Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Cerchi un tablet pratico, completo e dal prezzo super aggressivo? Il Dghrti TAB30 arriva su Amazon con uno sconto del 50% che lo rende un acquisto davvero allettante per studio, svago e produttività leggera. Design in telaio metallico, dotazione ricca e un’esperienza d’uso immediata: è l’offerta giusta per chi vuole spendere poco senza rinunciare alle funzioni essenziali.

Dghrti TAB30

Nell’uso quotidiano il tablet si dimostra reattivo e gradevole: l’interfaccia è fluida, lo schermo IPS da 10,1 pollici è luminoso e lo streaming in alta qualità è supportato grazie a Widevine L1. La batteria da 8000 mAh accompagna per un’intera giornata di attività miste, mentre la dotazione di tastiera e mouse aiuta a scrivere documenti e mail con maggiore comodità. La connettività è stabile con WiFi 6 e Bluetooth 5.0, e non mancano funzioni utili come sblocco con Face ID, GPS e OTG. La custodia inclusa offre protezione immediata e rende il dispositivo pronto all’uso fin dal primo avvio.

Tablet Dghrti TAB30 in offerta su Amazon: sconto del 50%, risparmi 99,99 euro

Con il taglio di prezzo attuale, il Dghrti TAB30 scende a 99,99€. Considerando lo sconto del 50%, il risparmio è di 99,99€, un valore notevole per chi desidera un tablet affidabile per studio, intrattenimento e attività quotidiane. In questo momento il Dghrti TAB30 è disponibile con uno sconto del 50%, una proposta da cogliere al volo se cerchi un dispositivo concreto, già completo di accessori indispensabili.

La promozione non richiede coupon aggiuntivi e, a questo prezzo, il pacchetto risulta particolarmente interessante per chi vuole un tablet "tuttofare" con schermo ampio e buona autonomia, senza complicazioni.

Il tablet con display IPS da 10,1 pollici e batteria da 8000 mAh

Il cuore del dispositivo è Android 15, che porta una gestione più intelligente dei permessi e della privacy. La combinazione di 30 GB di RAM e processore octa-core offre una buona fluidità tra app e multitasking, mentre i 128 GB di archiviazione sono espandibili tramite scheda TF fino a 1 TB, così da avere spazio a volontà per file, appunti, video e documenti.

Per l’intrattenimento, il display IPS HD da 10,1" assicura immagini piacevoli, con modalità di protezione occhi per le sessioni più lunghe; per le chiamate e i contenuti multimediali ci sono due altoparlanti stereo. Le fotocamere da 5 MP frontale e 8 MP posteriore coprono videochiamate e scatti rapidi, mentre WiFi 6 e Bluetooth 5.0 garantiscono collegamenti stabili con rete e accessori.

La struttura in metallo dona solidità e un look curato; nella confezione trovi già custodia, tastiera e mouse, così da trasformarlo all’occorrenza in un piccolo 2-in-1 per prendere appunti, scrivere mail o seguire lezioni online senza spese extra.

Dghrti TAB30

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui