Amazon, offerta sul tablet Android con accessori: costa meno di 100€
DMOAO Tablet 10 Pollici Android 15, modello D3 con 30 GB di RAM espandibile, display FHD e batteria da 6000 mAh è in offerta con sconto del 57%.
Lavorare, studiare o intrattenersi in mobilità è complicato se il dispositivo è lento, pesante e con poca memoria. In queste ore su Amazon il DMOAO Tablet 10 Pollici D3 è disponibile con uno sconto del 57%, una proposta interessante per chi cerca un tablet completo, leggero e già pronto all’uso con tastiera e mouse inclusi.
Questo modello punta su un mix di prestazioni e praticità quotidiana: il sistema Android 15 abbinato al processore Octa-Core T310 promette buona fluidità tra app, streaming e navigazione, mentre lo schermo FHD da 10,1 pollici con supporto Widevine L1 consente la visione di contenuti in Full HD. La dotazione di accessori, la batteria da 6000 mAh e le funzioni come schermo diviso, controllo parentale e modalità protezione occhi lo rendono adatto sia per l’uso personale sia per chi necessita di un dispositivo versatile tra studio, lavoro e intrattenimento.
DMOAO Tablet 10 Pollici D3 in offerta su Amazon: sconto del 57%
In questo momento puoi acquistare il DMOAO Tablet 10 Pollici D3 a 99,99€ grazie a uno sconto del 57% rispetto al prezzo di listino, un valore molto competitivo per un tablet Android 15 con schermo FHD e ampia memoria espandibile. Nella confezione sono già inclusi tastiera, mouse e adattatore OTG, così da trasformarlo rapidamente in una sorta di mini notebook per scrittura, mail e produttività leggera senza ulteriori spese per accessori.
Il rapporto qualità/prezzo lo colloca tra le opzioni più interessanti nella fascia sotto i 100 euro, soprattutto per chi vuole un dispositivo multiuso per contenuti video in Full HD, navigazione e studio. Grazie al supporto USB‑C da 18 W e alla batteria da 6000 mAh, è pensato per coprire l’intera giornata di utilizzo tipico tra lezioni, riunioni e streaming leggero, con la comodità del Wi‑Fi dual band 2,4/5 GHz per adattarsi sia alla rete domestica sia a hotspot e reti pubbliche.
Approfitta ora del DMOAO Tablet 10" in offerta
Il tablet DMOAO con il display FHD da 10,1 pollici e la batteria da 6000 mAh
Se ti serve un dispositivo leggero ma sufficientemente potente per gestire studio, streaming e navigazione, questo tablet punta proprio a risolvere il problema di chi non vuole rinunciare alla comodità di uno schermo ampio e a una buona autonomia, restando su un budget contenuto.
- Android 15 con processore T310 Octa-Core: l’ultima versione del sistema operativo e il chip a più core sono pensati per mantenere fluide le operazioni quotidiane, dal multitasking tra app alla navigazione web, riducendo rallentamenti anche con più applicazioni aperte.
- 30 GB di RAM complessivi (8 GB fisici + 22 GB virtuali): la gestione della memoria punta a garantire passaggi rapidi tra app e finestre, utile per chi alterna studio, video e social senza chiudere continuamente le applicazioni.
- 64 GB di archiviazione interna espandibili fino a 2 TB: lo spazio espandibile tramite Micro SD permette di conservare documenti, lezioni registrate, serie TV e foto senza preoccuparsi di esaurire rapidamente la memoria.
- Schermo HD/FHD da 10,1 pollici con Widevine L1: la certificazione Widevine L1 consente la visione di contenuti in Full HD 1080p dalle principali piattaforme compatibili, migliorando l’esperienza di streaming rispetto ai tablet limitati alla sola definizione SD.
- Wi‑Fi dual band 2,4/5 GHz: la doppia banda permette di scegliere tra copertura più ampia o maggiore velocità, così puoi sfruttare al meglio la tua rete domestica o gli hotspot in mobilità.
- Fotocamere 5MP frontale e 8MP posteriore: la camera anteriore è pensata per videochiamate più nitide, mentre quella posteriore consente di catturare appunti visivi, documenti o momenti quotidiani senza dover ricorrere sempre allo smartphone.
- Corpo sottile da 6 mm e peso di 430 g: lo spessore ridotto e la leggerezza lo rendono semplice da trasportare nello zaino o in borsa, ideale per chi si sposta tra casa, università e ufficio.
- Batteria da 6000 mAh con ricarica USB‑C da 18 W: pensata per arrivare a fine giornata con un uso misto, riduce la necessità di ricariche frequenti e grazie alla porta USB‑C la ricarica è più comoda e veloce.
- Accessori inclusi: tastiera, mouse e adattatore OTG: con la tastiera e il mouse Bluetooth 5.0 puoi trasformare il tablet in una postazione di lavoro portatile, scrivendo testi e mail in modo più comodo rispetto al solo touch.
- Funzioni pratiche: schermo diviso, controllo parentale, modalità occhi, screenshot a tre dita: queste opzioni migliorano l’uso quotidiano, dalla protezione dei più piccoli alla possibilità di lavorare con due app affiancate.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
DMOAO Tablet 10 Pollici D3, approfitta subito dell’offerta lampo al 57% prima che le scorte si esauriscano.
FAQ
Sì, il tablet offre 64 GB interni e supporta schede Micro SD fino a 2 TB.
Sì, grazie allo schermo da 10,1" con supporto Widevine L1 puoi riprodurre contenuti in Full HD 1080p.
Sì, con Android 15, processore T310, tastiera e mouse inclusi è adatto a produttività, app per lo studio e navigazione.
La batteria da 6000 mAh è pensata per coprire un’intera giornata di uso misto, con ricarica rapida via USB‑C da 18 W.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.