Libero
OFFERTE

Amazon, ecco il tablet da comprare oggi: 78% di sconto

Da oggi trovi il tablet Blackview in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e risparmi il 78%. Scopri le caratteristiche e il prezzo.

Pubblicato:

Offerta tablet miniseries/iStock

Di tanto in tanto su Amazon appaiono delle offerte talmente straordinarie da sembrare degli errori di prezzo o delle truffe. In realtà non è nulla di tutto ciò, ma semplicemente una promo lampo che devi cogliere al volo. È quello che accade oggi con il tablet Blackview che trovi su Amazon con un doppio sconto imperdibile. Al primo coupon del 50%, ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 100 euro. Il risultato finale è un prezzo di soli 75 euro e approfitti di uno sconto totale del 78%.

Il tablet Blackview in promo oggi è il dispositivo perfetto per un utilizzo casalingo, ma anche per lo studio e in casi estremi per il lavoro. Le caratteristiche tecniche lo testimoniano: schermo da 10 pollici con una risoluzione elevata, processore ad alte prestazioni supportato da ben 12 gigabyte di RAM. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e soddisfa tutte le tue necessità. Se non vuoi spendere cifre elevate e sei alla ricerca di un tablet funzionale, questa è la promo che fa per te.

Tablet Blackview

Tablet Blackview

74,99 €349,99 € -270 € (-78%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Tablet Blackview: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle uniche da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile il tablet Blackview in offerta a un prezzo di soli 74,99 euro. Il merito è del doppio sconto presente in pagina: al primo coupon del 50% puoi aggiungere un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 100 euro. Il risparmio totale sul prezzo di listino è di ben 270 euro, mentre lo sconto raggiunge il 78%.

Il tablet è già pronto per essere spedito e arriva a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato, in modo da poterlo testare a fondo.

Tablet Blackview

Tablet Blackview

74,99 €349,99 € -270 € (-78%)

Tablet Blackview: le caratteristiche tecniche

Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma in realtà il tablet Blackview disponibile da oggi in promo è quanto di meglio tu possa trovare a questo prezzo. Un dispositivo pensato per chi vuole spendere poco, ma che allo stesso tempo è alla ricerca di un modello con cui poter fare un po’ di tutto.

Il tablet Blackview è la soluzione perfetta per l’intrattenimento e per vedere film e serie TV mentre sei sdraiato sul divano. La scheda tecnica si basa su un display da 10 pollici ad alta risoluzione che si adatta a qualsiasi tipologia di contenuto, dai film ai match del tuo sport preferito. Le prestazioni sono assicurate dal potente processore, supportato da 4 gigabyte di RAM che all’occorrenza possono arrivare fino a 12 gigabyte utilizzando la RAM virtuale. La spazio di archiviazione è da 64 gigabyte e grazie all’utilizzo della scheda microSD può arrivare fino a 2 terabyte.

Grazie all’interfaccia utente semplificata di Android, puoi installare tutte le app che vuoi e navigare facilmente da un’impostazione all’altra. Il tablet supporta anche il Wi-Fi 6 per una maggiore velocità e minor problemi durante lo streaming dei contenuti video. Non manca una fotocamera frontale e una posteriore che all’occorrenza puoi utilizzare per le videochiamate. Non perdere questa super occasione: può terminare da un momento all’altro.

Tablet Blackview

Tablet Blackview

74,99 €349,99 € -270 € (-78%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963