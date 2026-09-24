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Il tablet DMOAO D3 da 10 pollici oggi a metà prezzo: lo paghi meno di 100 euro

Il tablet DMOAO D3 con schermo da 10 pollici, buone prestazioni e batteria a lunga durata è in offerta con uno sconto del 50%. Nella confezione trovi anche mouse e tastiera.

5 min di lettura

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Redazione

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Tablet DMOAO D3 da 10 pollici Amazon

Se ti serve un tablet versatile per studio, lavoro leggero e streaming ma non vuoi spendere troppo, questa promo può essere la soluzione giusta. Su Amazon il DMOAO D3 da 10 pollici è disponibile con uno sconto del 50% che porta il prezzo a soli 99,99€.

Questo modello punta su un pacchetto completo: sistema Android 15 con funzioni smart, supporto a Gemini AI, schermo da 10,1 pollici con certificazione Widevine L1 per streaming in Full HD, tanta memoria grazie ai 30 GB di RAM (tra fisica e virtuale) e allo storage espandibile fino a 2 TB. Non mancano Wi-Fi dual band, batteria capiente da 6000 mAh e una dotazione di accessori che trasforma il tablet in un piccolo PC portatile.

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Tablet DMOAO D3 in offerta su Amazon: sconto del 50% a 99,99€

In questa fase puoi acquistare il Tablet DMOAO D3 a 99,99€ approfittando di uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino, un valore molto aggressivo per un 10 pollici con Android 15, 30 GB di RAM combinata e supporto Widevine L1 per i contenuti in alta definizione. Nella confezione trovi anche tastiera, mouse e adattatore OTG, così da usarlo subito come dispositivo 2-in-1 per scrivere documenti, gestire email o studiare.

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Tablet DMOAO D3 da 10 polliciAmazon

Approfitta subito dell’offerta sul Tablet DMOAO D3

Il tablet DMOAO con lo schermo da 10,1 pollici e la batteria da 6000 mAh

Se cerchi un dispositivo leggero per navigare, guardare serie TV, seguire lezioni online o lavorare in mobilità, questo tablet punta proprio a coprire queste esigenze con un mix di prestazioni, portabilità e autonomia.

  • Android 15 con processore T310: il sistema aggiornato e il chip quad-core offrono un’interfaccia più intuitiva, migliore gestione della privacy e un multitasking fluido tra app, social, video e produttività leggera.
  • Supporto Gemini AI e sblocco facciale: le funzioni intelligenti migliorano l’interazione quotidiana e lo sblocco con il volto rende l’accesso al dispositivo più rapido e comodo, utile soprattutto se lo usi spesso fuori casa.
  • Schermo HD da 10,1" con Widevine L1: la certificazione permette di vedere film e serie in Full HD 1080p sulle principali piattaforme compatibili, ideale per chi usa il tablet soprattutto per lo streaming.
  • 30 GB di RAM (8 GB fisici + 22 GB virtuali): la grande dotazione di memoria in esecuzione, combinata con l’ottimizzazione automatica, aiuta a mantenere reattive più app aperte contemporaneamente, riducendo rallentamenti e lag.
  • 64 GB di storage espandibili fino a 2 TB: grazie allo slot per Micro SD puoi archiviare senza problemi app, foto, video e documenti, una soluzione comoda se vuoi usare il tablet per studio o per i contenuti multimediali offline.
  • Wi‑Fi dual band 2,4/5 GHz: la banda a 5 GHz garantisce velocità e stabilità per streaming e videoconferenze a casa, mentre i 2,4 GHz offrono una copertura più ampia quando ti sposti.
  • Fotocamera frontale da 5 MP e posteriore da 8 MP: la frontale è pensata per videochiamate più nitide su app come Meet o Zoom, mentre la posteriore consente di catturare appunti visivi, documenti o momenti quotidiani.
  • Corpo sottile da 6 mm e peso di 430 g: il design leggero lo rende facile da portare nello zaino o in borsa, ideale per pendolari, studenti e chi lavora spesso fuori ufficio.
  • Batteria da 6000 mAh con ricarica USB‑C 18 W: l’ampia capacità garantisce una giornata tipo di utilizzo misto, e la ricarica tramite USB‑C è più comoda e rapida.
  • Accessori inclusi e Bluetooth 5.0: tastiera, mouse e adattatore OTG permettono di trasformare il tablet in un piccolo portatile, con connessioni stabili alle periferiche grazie al Bluetooth 5.0.
  • Garanzia hardware di 2 anni: la copertura ufficiale e il supporto tecnico online offrono maggiore tranquillità nel tempo, soprattutto per chi cerca un dispositivo economico ma seguito nel post‑vendita.

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FAQ

Il tablet DMOAO D3 supporta le SIM per la connessione dati?

No, il tablet DMOAO D3 non supporta schede SIM e si connette solo tramite Wi‑Fi.

Quanto spazio di archiviazione posso avere sul tablet DMOAO D3?

Il tablet offre 64 GB interni e supporta schede Micro SD fino a 2 TB di espansione.

Il tablet DMOAO D3 è adatto per lo streaming in Full HD?

Sì, grazie allo schermo da 10,1" e alla certificazione Widevine L1 può riprodurre contenuti in Full HD 1080p.

Che tipo di accessori sono inclusi con il tablet DMOAO D3?

Nella confezione trovi tastiera, mouse e adattatore OTG per usare il tablet anche come piccolo PC portatile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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