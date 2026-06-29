Amazon, super promo sul tablet Android completo: lo paghi meno di 100€
Gleeso Tablet Android 16 da 10 Pollici, soluzione 2 in 1 con tastiera, mouse, stilo, 20GB di RAM e batteria da 6000mAh al 37% di sconto.
Lavorare, studiare o seguire le lezioni da remoto con uno schermo piccolo può diventare stancante e poco produttivo. Oggi il Gleeso Tablet Android 16 ti permette di passare a un vero setup 2 in 1, con uno sconto del 37% che rende questo dispositivo particolarmente interessante per chi cerca un tablet che all’occorrenza diventa anche un mini laptop.
Questo modello punta sulla versatilità: sistema Android 16 con accesso alle principali app, schermo IPS da 10 pollici HD, configurazione di memoria potenziata con 20GB di RAM e archiviazione espandibile fino a 1TB. La presenza di tastiera staccabile, mouse, penna stylus e custodia lo rende adatto sia allo studio sia al lavoro in mobilità, mentre la batteria da 6000mAh, il supporto WiFi dual band 2.4G/5G e la certificazione Widevine L1 lo preparano a gestire senza problemi anche streaming e intrattenimento quotidiano.
Gleeso Tablet Android 16 da 10 pollici in offerta su Amazon: sconto del 37%
Con questa promozione puoi portarti a casa il Gleeso Tablet Android 16 a soli 94,99€, beneficiando di uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Nella fascia sotto i 100 euro è una proposta particolarmente aggressiva, considerando la dotazione completa di accessori e la memoria espandibile fino a 1TB con scheda TF.
Il tablet arriva già pronto all’uso come piccolo laptop portatile grazie alla tastiera inclusa, al mouse e alla penna stylus, così non devi acquistare nulla a parte per iniziare a scrivere documenti, prendere appunti o gestire email e file. Per chi cerca un dispositivo economico ma completo, il Gleeso Tablet Android 16 è disponibile con uno sconto del 37%, una cifra che lo rende competitivo rispetto ad altri modelli entry level della stessa categoria.
Il tablet Gleeso con lo schermo IPS da 10 pollici e la batteria da 6000mAh
Se ti serve un dispositivo unico per studiare, lavorare e intrattenerti, questo tablet punta proprio a risolvere il problema di dover passare continuamente tra più device.
- Schermo IPS da 10 pollici 1280×800: la diagonale ampia e la tecnologia IPS migliorano la leggibilità di documenti, slide e video, con colori più brillanti e una visione confortevole anche per maratone di studio o serie TV.
- Android 16: il sistema aggiornato ti garantisce accesso alle principali app come Netflix e YouTube, oltre a funzioni utili come la modalità a schermata divisa e il controllo parentale, così puoi adattare il tablet a lavoro, studio o uso familiare.
- 20GB di RAM e 64GB di archiviazione espandibile fino a 1TB: la combinazione tra memoria ampia e storage espandibile rende più fluida l’apertura di più app insieme e ti permette di conservare file pesanti, video e materiali di studio senza preoccuparti dello spazio.
- Doppia fotocamera 8MP + 5MP: la camera posteriore è sufficiente per foto e scansioni di documenti, mentre quella frontale da 5MP rende più nitide videochiamate e lezioni online.
- Widevine L1 con WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 5.4: puoi vedere contenuti in alta definizione sulle piattaforme di streaming e usufruire di una connessione più stabile, oltre a collegare rapidamente cuffie e periferiche wireless.
- Batteria da 6000mAh: l’autonomia generosa ti accompagna durante la giornata tra studio, smart working e streaming, riducendo la necessità di ricariche frequenti.
- Kit 2 in 1 con tastiera, mouse, penna e custodia: trasformi il tablet in un piccolo portatile, ideale per studenti e professionisti che lavorano in movimento e vogliono scrivere in modo più comodo rispetto al solo touchscreen.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Gleeso Tablet Android 16, approfitta subito dell’offerta lampo al 37% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
Sì, grazie allo schermo da 10 pollici, alla fotocamera frontale da 5MP e alla tastiera inclusa è indicato per lezioni online e compiti.
Il tablet offre 64GB interni ed è espandibile fino a 1TB tramite scheda TF, non inclusa nella confezione.
Sì, grazie allo schermo IPS HD e alla certificazione Widevine L1 puoi vedere contenuti in alta definizione sulle principali piattaforme di streaming.
Sì, sono inclusi tastiera staccabile, mouse, penna stylus, custodia protettiva, caricabatterie, cavo USB-C, cuffie e manuale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.