

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Tablet TABWEE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori promo che puoi trovare da oggi su Amazon. Il tablet Tabwee è disponibile a un prezzo di soli 109,99 euro, con un risparmio su quello di listino di ben 390 euro. Lo sconto totale è del 78% e si compone di un doppio coupon: al primo che fa scendere il prezzo di 250 euro, ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare un altro 28%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La promo non finisce qui. Nella confezione trovi utilissimi accessori: tastiera, mouse, stilo, custodia, supporto e vetro temperato.

Il tablet è già disponibile nei magazzini di Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Hai anche tantissimo tempo per testarne tutte le funzionalità: per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Un’ottima idea regalo lowcost in vista del Natale.

Tablet TABWEE

Tablet TABWEE: le caratteristiche tecniche

Uno dei tablet più ricercati e acquistati nelle ultime ore. Questo modello di TABWEE disponibile da oggi in promo su Amazon ha tutte le caratteristiche che si cercano in un dispositivo con questo prezzo. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo da 10 pollici ad alta risoluzione che puoi sfruttare al meglio per vedere film e serie TV con la miglior qualità possibile, anche grazie alla presenza di altoparlanti ad alte prestazioni. Le performance sono ottime, anche grazie agli 8 gigabyte di RAM (che possono diventare 24 GB grazie alla RAM virtuale) e ai 256 gigabyte di spazio di archiviazione (che puoi espandere fino a 4 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Non mancano delle fotocamera che ti permettono di scattare buone foto e all’occorrenza di fare videochiamate di lavoro. I sensori supportano anche Google Lens e le funzioni AI di Gemini, e potrai utilizzare la fotocamera per inquadrare oggetti e far partire direttamente una ricerca su Google.

La batteria dura per tutto il giorno, anche dopo un utilizzo intensivo. A bordo è presente Android 15 e Gemini con tutti i suoi strumenti di intelligenza artificiale che ti semplificano la vita. Non perdere questa ottima occasione e approfittane subito: le scorte sono limitate.

Tablet TABWEE