Amazon, scende a metà prezzo il tablet con AI completo di accessori
Android 15 con Gemini AI, 128GB espandibili e accessori inclusi: questo tablet è oggi protagonista di un’offerta tutta da scoprire su Amazon
Caccia a un tablet completo per studio, intrattenimento e produttività leggera? Su Amazon il tablet SKYEGG K16 scende al minimo con uno sconto del 50%. Un’occasione per portarsi a casa un dispositivo scattante, con uso fluido nelle attività quotidiane, buona autonomia e una dotazione ricca che include tastiera, mouse e custodia. Il tutto in un corpo in metallo piacevole al tatto e robusto, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare a un minimo di stile.
Il pacchetto è pensato per essere subito operativo: lo schermo da 10,1 pollici è adatto a navigazione e streaming, e grazie al supporto Widevine L1 la visione dei contenuti compatibili in alta definizione è assicurata. La connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.0 offre collegamenti stabili con accessori e reti di nuova generazione, mentre la batteria da 8000 mAh accompagna tranquillamente tra lavoro leggero, video e navigazione per buona parte della giornata.
Sconto del 50% per il tablet SKYEGG K16
L’offerta su Amazon porta il tablet SKYEGG K16 a 109,99 € con un ribasso del 50%. Significa un risparmio di oltre 100 € rispetto al prezzo di listino. Una promozione particolarmente allettante per chi desidera un tablet affidabile e già pronto all’uso grazie agli accessori inclusi, perfetto per lezioni online, email, video in streaming e svago quotidiano.
Se cerchi un dispositivo dal costo contenuto ma ben equipaggiato, questa è una finestra da cogliere finché disponibile.
Un tablet completo di accessori
Il cuore del tablet è Android 15 con supporto a Gemini AI nelle app compatibili, per un’esperienza aggiornata e moderna. La dotazione prevede 8 GB di RAM con espansione virtuale fino a 30 GB, processore Octa-Core 2.0 GHz e 128 GB di archiviazione espandibili fino a 2 TB via microSD: spazio e reattività non mancano, anche nel multitasking.
Il display IPS da 10,1" (1280×800) è perfetto per browsing e video; la certificazione Widevine L1 abilita lo streaming in alta definizione sulle piattaforme compatibili. Sul fronte connettività troviamo WiFi 6, Bluetooth 5.0 e proiezione wireless verso TV o monitor compatibili. La scocca in metallo dona solidità, mentre la batteria da 8000 mAh assicura ore di utilizzo continuativo. Completano la scheda le fotocamere da 8 MP (posteriore) e 5 MP (frontale), ideali per videochiamate e scatti rapidi.
Nella confezione sono inclusi tastiera, mouse e custodia, così da trasformare il tablet in un pratico mini‑notebook quando serve. Un set che rende il SKYEGG K16 particolarmente interessante per studenti e famiglie.
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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.