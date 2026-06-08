Amazon, prezzo mai visto sul tablet per bambini completo di accessori
DMOAO Tablet Bambini 10 Pollici, tablet Android con 30GB RAM, Wi-Fi 6, custodia antiurto e supporto girevole è in offerta con sconto del 54%.
Quando i bambini iniziano a usare la tecnologia servono dispositivi robusti, semplici da gestire e abbastanza potenti da seguire la crescita delle loro esigenze digitali. Il DMOAO Tablet Bambini da 10 pollici arriva proprio in questa direzione e oggi è proposto con uno sconto del 54% che lo rende particolarmente interessante per chi cerca un tablet versatile per tutta la famiglia.
Questo modello combina un potente processore octa-core con ben 30GB di RAM complessivi e memoria espandibile, così da garantire fluidità nelle app educative, nello streaming e nei giochi. Lo schermo HD da 10,1 pollici è pensato per ridurre l’affaticamento degli occhi, mentre la custodia in EVA antiurto e il supporto girevole a 360° lo rendono adatto alle mani dei più piccoli ma anche comodo per gli adulti. I controlli parentali integrati permettono di gestire contenuti e tempi di utilizzo, trasformandolo in uno strumento adatto a ogni età, dall’apprendimento ai momenti di intrattenimento condiviso.
DMOAO Tablet Bambini in offerta: sconto del 54% sul prezzo di listino
In questa promozione il DMOAO Tablet Bambini viene proposto a 99,99€, con uno sconto del 54% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un tablet 10 pollici con dotazione tecnica completa, che in questa fascia di prezzo rappresenta un’alternativa competitiva rispetto a molti modelli entry-level pensati per i più piccoli. Se stai valutando un dispositivo condiviso tra bambini e adulti, il DMOAO Tablet Bambini è disponibile con uno sconto del 54%, rendendo più accessibile un prodotto con processore octa-core, 30GB di RAM e memoria espandibile fino a 2TB. L’offerta è soggetta a disponibilità, quindi conviene verificare il prezzo aggiornato prima dell’acquisto.
Il tablet per bambini con la custodia antiurto e lo schermo HD da 10 pollici
Per chi cerca un dispositivo adatto alle mani dei più piccoli ma utilizzabile anche dagli adulti, questo tablet punta su resistenza, praticità d’uso e un display abbastanza grande da studiare, guardare video e seguire lezioni online con comodità.
- Processore octa-core da 2,0 GHz e 30GB RAM (8GB + 22GB): garantiscono un multitasking fluido, con app educative, giochi leggeri e streaming che possono girare insieme senza rallentamenti, così il tablet resta reattivo anche nel tempo.
- 64GB di memoria UFS 4.0 espandibili fino a 2TB: puoi archiviare video educativi, cartoni, app e documenti senza dover cancellare continuamente contenuti, ideale per un uso familiare condiviso.
- Sistema Android 15 con miglioramenti su privacy e sicurezza: offre un ambiente più protetto per i bambini e una gestione più efficiente delle risorse grazie all’AI Resource Scheduling 2.0.
- Wi-Fi 6 con tecnologia OFDMA: assicura connessioni più stabili e veloci anche quando in casa sono collegati molti dispositivi, riducendo i lag durante le lezioni online o lo streaming.
- Schermo Retina HD da 10,1 pollici 1280 x 800: testi nitidi e colori vividi aiutano a seguire meglio la didattica digitale e a guardare video senza sforzo, con una progettazione pensata per ridurre l’affaticamento visivo.
- Doppia fotocamera 5MP frontale e 8MP posteriore: consente videochiamate tra genitori e figli e la partecipazione alle lezioni online, oltre a scattare foto per compiti e attività creative.
- Batteria da 6000 mAh: offre sessioni prolungate di studio, gioco e intrattenimento senza dover cercare continuamente una presa di corrente.
- Custodia in EVA resistente alle cadute: assorbe urti e colpi accidentali, con angoli rinforzati che proteggono il tablet dall’uso vivace tipico dei bambini.
- Supporto girevole a 360°: permette di posizionare il tablet all’angolazione migliore sia in orizzontale per film e cartoni sia in verticale per lettura e studio, lasciando le mani libere.
- Controlli parentali integrati: consentono di limitare il tempo di utilizzo e bloccare contenuti inadeguati, così puoi lasciare il tablet ai bambini con maggiore tranquillità.
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DMOAO Tablet Bambini, sconto del 54% e dotazione completa: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.
FAQ
Sì, grazie al processore octa-core, ai 30GB di RAM e alla memoria espandibile è adatto sia a bambini sia ad adulti.
Lo schermo è un 10,1 pollici Retina HD con risoluzione 1280 x 800, ideale per studio e intrattenimento.
Sì, include controlli parentali per limitare il tempo di utilizzo e bloccare contenuti non adatti ai bambini.
La custodia in EVA ad alta densità con angoli rinforzati è progettata per assorbire urti e cadute accidentali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.