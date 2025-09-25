Libero
Tablet Blackview da 10” con Android 15 a metà prezzo su Amazon

Un tablet compatto può diventare il compagno ideale per studio, streaming o lavoro leggero, soprattutto se abbina schermo ampio e tanta memoria. Questo tablet Android da 10 pollici della Blackview offre display Full HD a 90Hz, storage espandibile fino a 2TB e connettività completa, dalla rete 4G al Wi-Fi 6. Oggi è proposto con un ribasso del 53%, rendendolo una scelta interessante per chi cerca prestazioni solide a un prezzo contenuto.

Se cerchi un best buy, Il Blackview Tablet è in super sconto su Amazon ed è una proposta completa per qualsiasi tipo di attività. Con Android 15 ottimizzato da Doke OS_4.0, processore Octa Core Unisoc T606, ben 24GB di RAM (8GB + 16GB espansi) e 128GB di archiviazione (espandibile fino a 2TB via TF), offre prestazioni scattanti e tanto spazio.

Lo schermo 10" IPS (1920×1200) è ideale per contenuti in mobilità, mentre la connettività include Dual 4G LTE e Wi‑Fi 802.11ax. Non mancano Widevine L1 per streaming 1080p, batteria 7700mAh, Face ID, GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo e fotocamere 8MP + 5MP AI. Ora è al 53% di sconto: ecco il link diretto all’offerta.

Blackview Tablet Android 15,24GB+128GB (TF 2TB), 5G Wi-Fi + Dual 4G LTE, Octa Core T606, Batteria 7700mAh,10 Pollici Tablet,Widevine L1/GMS/GPS/Face ID/8MP+5MP AI Camera

Blackview Tablet Android 15,24GB+128GB (TF 2TB), 5G Wi-Fi + Dual 4G LTE, Octa Core T606, Batteria 7700mAh,10 Pollici Tablet,Widevine L1/GMS/GPS/Face ID/8MP+5MP AI Camera

104,49 €219,99 € -115,50 € (53%)

Blackview Tablet: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta rende il Blackview Tablet particolarmente interessante: è proposto a 104,49€ con uno sconto del 53%. Tradotto in numeri, il risparmio è di 117,83€ rispetto al prezzo di listino stimato. Un’opportunità concreta per portarsi a casa un tablet aggiornato e completo a una cifra contenuta. Se vuoi approfittarne subito, puoi verificare disponibilità e prezzo attuale dal box qui sotto o con il link diretto.

Blackview Tablet: le caratteristiche tecniche

Basato su Android 15 con Doke OS_4.0, il Blackview Tablet introduce funzioni orientate a sicurezza, intelligenza e comfort, oltre a una migliore gestione delle app. Il Unisoc T606 a 8 core incrementa l’efficienza operativa fino al 30%, per multitasking e gioco più fluidi.

Il display 10" IPS Full HD (1920×1200) garantisce immagini nitide e ampi angoli di visione, coadiuvato da doppi altoparlanti per un audio più coinvolgente.

Sul fronte memoria, trovi 24GB RAM (8GB + 16GB espansi) e 128GB interni, con possibilità di espansione fino a 2TB. La connettività è completa: Dual 4G LTE, Wi‑Fi dual‑band 2,4/5GHz con 802.11ax e navigazione precisa grazie a GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo.

Per l’intrattenimento, il supporto Widevine L1 consente streaming 1080p da piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Hulu. Il comparto fotografico offre una 8MP posteriore e una 5MP frontale con funzioni AI, mentre lo sblocco Face ID aggiunge praticità e sicurezza. Completa il tutto la batteria da 7700mAh, pronta ad accompagnarti nelle giornate più intense.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

