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Lavoro, studio a distanza e intrattenimento in movimento richiedono un dispositivo leggero ma abbastanza potente da gestire app, video e multitasking senza rallentamenti. In questo momento il tablet SUAAT S3 da 10 pollici è disponibile con uno sconto del 66%, scendendo a soli 99,99€ per un modello con Android 15, processore octa core e dotazione completa di accessori.

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Questo tablet è pensato per chi cerca un dispositivo versatile da usare ogni giorno: il nuovo Android 15 permette di personalizzare a fondo interfaccia e account, mentre il processore octa core fino a 2 GHz garantisce una buona fluidità tra app, giochi e automazione d’ufficio. Il display IPS FHD da 10 pollici offre immagini definite e colori ricchi, con filtro della luce blu per ridurre l’affaticamento visivo, mentre la combinazione di fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da 5 MP consente videochiamate nitide e scatti decorosi per l’uso quotidiano.

Tablet SUAAT S3 in offerta: sconto del 66% sul 10 pollici Android 15

La promo attuale rende il tablet SUAAT S3 particolarmente interessante nella fascia entry-level: grazie allo sconto del 66%, il prezzo scende a 99,99€, una cifra aggressiva per un modello da 10 pollici con Android 15, processore octa core e schermo FHD 1080p. Nella stessa fascia di prezzo è raro trovare un display di questa grandezza con risoluzione Full HD e funzioni avanzate come multi-finestra e controllo parentale integrate nel sistema.

Il dispositivo supporta Wi-Fi 5G e 2,4G, offrendo maggiore flessibilità nella connessione domestica o d’ufficio. La presenza della certificazione WideVine L1 consente di godersi contenuti video in alta definizione sulle piattaforme compatibili, mentre lo slot di espansione fino a 2 TB via scheda TF dà ampio margine per archiviare film, file di lavoro e giochi senza pensare subito alla memoria piena. Se cerchi un tablet per streaming, studio e navigazione web, il tablet SUAAT S3 con il 66% di sconto rappresenta un buon compromesso tra prezzo e funzionalità.

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Approfitta dello sconto sul tablet SUAAT S3

Il tablet SUAAT con il display IPS FHD da 10 pollici e Android 15

Se ti serve un dispositivo per studiare, lavorare in mobilità o intrattenerti senza affidarti sempre al PC, questo tablet punta proprio a semplificare la gestione quotidiana di app, video e documenti.

Ultimo sistema Android 15 : offre un ambiente aggiornato con funzioni come multi-utente, multi-finestra, schermo condiviso e controllo parentale, ideale per chi condivide il tablet in famiglia o tra lavoro e tempo libero.

: offre un ambiente aggiornato con funzioni come multi-utente, multi-finestra, schermo condiviso e controllo parentale, ideale per chi condivide il tablet in famiglia o tra lavoro e tempo libero. Processore octa core fino a 2,0 GHz : permette di aprire più app, giocare e gestire attività di automazione d’ufficio con una buona reattività, riducendo i rallentamenti tipici dei modelli più datati.

: permette di aprire più app, giocare e gestire attività di automazione d’ufficio con una buona reattività, riducendo i rallentamenti tipici dei modelli più datati. Certificazione WideVine L1 e Play Store : consente di scaricare liberamente le app dal Play Store e di godere di contenuti video in alta definizione sulle piattaforme compatibili, migliorando l’esperienza di streaming.

: consente di scaricare liberamente le app dal Play Store e di godere di contenuti video in alta definizione sulle piattaforme compatibili, migliorando l’esperienza di streaming. Display IPS FHD da 10 pollici : supporta riproduzione video 1080p con immagine nitida, colori ricchi e filtro luce blu per limitare l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di lettura o visione.

: supporta riproduzione video 1080p con immagine nitida, colori ricchi e filtro luce blu per limitare l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di lettura o visione. Doppia fotocamera 5 MP + 8 MP : garantisce videochiamate abbastanza definite e foto adeguate per uso social e ricordi quotidiani, con possibilità di applicare filtri e modifiche direttamente dall’album.

: garantisce videochiamate abbastanza definite e foto adeguate per uso social e ricordi quotidiani, con possibilità di applicare filtri e modifiche direttamente dall’album. Privacy e personalizzazione avanzate: la gestione degli account personali, i temi e le icone modificabili permettono di cucire il tablet sulle proprie esigenze, mantenendo separati dati e impostazioni tra più utenti.

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FAQ Il tablet SUAAT S3 supporta le app del Play Store? Sì, il tablet è dotato di Play Store integrato e permette di scaricare liberamente app e giochi. Che versione di Android monta il tablet SUAAT S3? Il tablet utilizza il sistema operativo Android 15 con funzioni come multi-utente, multi-finestra e controllo parentale. Il tablet SUAAT S3 è adatto per guardare film e serie in HD? Sì, grazie al display IPS FHD da 10 pollici e alla certificazione WideVine L1 è adatto allo streaming in alta definizione. Quanta memoria di archiviazione può avere il tablet SUAAT S3? La memoria interna da 64 GB può essere espansa tramite scheda TF fino a un massimo di 2 TB.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.