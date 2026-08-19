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Lenovo Tab Plus, tablet Android 11,5 pollici 2K con batteria da 8600mAh, 8GB di RAM e 128GB espandibili: oggi è in offerta con sconto del 33%.

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Serve un tablet versatile per streaming, studio o lavoro leggero senza sforare il budget? Su Amazon il Lenovo Tab Plus è proposto con uno sconto del 33%, portando il prezzo a 219,00€ per un modello 11,5 pollici 2K pensato proprio per l’intrattenimento quotidiano.

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Anche senza funzioni esoteriche, questo tablet punta su ciò che conta davvero: uno schermo ampio e definito per vedere serie e video in alta qualità, una batteria molto capiente per coprire tutta la giornata di uso misto e una memoria interna già generosa che puoi espandere, così da non dover cancellare file o app di continuo.

Lenovo Tab Plus in offerta su Amazon: sconto del 33% a 219,00€

Con la promo in corso su Amazon puoi portarti a casa il Lenovo Tab Plus a soli 219,00€ grazie a uno sconto del 33% sul prezzo di listino. Un valore interessante per un tablet 11,5 pollici 2K che, in questa fascia, si posiziona come soluzione equilibrata per chi cerca buone prestazioni multimediali senza salire di prezzo verso i top di gamma.

La connettività include Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.2 e porta USB‑C, oltre al raro jack audio da 3,5 mm, utile per usare ancora le cuffie cablate. Il fatto che il dispositivo sia fornito con Android 14 o versioni successive lo rende già aggiornato sul fronte software, un punto a favore rispetto a molti rivali diretti. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte o variazione di prezzo sulla piattaforma.

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Approfitta ora del Lenovo Tab Plus in offerta

Il tablet Lenovo con il display 2K da 11,5 pollici e la grande batteria

Se vuoi sostituire il vecchio tablet lento con un modello più fluido per streaming, giochi leggeri e produttività base, questo dispositivo punta proprio a semplificarti la giornata.

Display 2K da 11,5" (2000×1200) a 90Hz : la risoluzione elevata e il refresh rate più alto rendono video, social e pagine web più nitidi e scorrevoli, migliorando il comfort visivo durante le sessioni prolungate.

: la risoluzione elevata e il refresh rate più alto rendono video, social e pagine web più nitidi e scorrevoli, migliorando il comfort visivo durante le sessioni prolungate. Luminosità fino a 400 nits : lo schermo resta leggibile anche in ambienti ben illuminati, così puoi usarlo comodamente vicino a finestre o sotto luci forti senza affaticare troppo gli occhi.

: lo schermo resta leggibile anche in ambienti ben illuminati, così puoi usarlo comodamente vicino a finestre o sotto luci forti senza affaticare troppo gli occhi. Batteria da 8600mAh con 12 ore di streaming : l’autonomia permette di coprire giornate intere tra contenuti video, navigazione e app, riducendo la necessità di ricariche frequenti.

: l’autonomia permette di coprire giornate intere tra contenuti video, navigazione e app, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Ricarica rapida da 45W (circa 90 minuti per tornare al top) : anche quando la batteria è scarica, bastano poco più di trenta minuti di carica per recuperare diverse ore di utilizzo.

: anche quando la batteria è scarica, bastano poco più di trenta minuti di carica per recuperare diverse ore di utilizzo. Processore MediaTek Helio G99 con 8GB di RAM : assicura fluidità nelle app quotidiane, multitasking più sereno e una buona esperienza di gioco con titoli non troppo pesanti.

: assicura fluidità nelle app quotidiane, multitasking più sereno e una buona esperienza di gioco con titoli non troppo pesanti. Storage da 128GB espandibile fino a 1TB con MicroSD : puoi archiviare film, serie, documenti e app senza preoccuparti subito dello spazio, e ampliare la memoria quando ne hai bisogno.

: puoi archiviare film, serie, documenti e app senza preoccuparti subito dello spazio, e ampliare la memoria quando ne hai bisogno. Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.2, USB‑C e jack audio 3,5 mm : hai tutte le connessioni essenziali per accessori moderni e cuffie tradizionali, senza dover ricorrere a adattatori.

: hai tutte le connessioni essenziali per accessori moderni e cuffie tradizionali, senza dover ricorrere a adattatori. Android 14 o versioni successive: il sistema operativo aggiornato offre maggiore sicurezza, funzioni moderne e una migliore compatibilità con le ultime app.

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Lenovo Tab Plus, approfitta subito dell’offerta lampo al 33% finché le scorte su Amazon lo permettono.

FAQ Il Lenovo Tab Plus è adatto per guardare film e serie TV? Sì, lo schermo 2K da 11,5" a 90Hz e la buona luminosità lo rendono adatto allo streaming quotidiano. Quanta autonomia offre il Lenovo Tab Plus con una carica? La batteria da 8600mAh garantisce fino a circa 12 ore di streaming continuo secondo le specifiche dichiarate. Posso espandere la memoria del Lenovo Tab Plus? Sì, oltre ai 128GB interni puoi aggiungere una MicroSD fino a 1TB. Il Lenovo Tab Plus ha ancora il jack per le cuffie cablate? Sì, il tablet include un jack audio da 3,5mm oltre a Bluetooth 5.2 e USB‑C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.