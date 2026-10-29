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Tablet da 10 pollici oggi a metà prezzo: un affare per tutti

Il Tablet DMOAO da 10 Pollici con buone prestazioni e accessori inclusi nella confezione oggi è in offerta con uno sconto del 50%. Lo paghi meno di 100 euro.

3 min di lettura

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Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Per guardare video, gestire le attività quotidiane e avere uno schermo più ampio dello smartphone senza appesantire lo zaino, serve un tablet versatile. Il Tablet 10 Pollici Android 15 è disponibile con uno sconto del 50%.

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Il dispositivo abbina un display HD da 10,1 pollici alla certificazione Widevine L1, indicata per la riproduzione di contenuti Full HD 1080P. La memoria RAM è composta da 8 GB fisici e 22 GB virtuali, mentre i 64 GB di memoria interna possono essere ampliati con una scheda Micro SD fino a 2 TB. Tra gli elementi utili per l’uso quotidiano figurano Android 15, il Wi-Fi dual-band, la batteria da 6000 mAh e gli accessori tastiera e mouse inclusi.

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Tablet 10 Pollici Android 15 in offerta con sconto del 50%

Il prezzo indicato per il Tablet 10 Pollici Android 15 è di 99,99 euro, con una riduzione del 50%. La scheda prodotto segnala anche un coupon non disponibile; non sono riportati dettagli su pagamenti rateali, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso. Per verificare le condizioni aggiornate, il Tablet 10 Pollici Android 15 è disponibile con uno sconto del 50%.

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Il tablet con schermo HD da 10,1 pollici e Wi-Fi dual-band

Quando il telefono è troppo piccolo per guardare contenuti o seguire più attività, uno schermo da 10,1 pollici offre più spazio. Ecco le caratteristiche dichiarate per questo tablet e i benefici pratici:

  • Display HD da 10,1 pollici e Widevine L1: la certificazione consente la riproduzione di contenuti Full HD 1080P; è supportata anche la proiezione dello schermo.
  • Android 15 e processore T310: il sistema operativo offre accesso al Play Store, mentre il processore è indicato per multitasking, ufficio e intrattenimento. Sono presenti anche Gemini AI, sblocco facciale e GPS.
  • Memoria espandibile: gli 8 GB di RAM fisica sono affiancati da 22 GB virtuali; la memoria interna è di 64 GB e si può estendere con Micro SD fino a 2 TB. Il tablet non supporta schede SIM.
  • Wi-Fi dual-band e fotocamere: la connessione supporta le bande a 2,4 e 5 GHz; la fotocamera frontale da 5 MP è pensata per le videochiamate, quella posteriore da 8 MP per foto e paesaggi.
  • Batteria da 6000 mAh e corpo leggero: pesa 430 g, ha uno spessore dichiarato di 6 mm e si ricarica tramite USB-C a 18 W. Sono presenti jack da 3,5 mm e due altoparlanti.
  • Tastiera, mouse e adattatori OTG inclusi: gli accessori, insieme al Bluetooth 5.0, permettono di collegare periferiche e usare il tablet anche per attività compatibili con software da ufficio.

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FAQ

Il tablet supporta una scheda SIM?

No, le informazioni del prodotto indicano che non supporta schede SIM.

È possibile ampliare la memoria del tablet?

Sì, supporta schede Micro SD fino a 2 TB. La memoria interna dichiarata è di 64 GB.

Quali accessori sono inclusi?

La dotazione indicata comprende una tastiera, un mouse e un set di adattatori OTG.

Qual è la capacità della batteria?

La batteria integrata ha una capacità dichiarata di 6000 mAh.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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