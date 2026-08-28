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Lavorare, studiare o intrattenersi in mobilità diventano difficili se devi affidarti a dispositivi lenti, con poco spazio e senza una vera tastiera per scrivere comodamente. In questi giorni il Gleeso Tablet è proposto con uno sconto del 40% che porta il prezzo a soli 89,99€, rendendolo una soluzione 2 in 1 particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo versatile senza spendere troppo.

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Il tablet Gleeso da 10 pollici punta su un mix di praticità e dotazione completa: sistema Android 16 con certificazione GMS per accedere liberamente alle app principali, modalità schermo diviso e controllo parentale per adattarsi sia all’uso lavorativo sia a quello familiare. La combinazione di ampia memoria, display IPS da 10,4 pollici con doppi altoparlanti e connettività WiFi 5G/Bluetooth 5.4 lo rende adatto tanto allo streaming in alta definizione quanto alla produttività quotidiana, grazie anche alla tastiera staccabile e alla custodia inclusa.

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La promozione in corso su Amazon rende il Gleeso Tablet particolarmente competitivo nella fascia dei dispositivi economici 2 in 1. A 89,99€ con uno sconto del 40%, offre una configurazione completa con tastiera, mouse, custodia, cuffie e stilo inclusi nella confezione, un pacchetto che spesso richiede acquisti separati su altri modelli. Grazie al supporto WiFi 2.4G/5G e alla certificazione Widevine L1, è pensato per chi vuole guardare contenuti in 1080p HD sulle principali piattaforme di streaming senza spendere cifre importanti.

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Il tablet Gleeso con il display FHD da 10,4 pollici e la memoria espandibile fino a 1TB

Se hai bisogno di un dispositivo leggero per lavoro, studio o intrattenimento, ma non vuoi rinunciare a uno schermo ampio e a tanto spazio per app, file e contenuti multimediali, questo tablet nasce proprio per coprire quel bisogno.

Android 16 con certificazione GMS : permette di installare e usare in modo fluido app come Netflix, YouTube e le principali piattaforme di streaming e produttività, con in più funzioni come lo schermo diviso e il controllo parentale per gestire meglio l’uso da parte dei più piccoli.

: permette di installare e usare in modo fluido app come Netflix, YouTube e le principali piattaforme di streaming e produttività, con in più funzioni come lo schermo diviso e il controllo parentale per gestire meglio l’uso da parte dei più piccoli. 24GB di RAM (3+21 virtuali) e 64GB di memoria : la grande dotazione di memoria consente di passare tra più app e attività senza rallentamenti evidenti, mentre lo spazio interno è sufficiente per documenti, app e una buona quantità di contenuti offline.

: la grande dotazione di memoria consente di passare tra più app e attività senza rallentamenti evidenti, mentre lo spazio interno è sufficiente per documenti, app e una buona quantità di contenuti offline. Espansione fino a 1TB con microSD : la possibilità di aggiungere una scheda di memoria fino a 1TB elimina la preoccupazione di restare senza spazio per film, serie, file di lavoro e materiale scolastico.

: la possibilità di aggiungere una scheda di memoria fino a 1TB elimina la preoccupazione di restare senza spazio per film, serie, file di lavoro e materiale scolastico. Display IPS da 10,4 pollici 1332×800 : lo schermo ampio e luminoso migliora la lettura di documenti, la visione di video e le video-lezioni, offrendo colori vividi e una buona resa dell’immagine da diverse angolazioni.

: lo schermo ampio e luminoso migliora la lettura di documenti, la visione di video e le video-lezioni, offrendo colori vividi e una buona resa dell’immagine da diverse angolazioni. Doppi altoparlanti intelligenti e jack audio 3,5 mm : l’audio più chiaro rende più piacevole guardare film o ascoltare audiolibri, mentre il jack dedicato consente di usare cuffie cablate anche durante la ricarica.

: l’audio più chiaro rende più piacevole guardare film o ascoltare audiolibri, mentre il jack dedicato consente di usare cuffie cablate anche durante la ricarica. Widevine L1, WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 5.4 : la certificazione per lo streaming in HD e la connessione veloce e stabile permettono di godersi film e serie in alta qualità, oltre a collegare rapidamente accessori wireless come cuffie o speaker.

: la certificazione per lo streaming in HD e la connessione veloce e stabile permettono di godersi film e serie in alta qualità, oltre a collegare rapidamente accessori wireless come cuffie o speaker. Set 2 in 1 con tastiera, mouse, stilo e custodia: trasformando il tablet in un mini laptop, scrivi mail, prendi appunti e partecipi a riunioni con più comfort rispetto al solo touchscreen, mantenendo al tempo stesso un ingombro ridotto in borsa o nello zaino.

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FAQ Il Gleeso Tablet supporta lo streaming in alta definizione su Netflix e altre app? Sì, grazie alla certificazione Widevine L1 il tablet consente di vedere contenuti in 1080p HD sulle principali piattaforme compatibili. Quanta memoria ha il Gleeso Tablet e fino a quanto posso espanderla? Il tablet dispone di 64GB di memoria interna e supporta schede microSD fino a 1TB per ampliare lo spazio di archiviazione. Il Gleeso Tablet è adatto anche per lavorare e prendere appunti? Sì, è un 2 in 1 con tastiera staccabile, mouse e stilo inclusi, ideale per scrivere, gestire documenti e seguire lezioni o riunioni. Il Gleeso Tablet è adatto ai bambini? Il tablet integra funzioni come il controllo parentale e la modalità schermo diviso, risultando adatto anche a un uso controllato da parte dei più piccoli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.