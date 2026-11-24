Galaxy Tab A11+, da oggi in offerta a un prezzo speciale su Amazon
Samsung Galaxy Tab A11+, tablet Wi-Fi con 8 GB di RAM, display a 90 Hz e audio Dolby: oggi è scontato del 27%.
Tra lavoro, videochiamate e momenti di svago, passare da un’attività all’altra può richiedere un tablet reattivo e adatto anche all’intrattenimento. Il Samsung Galaxy Tab A11+ è disponibile con uno sconto del 27%.
Il tablet abbina una CPU e una GPU potenziate a un design sottile e pulito, per un utilizzo pensato tanto per il lavoro quanto per il tempo libero. Il display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz punta a rendere più fluida la visione dei contenuti, mentre gli altoparlanti Quad con audio Dolby offrono un’esperienza sonora immersiva. La fotocamera frontale da 5 MP è indicata per videochiamate più nitide; inoltre, si può interagire con Gemini Live condividendo lo schermo o la fotocamera per chiedere informazioni su ciò che si vede.
Samsung Galaxy Tab A11+ in offerta: sconto del 27% oggi
Il prezzo attuale del Samsung Galaxy Tab A11+ a 299 euro è accompagnato da uno sconto del 27%. La scheda indica la versione Wi-Fi con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Le informazioni disponibili non specificano eventuali opzioni di pagamento a rate, vantaggi Prime, coupon o scadenza della promozione.
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Il tablet Samsung con il display a 90 Hz e gli altoparlanti Dolby
Se cerchi un dispositivo per alternare produttività e intrattenimento, alcune dotazioni del tablet puntano a rendere più comodo l’uso quotidiano:
- CPU e GPU potenziate: secondo la descrizione, supportano prestazioni ottimali e un utilizzo senza interruzioni nelle attività di lavoro e svago.
- Frequenza di aggiornamento a 90 Hz: il display fluido è pensato per rendere più piacevole la fruizione dei contenuti.
- Fotocamera frontale da 5 MP: può favorire videochiamate più nitide, con maggior dettaglio nelle conversazioni a distanza.
- Altoparlanti Quad con Dolby: il suono 3D è pensato per accompagnare film e altri contenuti; è presente anche un jack audio da 3,5 mm per cuffie cablate.
- Gemini Live: tenendo premuto il pulsante laterale si può condividere lo schermo o la fotocamera e chiedere risposte su ciò che si sta osservando.
- Ricarica Super Veloce da 25 W: la funzione è indicata per favorire un utilizzo prolungato e più pratico.
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FAQ
Sì, il titolo dell’offerta indica la versione Wi-Fi.
Il titolo riporta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria.
Sì, la descrizione indica un jack audio da 3,5 mm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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