Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Tablet DMOAO da 10 Pollici con buone prestazioni e accessori inclusi nella confezione oggi è in offerta con uno sconto del 50%. Lo paghi meno di 100 euro.

Tablet 10 Pollici Android 15 99,99 € -50% 199,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Per guardare video, gestire le attività quotidiane e avere uno schermo più ampio dello smartphone senza appesantire lo zaino, serve un tablet versatile. Il Tablet 10 Pollici Android 15 è disponibile con uno sconto del 50%.

Il dispositivo abbina un display HD da 10,1 pollici alla certificazione Widevine L1, indicata per la riproduzione di contenuti Full HD 1080P. La memoria RAM è composta da 8 GB fisici e 22 GB virtuali, mentre i 64 GB di memoria interna possono essere ampliati con una scheda Micro SD fino a 2 TB. Tra gli elementi utili per l’uso quotidiano figurano Android 15, il Wi-Fi dual-band, la batteria da 6000 mAh e gli accessori tastiera e mouse inclusi.

Tablet 10 Pollici Android 15 in offerta con sconto del 50%

Il prezzo indicato per il Tablet 10 Pollici Android 15 è di 99,99 euro, con una riduzione del 50%. La scheda prodotto segnala anche un coupon non disponibile; non sono riportati dettagli su pagamenti rateali, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso. Per verificare le condizioni aggiornate, il Tablet 10 Pollici Android 15 è disponibile con uno sconto del 50%.

Amazon

Acquista subito il Tablet DMOAO in offerta

Il tablet con schermo HD da 10,1 pollici e Wi-Fi dual-band

Quando il telefono è troppo piccolo per guardare contenuti o seguire più attività, uno schermo da 10,1 pollici offre più spazio. Ecco le caratteristiche dichiarate per questo tablet e i benefici pratici:

Display HD da 10,1 pollici e Widevine L1 : la certificazione consente la riproduzione di contenuti Full HD 1080P; è supportata anche la proiezione dello schermo.

: la certificazione consente la riproduzione di contenuti Full HD 1080P; è supportata anche la proiezione dello schermo. Android 15 e processore T310 : il sistema operativo offre accesso al Play Store, mentre il processore è indicato per multitasking, ufficio e intrattenimento. Sono presenti anche Gemini AI, sblocco facciale e GPS.

: il sistema operativo offre accesso al Play Store, mentre il processore è indicato per multitasking, ufficio e intrattenimento. Sono presenti anche Gemini AI, sblocco facciale e GPS. Memoria espandibile : gli 8 GB di RAM fisica sono affiancati da 22 GB virtuali; la memoria interna è di 64 GB e si può estendere con Micro SD fino a 2 TB. Il tablet non supporta schede SIM.

: gli 8 GB di RAM fisica sono affiancati da 22 GB virtuali; la memoria interna è di 64 GB e si può estendere con Micro SD fino a 2 TB. Il tablet non supporta schede SIM. Wi-Fi dual-band e fotocamere : la connessione supporta le bande a 2,4 e 5 GHz; la fotocamera frontale da 5 MP è pensata per le videochiamate, quella posteriore da 8 MP per foto e paesaggi.

: la connessione supporta le bande a 2,4 e 5 GHz; la fotocamera frontale da 5 MP è pensata per le videochiamate, quella posteriore da 8 MP per foto e paesaggi. Batteria da 6000 mAh e corpo leggero : pesa 430 g, ha uno spessore dichiarato di 6 mm e si ricarica tramite USB-C a 18 W. Sono presenti jack da 3,5 mm e due altoparlanti.

: pesa 430 g, ha uno spessore dichiarato di 6 mm e si ricarica tramite USB-C a 18 W. Sono presenti jack da 3,5 mm e due altoparlanti. Tastiera, mouse e adattatori OTG inclusi: gli accessori, insieme al Bluetooth 5.0, permettono di collegare periferiche e usare il tablet anche per attività compatibili con software da ufficio.

Tablet 10 Pollici Android 15 99,99 € -50% 199,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 50% sul Tablet DMOAO, prima che l’offerta termini.

Scopri altri tablet in promo da oggi su Amazon.

Offerta Belkin SoundForm Mini 2 Cuffie Bluetooth per Bambini, Cuffie... 19,99 € -33% 29,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon POPUX P13 Pro Tablet 13.4 Pollici con Sim,5GWiFi 4GLTE,48GB+... Prodotto non disponibile Prodotti simili Belkin SoundForm Mini 2 Cuffie Bluetooth per Bambini, Cuffie... 24,99 € -29% 34,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon Belkin SoundForm Mini 2 Cuffie Bluetooth per Bambini, Cuffie... 24,99 € -29% 34,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon

Amazon

FAQ Il tablet supporta una scheda SIM? No, le informazioni del prodotto indicano che non supporta schede SIM. È possibile ampliare la memoria del tablet? Sì, supporta schede Micro SD fino a 2 TB. La memoria interna dichiarata è di 64 GB. Quali accessori sono inclusi? La dotazione indicata comprende una tastiera, un mouse e un set di adattatori OTG. Qual è la capacità della batteria? La batteria integrata ha una capacità dichiarata di 6000 mAh.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.