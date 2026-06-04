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DMOAO Tablet 10 pollici, tablet Android 15 con 30 GB RAM, schermo FHD, Wi-Fi dual-band e batteria da 6000 mAh è in sconto del 50%.

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Serve un tablet versatile per studio, lavoro leggero e streaming, ma il budget è limitato e non vuoi scendere a compromessi su fluidità e memoria? In queste ore il DMOAO Tablet 10 Pollici è proposto con uno sconto del 50%, portando a casa un dispositivo completo con Android 15, ampia RAM e accessori inclusi a un prezzo decisamente aggressivo.

DMOAO Tablet 10 Pollici

Questo tablet combina un hardware equilibrato con un software aggiornato: il sistema Android 15 si affianca al processore T310 per garantire multitasking fluido tra app di produttività, streaming in Full HD e social. Lo schermo da 10,1 pollici con certificazione Widevine L1 consente di vedere video in alta definizione, mentre la batteria da 6000 mAh e il corpo sottile e leggero lo rendono adatto a chi si sposta spesso. Completano il quadro la memoria espandibile fino a 2 TB e il set di accessori che lo trasforma all’occorrenza in un piccolo portatile.

DMOAO Tablet 10 Pollici in offerta: sconto del 50% e sotto i 100 euro

Con questa promo il DMOAO Tablet 10 Pollici scende a 99,99€ grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per un 10 pollici Android 15 con questa dotazione. In una fascia dove molti dispositivi rinunciano a memoria o accessori, qui hai 30 GB di RAM (tra fisica e virtuale), 64 GB di storage interno espandibile e una tastiera con mouse inclusi per l’uso da mini notebook. Chi cerca un tablet economico ma completo può portarsi a casa il DMOAO Tablet 10 Pollici a soli 99,99€, approfittando di una delle offerte più interessanti in questa fascia prezzo, con i vantaggi tipici dell’acquisto su Amazon come spedizione rapida e gestione facilitata del reso.

Il tablet DMOAO con Android 15, schermo da 10,1 pollici e 30 GB di RAM

Per chi ha bisogno di un dispositivo leggero per studiare, lavorare in mobilità o guardare contenuti in streaming, questo tablet punta su un mix di prestazioni, portabilità e autonomia pensato per l’uso quotidiano.

Android 15 con Gemini AI e processore T310 : l’ultima versione del sistema operativo offre un’interfaccia più intuitiva e maggiore attenzione alla privacy, mentre il chip octa-core T310 assicura reattività nelle app di tutti i giorni, dalle videolezioni alle riunioni online, con supporto alle funzioni intelligenti abilitate da Gemini AI e sblocco facciale rapido.

: l’ultima versione del sistema operativo offre un’interfaccia più intuitiva e maggiore attenzione alla privacy, mentre il chip octa-core T310 assicura reattività nelle app di tutti i giorni, dalle videolezioni alle riunioni online, con supporto alle funzioni intelligenti abilitate da Gemini AI e sblocco facciale rapido. Schermo HD da 10,1 pollici con Widevine L1 : il display supporta la riproduzione di contenuti Full HD 1080p, ideale per film, serie e YouTube, e consente anche la proiezione dello schermo per condividere video o presentazioni su TV e monitor esterni.

: il display supporta la riproduzione di contenuti Full HD 1080p, ideale per film, serie e YouTube, e consente anche la proiezione dello schermo per condividere video o presentazioni su TV e monitor esterni. 30 GB di RAM e memoria espandibile fino a 2 TB : con 30 GB di RAM complessivi (8 GB fisici più 22 GB virtuali) e ottimizzazione automatica della memoria, puoi tenere aperte più app senza rallentamenti, archiviando documenti, foto e video nei 64 GB interni e su schede microSD fino a 2 TB.

: con 30 GB di RAM complessivi (8 GB fisici più 22 GB virtuali) e ottimizzazione automatica della memoria, puoi tenere aperte più app senza rallentamenti, archiviando documenti, foto e video nei 64 GB interni e su schede microSD fino a 2 TB. Wi-Fi dual-band, fotocamere 5MP+8MP e funzioni pratiche : la doppia banda 2,4/5 GHz permette di scegliere tra copertura più ampia o massima velocità, mentre le fotocamere frontale da 5 MP e posteriore da 8 MP sono sufficienti per videochiamate nitide e scatti quotidiani; le modalità schermo diviso, controllo parentale, protezione occhi e screenshot a tre dita migliorano l’esperienza d’uso.

: la doppia banda 2,4/5 GHz permette di scegliere tra copertura più ampia o massima velocità, mentre le fotocamere frontale da 5 MP e posteriore da 8 MP sono sufficienti per videochiamate nitide e scatti quotidiani; le modalità schermo diviso, controllo parentale, protezione occhi e screenshot a tre dita migliorano l’esperienza d’uso. Corpo sottile 6 mm, 430 g e batteria da 6000 mAh : il peso contenuto e lo spessore ridotto lo rendono comodo da tenere in mano o da infilare nello zaino, mentre la batteria ad alta capacità copre una giornata di utilizzo tipico; la porta USB-C da 18 W velocizza la ricarica e i due altoparlanti con jack audio da 3,5 mm offrono un audio adeguato per film, lezioni e musica.

: il peso contenuto e lo spessore ridotto lo rendono comodo da tenere in mano o da infilare nello zaino, mentre la batteria ad alta capacità copre una giornata di utilizzo tipico; la porta USB-C da 18 W velocizza la ricarica e i due altoparlanti con jack audio da 3,5 mm offrono un audio adeguato per film, lezioni e musica. Accessori inclusi e garanzia di 2 anni: nella confezione trovi tastiera, mouse e adattatori OTG, così da trasformare il tablet in un piccolo PC per scrivere documenti o email, sfruttando anche la connettività Bluetooth 5.0 stabile con le periferiche; la garanzia hardware ufficiale di 2 anni e il supporto tecnico online aggiungono un ulteriore livello di sicurezza sull’acquisto.

DMOAO Tablet 10 Pollici

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DMOAO Tablet 10 Pollici, sconto del 50% e prezzo sotto i 100€: approfitta subito dell’offerta lampo finché le scorte durano.

FAQ Il DMOAO Tablet 10 Pollici è adatto per streaming in Full HD? Sì, grazie allo schermo da 10,1 pollici con certificazione Widevine L1 riproduce contenuti in Full HD 1080p. Quanta memoria offre il DMOAO Tablet 10 Pollici e si può espandere? Dispone di 64 GB interni e supporta schede microSD fino a 2 TB per ampliare lo spazio di archiviazione. Il DMOAO Tablet 10 Pollici è adatto per lavorare o studiare? Sì, con Android 15, 30 GB di RAM complessivi, tastiera e mouse inclusi è indicato per app di produttività e studio. Il DMOAO Tablet 10 Pollici supporta SIM o solo Wi-Fi? Supporta solo connessioni Wi-Fi dual-band 2,4/5 GHz e non è compatibile con schede SIM.