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Samsung Galaxy Tab A11+, tablet Wi-Fi con 8 GB di RAM, display a 90 Hz e audio Dolby: oggi è scontato del 27%.

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Tra lavoro, videochiamate e momenti di svago, passare da un’attività all’altra può richiedere un tablet reattivo e adatto anche all’intrattenimento. Il Samsung Galaxy Tab A11+ è disponibile con uno sconto del 27%.

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Il tablet abbina una CPU e una GPU potenziate a un design sottile e pulito, per un utilizzo pensato tanto per il lavoro quanto per il tempo libero. Il display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz punta a rendere più fluida la visione dei contenuti, mentre gli altoparlanti Quad con audio Dolby offrono un’esperienza sonora immersiva. La fotocamera frontale da 5 MP è indicata per videochiamate più nitide; inoltre, si può interagire con Gemini Live condividendo lo schermo o la fotocamera per chiedere informazioni su ciò che si vede.

Samsung Galaxy Tab A11+ in offerta: sconto del 27% oggi

Il prezzo attuale del Samsung Galaxy Tab A11+ a 299 euro è accompagnato da uno sconto del 27%. La scheda indica la versione Wi-Fi con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Le informazioni disponibili non specificano eventuali opzioni di pagamento a rate, vantaggi Prime, coupon o scadenza della promozione.

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Il tablet Samsung con il display a 90 Hz e gli altoparlanti Dolby

Se cerchi un dispositivo per alternare produttività e intrattenimento, alcune dotazioni del tablet puntano a rendere più comodo l’uso quotidiano:

CPU e GPU potenziate : secondo la descrizione, supportano prestazioni ottimali e un utilizzo senza interruzioni nelle attività di lavoro e svago.

: secondo la descrizione, supportano prestazioni ottimali e un utilizzo senza interruzioni nelle attività di lavoro e svago. Frequenza di aggiornamento a 90 Hz : il display fluido è pensato per rendere più piacevole la fruizione dei contenuti.

: il display fluido è pensato per rendere più piacevole la fruizione dei contenuti. Fotocamera frontale da 5 MP : può favorire videochiamate più nitide, con maggior dettaglio nelle conversazioni a distanza.

: può favorire videochiamate più nitide, con maggior dettaglio nelle conversazioni a distanza. Altoparlanti Quad con Dolby : il suono 3D è pensato per accompagnare film e altri contenuti; è presente anche un jack audio da 3,5 mm per cuffie cablate.

: il suono 3D è pensato per accompagnare film e altri contenuti; è presente anche un jack audio da 3,5 mm per cuffie cablate. Gemini Live : tenendo premuto il pulsante laterale si può condividere lo schermo o la fotocamera e chiedere risposte su ciò che si sta osservando.

: tenendo premuto il pulsante laterale si può condividere lo schermo o la fotocamera e chiedere risposte su ciò che si sta osservando. Ricarica Super Veloce da 25 W: la funzione è indicata per favorire un utilizzo prolungato e più pratico.

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FAQ Il Samsung Galaxy Tab A11+ supporta la connessione Wi-Fi? Sì, il titolo dell’offerta indica la versione Wi-Fi. Quanta RAM e memoria ha il tablet nell’offerta? Il titolo riporta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il Galaxy Tab A11+ ha un jack per cuffie cablate? Sì, la descrizione indica un jack audio da 3,5 mm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.