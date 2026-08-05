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DMOAO Tablet 10 Pollici Android 15, modello D3 con 30 GB di RAM espandibile, display FHD e batteria da 6000 mAh è in offerta con sconto del 57%.

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Lavorare, studiare o intrattenersi in mobilità è complicato se il dispositivo è lento, pesante e con poca memoria. In queste ore su Amazon il DMOAO Tablet 10 Pollici D3 è disponibile con uno sconto del 57%, una proposta interessante per chi cerca un tablet completo, leggero e già pronto all’uso con tastiera e mouse inclusi.

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Questo modello punta su un mix di prestazioni e praticità quotidiana: il sistema Android 15 abbinato al processore Octa-Core T310 promette buona fluidità tra app, streaming e navigazione, mentre lo schermo FHD da 10,1 pollici con supporto Widevine L1 consente la visione di contenuti in Full HD. La dotazione di accessori, la batteria da 6000 mAh e le funzioni come schermo diviso, controllo parentale e modalità protezione occhi lo rendono adatto sia per l’uso personale sia per chi necessita di un dispositivo versatile tra studio, lavoro e intrattenimento.

DMOAO Tablet 10 Pollici D3 in offerta su Amazon: sconto del 57%

In questo momento puoi acquistare il DMOAO Tablet 10 Pollici D3 a 99,99€ grazie a uno sconto del 57% rispetto al prezzo di listino, un valore molto competitivo per un tablet Android 15 con schermo FHD e ampia memoria espandibile. Nella confezione sono già inclusi tastiera, mouse e adattatore OTG, così da trasformarlo rapidamente in una sorta di mini notebook per scrittura, mail e produttività leggera senza ulteriori spese per accessori.

Il rapporto qualità/prezzo lo colloca tra le opzioni più interessanti nella fascia sotto i 100 euro, soprattutto per chi vuole un dispositivo multiuso per contenuti video in Full HD, navigazione e studio. Grazie al supporto USB‑C da 18 W e alla batteria da 6000 mAh, è pensato per coprire l’intera giornata di utilizzo tipico tra lezioni, riunioni e streaming leggero, con la comodità del Wi‑Fi dual band 2,4/5 GHz per adattarsi sia alla rete domestica sia a hotspot e reti pubbliche.

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Approfitta ora del DMOAO Tablet 10" in offerta

Il tablet DMOAO con il display FHD da 10,1 pollici e la batteria da 6000 mAh

Se ti serve un dispositivo leggero ma sufficientemente potente per gestire studio, streaming e navigazione, questo tablet punta proprio a risolvere il problema di chi non vuole rinunciare alla comodità di uno schermo ampio e a una buona autonomia, restando su un budget contenuto.

Android 15 con processore T310 Octa-Core : l’ultima versione del sistema operativo e il chip a più core sono pensati per mantenere fluide le operazioni quotidiane, dal multitasking tra app alla navigazione web, riducendo rallentamenti anche con più applicazioni aperte.

: l’ultima versione del sistema operativo e il chip a più core sono pensati per mantenere fluide le operazioni quotidiane, dal multitasking tra app alla navigazione web, riducendo rallentamenti anche con più applicazioni aperte. 30 GB di RAM complessivi (8 GB fisici + 22 GB virtuali) : la gestione della memoria punta a garantire passaggi rapidi tra app e finestre, utile per chi alterna studio, video e social senza chiudere continuamente le applicazioni.

: la gestione della memoria punta a garantire passaggi rapidi tra app e finestre, utile per chi alterna studio, video e social senza chiudere continuamente le applicazioni. 64 GB di archiviazione interna espandibili fino a 2 TB : lo spazio espandibile tramite Micro SD permette di conservare documenti, lezioni registrate, serie TV e foto senza preoccuparsi di esaurire rapidamente la memoria.

: lo spazio espandibile tramite Micro SD permette di conservare documenti, lezioni registrate, serie TV e foto senza preoccuparsi di esaurire rapidamente la memoria. Schermo HD/FHD da 10,1 pollici con Widevine L1 : la certificazione Widevine L1 consente la visione di contenuti in Full HD 1080p dalle principali piattaforme compatibili, migliorando l’esperienza di streaming rispetto ai tablet limitati alla sola definizione SD.

: la certificazione Widevine L1 consente la visione di contenuti in Full HD 1080p dalle principali piattaforme compatibili, migliorando l’esperienza di streaming rispetto ai tablet limitati alla sola definizione SD. Wi‑Fi dual band 2,4/5 GHz : la doppia banda permette di scegliere tra copertura più ampia o maggiore velocità, così puoi sfruttare al meglio la tua rete domestica o gli hotspot in mobilità.

: la doppia banda permette di scegliere tra copertura più ampia o maggiore velocità, così puoi sfruttare al meglio la tua rete domestica o gli hotspot in mobilità. Fotocamere 5MP frontale e 8MP posteriore : la camera anteriore è pensata per videochiamate più nitide, mentre quella posteriore consente di catturare appunti visivi, documenti o momenti quotidiani senza dover ricorrere sempre allo smartphone.

: la camera anteriore è pensata per videochiamate più nitide, mentre quella posteriore consente di catturare appunti visivi, documenti o momenti quotidiani senza dover ricorrere sempre allo smartphone. Corpo sottile da 6 mm e peso di 430 g : lo spessore ridotto e la leggerezza lo rendono semplice da trasportare nello zaino o in borsa, ideale per chi si sposta tra casa, università e ufficio.

: lo spessore ridotto e la leggerezza lo rendono semplice da trasportare nello zaino o in borsa, ideale per chi si sposta tra casa, università e ufficio. Batteria da 6000 mAh con ricarica USB‑C da 18 W : pensata per arrivare a fine giornata con un uso misto, riduce la necessità di ricariche frequenti e grazie alla porta USB‑C la ricarica è più comoda e veloce.

: pensata per arrivare a fine giornata con un uso misto, riduce la necessità di ricariche frequenti e grazie alla porta USB‑C la ricarica è più comoda e veloce. Accessori inclusi: tastiera, mouse e adattatore OTG : con la tastiera e il mouse Bluetooth 5.0 puoi trasformare il tablet in una postazione di lavoro portatile, scrivendo testi e mail in modo più comodo rispetto al solo touch.

: con la tastiera e il mouse Bluetooth 5.0 puoi trasformare il tablet in una postazione di lavoro portatile, scrivendo testi e mail in modo più comodo rispetto al solo touch. Funzioni pratiche: schermo diviso, controllo parentale, modalità occhi, screenshot a tre dita: queste opzioni migliorano l’uso quotidiano, dalla protezione dei più piccoli alla possibilità di lavorare con due app affiancate.

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DMOAO Tablet 10 Pollici D3, approfitta subito dell’offerta lampo al 57% prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Il tablet DMOAO da 10 pollici supporta l’espansione della memoria? Sì, il tablet offre 64 GB interni e supporta schede Micro SD fino a 2 TB. Posso usare il tablet DMOAO per vedere film in Full HD? Sì, grazie allo schermo da 10,1" con supporto Widevine L1 puoi riprodurre contenuti in Full HD 1080p. Il tablet DMOAO è adatto per lo studio e il lavoro leggero? Sì, con Android 15, processore T310, tastiera e mouse inclusi è adatto a produttività, app per lo studio e navigazione. La batteria del tablet DMOAO dura tutto il giorno? La batteria da 6000 mAh è pensata per coprire un’intera giornata di uso misto, con ricarica rapida via USB‑C da 18 W.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.