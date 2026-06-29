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Lavorare, studiare o seguire le lezioni da remoto con uno schermo piccolo può diventare stancante e poco produttivo. Oggi il Gleeso Tablet Android 16 ti permette di passare a un vero setup 2 in 1, con uno sconto del 37% che rende questo dispositivo particolarmente interessante per chi cerca un tablet che all’occorrenza diventa anche un mini laptop.

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Questo modello punta sulla versatilità: sistema Android 16 con accesso alle principali app, schermo IPS da 10 pollici HD, configurazione di memoria potenziata con 20GB di RAM e archiviazione espandibile fino a 1TB. La presenza di tastiera staccabile, mouse, penna stylus e custodia lo rende adatto sia allo studio sia al lavoro in mobilità, mentre la batteria da 6000mAh, il supporto WiFi dual band 2.4G/5G e la certificazione Widevine L1 lo preparano a gestire senza problemi anche streaming e intrattenimento quotidiano.

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Con questa promozione puoi portarti a casa il Gleeso Tablet Android 16 a soli 94,99€, beneficiando di uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Nella fascia sotto i 100 euro è una proposta particolarmente aggressiva, considerando la dotazione completa di accessori e la memoria espandibile fino a 1TB con scheda TF.

Il tablet arriva già pronto all’uso come piccolo laptop portatile grazie alla tastiera inclusa, al mouse e alla penna stylus, così non devi acquistare nulla a parte per iniziare a scrivere documenti, prendere appunti o gestire email e file. Per chi cerca un dispositivo economico ma completo, il Gleeso Tablet Android 16 è disponibile con uno sconto del 37%, una cifra che lo rende competitivo rispetto ad altri modelli entry level della stessa categoria.

Il tablet Gleeso con lo schermo IPS da 10 pollici e la batteria da 6000mAh

Se ti serve un dispositivo unico per studiare, lavorare e intrattenerti, questo tablet punta proprio a risolvere il problema di dover passare continuamente tra più device.

Schermo IPS da 10 pollici 1280×800 : la diagonale ampia e la tecnologia IPS migliorano la leggibilità di documenti, slide e video, con colori più brillanti e una visione confortevole anche per maratone di studio o serie TV.

: la diagonale ampia e la tecnologia IPS migliorano la leggibilità di documenti, slide e video, con colori più brillanti e una visione confortevole anche per maratone di studio o serie TV. Android 16 : il sistema aggiornato ti garantisce accesso alle principali app come Netflix e YouTube, oltre a funzioni utili come la modalità a schermata divisa e il controllo parentale, così puoi adattare il tablet a lavoro, studio o uso familiare.

: il sistema aggiornato ti garantisce accesso alle principali app come Netflix e YouTube, oltre a funzioni utili come la modalità a schermata divisa e il controllo parentale, così puoi adattare il tablet a lavoro, studio o uso familiare. 20GB di RAM e 64GB di archiviazione espandibile fino a 1TB : la combinazione tra memoria ampia e storage espandibile rende più fluida l’apertura di più app insieme e ti permette di conservare file pesanti, video e materiali di studio senza preoccuparti dello spazio.

: la combinazione tra memoria ampia e storage espandibile rende più fluida l’apertura di più app insieme e ti permette di conservare file pesanti, video e materiali di studio senza preoccuparti dello spazio. Doppia fotocamera 8MP + 5MP : la camera posteriore è sufficiente per foto e scansioni di documenti, mentre quella frontale da 5MP rende più nitide videochiamate e lezioni online.

: la camera posteriore è sufficiente per foto e scansioni di documenti, mentre quella frontale da 5MP rende più nitide videochiamate e lezioni online. Widevine L1 con WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 5.4 : puoi vedere contenuti in alta definizione sulle piattaforme di streaming e usufruire di una connessione più stabile, oltre a collegare rapidamente cuffie e periferiche wireless.

: puoi vedere contenuti in alta definizione sulle piattaforme di streaming e usufruire di una connessione più stabile, oltre a collegare rapidamente cuffie e periferiche wireless. Batteria da 6000mAh : l’autonomia generosa ti accompagna durante la giornata tra studio, smart working e streaming, riducendo la necessità di ricariche frequenti.

: l’autonomia generosa ti accompagna durante la giornata tra studio, smart working e streaming, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Kit 2 in 1 con tastiera, mouse, penna e custodia: trasformi il tablet in un piccolo portatile, ideale per studenti e professionisti che lavorano in movimento e vogliono scrivere in modo più comodo rispetto al solo touchscreen.

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FAQ Il Gleeso Tablet Android 16 è adatto per la didattica a distanza? Sì, grazie allo schermo da 10 pollici, alla fotocamera frontale da 5MP e alla tastiera inclusa è indicato per lezioni online e compiti. Quanto spazio di archiviazione supporta il Gleeso Tablet Android 16? Il tablet offre 64GB interni ed è espandibile fino a 1TB tramite scheda TF, non inclusa nella confezione. Posso usare il Gleeso Tablet Android 16 per guardare film in HD? Sì, grazie allo schermo IPS HD e alla certificazione Widevine L1 puoi vedere contenuti in alta definizione sulle principali piattaforme di streaming. Il Gleeso Tablet Android 16 include gli accessori per usarlo come portatile? Sì, sono inclusi tastiera staccabile, mouse, penna stylus, custodia protettiva, caricabatterie, cavo USB-C, cuffie e manuale.